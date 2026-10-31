Machtkampf in Warschau eskaliert: Greift Tusk nach der Justiz?

Die Proteste dauerten die ganze Nacht auf Samstag. | Bilder: screenshot YT

WARSCHAU – In Polen hat sich der Machtkampf zwischen der Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk und der nationalkonservativen Opposition erheblich verschärft. Nach der Suspendierung der Führung des Verfassungsgerichts kam es in Warschau zu Protesten und einem größeren Polizeieinsatz.

Politische Krise in Polen eskaliert – Regierung Tusk wegen Vorgehens gegen Verfassungsgericht unter Druck

Staatspräsident Karol Nawrocki wirft der Regierung vor, die Kontrolle über eine zentrale Verfassungsinstitution erzwingen zu wollen. Die Auseinandersetzung wirft zunehmend Fragen nach dem Umgang der Regierung mit rechtsstaatlichen Grundsätzen auf.

Auslöser der jüngsten Eskalation war die am Freitag bekannt gewordene Suspendierung des Präsidenten des Verfassungsgerichts, Bogdan Święczkowski, sowie seines Stellvertreters Bartłomiej Sochański. Richterin Anna Korwin-Piotrowska erklärte, sie übernehme vorläufig die Leitung des Gerichts. Die Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens ist umstritten.

Vor dem Gerichtsgebäude versammelten sich mehrere Hundert Demonstranten, darunter führende Vertreter der oppositionellen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS). Die Polizei sicherte das Gebäude mit einem größeren Aufgebot. Nach Angaben der Behörden wurden drei Menschen festgenommen, nachdem Demonstranten versucht hatten, eine Absperrung zu überwinden.

Staatspräsident Nawrocki brach angesichts der Ereignisse eine Auslandsreise nach Senegal ab und kehrte nach Warschau zurück. Er sprach von einer gewaltsamen Übernahme einer Verfassungsinstitution und berief dringende politische Konsultationen ein.

Tusk verteidigt umstrittenes Vorgehen

Ministerpräsident Tusk wies die Kritik zurück und verteidigte den Kurs seiner Regierung. Die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit nach der Regierungszeit der PiS sei eine schwierige Aufgabe, die entschlossenes Handeln erfordere.

Die seit Dezember 2023 amtierende Regierungskoalition hatte versprochen, die von der früheren PiS-Regierung vorgenommenen Veränderungen im Justizwesen rückgängig zu machen. Diese waren zuvor von europäischen Institutionen wegen möglicher Eingriffe in die richterliche Unabhängigkeit kritisiert worden. Allerdings gerät nun auch die Regierung Tusk wegen ihrer eigenen Methoden unter Rechtfertigungsdruck. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die angestrebte Neuordnung des Verfassungsgerichts mit den verfassungsrechtlich vorgesehenen Verfahren vereinbar ist.

Juristen weisen darauf hin, dass die Befugnis von Richterin Korwin-Piotrowska zur Suspendierung der bisherigen Gerichtsführung rechtlich umstritten ist. Auch die politische Nähe einzelner neu ernannter Richter zur Regierungskoalition sorgt für Kritik. Besonders die Ernennung des früheren Regierungsmitglieds Maciej Berek zum Verfassungsrichter im September hat Zweifel daran verstärkt, ob die Regierung ihr erklärtes Ziel einer Entpolitisierung der Justiz konsequent verfolgt.

Damit steht Tusk vor einem grundlegenden Widerspruch: Während seine Regierung die politische Einflussnahme der Vorgängerregierung auf die Justiz beseitigen will, muss sie sich selbst an den rechtsstaatlichen Maßstäben messen lassen, deren Wiederherstellung sie versprochen hat.

Machtkampf belastet staatliche Institutionen

Der Konflikt um das Verfassungsgericht reicht bis ins Jahr 2015 zurück. Damals hatte die PiS nach ihrem Wahlsieg Richterposten neu besetzt, darunter auch Sitze, für die bereits zuvor rechtmäßig Richter gewählt worden waren. Die daraus entstandene Auseinandersetzung über die Zusammensetzung des Gerichts führte zu einer jahrelangen institutionellen Krise.

Seit dem Regierungswechsel versucht Tusks Koalition, die damaligen Veränderungen rückgängig zu machen. Dabei trifft sie auf Widerstand des 2025 gewählten Präsidenten Nawrocki, der dem oppositionellen PiS-Lager nahesteht. Der Staatspräsident verweigerte mehreren vom Parlament gewählten Richtern die Vereidigung. Umgekehrt ließ die bisherige Gerichtsführung neue Richter nicht an der Rechtsprechung teilnehmen. Das Verfassungsgericht ist dadurch seit längerer Zeit in seiner Funktionsfähigkeit erheblich eingeschränkt.

Die jüngsten Ereignisse zeigen, dass sich der institutionelle Konflikt zunehmend auf die Straße verlagert. Die Beteiligung führender Oppositionspolitiker an den Demonstrationen verdeutlicht die politische Tragweite der Auseinandersetzung.

Kritik an Tusk auch aus anderen politischen Lagern

Die Regierung steht allerdings nicht nur wegen ihres Vorgehens gegen die bisherige Gerichtsführung unter Druck. Auch bei gesellschaftspolitischen Reformen wächst die Unzufriedenheit. So demonstrierten am 22. Oktober in mehr als 20 polnischen Städten Frauenrechtsaktivisten für eine Liberalisierung des restriktiven Abtreibungsrechts. Sie werfen der Regierung vor, zentrale Wahlversprechen bislang nicht ausreichend umgesetzt zu haben. Zwar hat das Parlament zuletzt Gesetzesvorhaben zur Lockerung der bestehenden Regelungen verabschiedet. Wegen des erwarteten Widerstands von Präsident Nawrocki bleibt ihre Umsetzung jedoch unsicher.

Damit sieht sich Tusk zunehmend mit Kritik aus unterschiedlichen politischen Richtungen konfrontiert. Während die nationalkonservative Opposition der Regierung Eingriffe in die verfassungsmäßige Ordnung vorwirft, bemängeln progressive Gruppen die aus ihrer Sicht unzureichende Umsetzung angekündigter Reformen.

Sorge vor weiterer Eskalation

Die jüngste Zuspitzung des Justizkonflikts könnte die politische Polarisierung Polens weiter verstärken. Auch innerhalb des Regierungslagers gibt es Bedenken hinsichtlich der Folgen der Konfrontation. Mit Blick auf die für 2027 vorgesehenen Parlamentswahlen gewinnt der Streit zusätzlich an Bedeutung. Eine weitere Eskalation könnte das Vertrauen in staatliche Institutionen schwächen und die ohnehin tiefen politischen Gegensätze verschärfen.

Für Ministerpräsident Tusk besteht die Herausforderung darin, die versprochene Wiederherstellung unabhängiger Institutionen voranzutreiben, ohne selbst den Eindruck politisch motivierter Eingriffe in die Justiz zu verstärken. Ob der Regierung dies gelingt, dürfte nicht nur für den weiteren Verlauf des Machtkampfes, sondern auch für die politische Stabilität Polens entscheidend sein.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

Die wichtigsten Nachrichten jeden Morgen Aktuelle Nachrichten direkt in Ihr Postfach. Kostenlos abonnieren und jederzeit wieder abmelden. E-Mail-Adresse