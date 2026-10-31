Deutsche Skyranger-Flugabwehrsysteme fallen bei Tests in Schweden durch

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Rheinmetall räumt unzureichende Testergebnisse ein – weitere Schießübungen für April geplant.Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat eingeräumt, dass die Erprobung seiner mobilen Flugabwehrsysteme vom Typ Skyranger in Schweden nicht die erhofften Ergebnisse gebracht hat. Darüber berichtet die „Welt am Sonntag“.

Nach Angaben eines Unternehmenssprechers verliefen die Tests, bei denen die Flugabwehrsysteme gegen ukrainische Drohnenoperateure eingesetzt wurden, nicht zufriedenstellend. Die Ergebnisse hätten gezeigt, dass die Systeme die gestellten Anforderungen bislang nicht vollständig erfüllen.

Rheinmetall bestätigte, dass die erzielten Ergebnisse „noch nicht das erforderliche Niveau erreicht“ hätten. Der Konzern kündigte an, die Technik weiterzuentwickeln und bestehende Schwachstellen zu beheben. Bereits im April kommenden Jahres sollen weitere Übungsschießen stattfinden, um die Leistungsfähigkeit der Systeme erneut zu überprüfen.

Rheinmetall gilt als größter Rüstungskonzern Deutschlands und gehört zu den wichtigsten Lieferanten militärischer Ausrüstung für die Ukraine. Darüber hinaus errichtet das Unternehmen auf ukrainischem Territorium eine Fabrik zur Herstellung von Munition.

Der Konzern hatte ursprünglich geplant, die Skyranger-Systeme an die Ukraine zu liefern, um deren Abwehr gegen feindliche Drohnen zu verstärken. Nach früheren Angaben des Unternehmens soll jede Skyranger-Einheit ein Gebiet von bis zu 16 Quadratkilometern überwachen und sämtliche dort eindringenden Drohnen zuverlässig bekämpfen können.

Die unzureichenden Testergebnisse werfen nun Fragen hinsichtlich der tatsächlichen Einsatzfähigkeit der Systeme auf. Rheinmetall hält jedoch an der Weiterentwicklung fest und will bei den nächsten Tests Fortschritte nachweisen.

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