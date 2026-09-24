Irland befindet sich in schwerer Diesel-Krise

+ Kreml begrüßt G20-Einladung für Putin + Selenskyj räumt ein, dass er seine „Mission erfüllt“ habe, sobald die Ukraine NATO-Mitglied wird + Israel tötet Hamas-Anführer/Netanjahu: „Wir werden nicht aufhören, bis es in Gaza kein Hamas mehr gibt“ + Somalische Verhältnisse: Stimmenkauf-Verdacht erschüttert Schwedens Linke

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Kreml begrüßt G20-Einladung für Putin

Der Kreml hat die Einladung von US-Präsident Donald Trump an Wladimir Putin zum G20-Gipfel in Miami begrüßt. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte laut russischen Medien.

Moskau habe die Einladung zur Kenntnis genommen und sei der US-Seite dafür dankbar. Russland werde nun über die diplomatischen Kanäle weitere Details klären und anschließend über die Teilnahme entscheiden.

US-Außenminister Marco Rubio hatte zuvor mitgeteilt, dass Washington Putin zum G20-Gipfel im Dezember eingeladen habe. Die USA hofften, dass der russische Präsident die Einladung annehmen werde. Der Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer soll am 14. und 15. Dezember in Miami stattfinden. Quelle

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Selenskyj räumt ein, dass er seine „Mission erfüllt“ habe, sobald die Ukraine NATO-Mitglied wird

Seine Mission besteht nicht darin, die Ukraine zu regieren. Seine Mission ist die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, was unmittelbar den Dritten Weltkrieg auslösen würde.

Der Grund, warum seine Mission auf den Dritten Weltkrieg abzielt, liegt darin, dass dies das einzige Szenario ist, in dem er womöglich überleben könnte. Sein einziger Ausweg besteht darin, dass die NATO eingreift und den Kampf gegen Russland direkt übernimmt. (…)

Selenskyj und seine Hintermänner aus dem „Deep State“ versuchen buchstäblich, einen umfassenden Dritten Weltkrieg vom Zaun zu brechen, um die größte Geldwäsche-Affäre der Geschichte sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit der Entwicklung von Biowaffen zu vertuschen. (…) Es geht hier nicht um die Souveränität der Ukraine. Es geht darum, unvorstellbare Kriminalität zu vertuschen.

Did you catch that? Zelensky admits that if Ukraine gets NATO membership, then he has “fulfilled his mission”. His mission is not to govern Ukraine. His mission is NATO membership for Ukraine, which would immediately trigger WW3. The reason his mission is WW3, is because… pic.twitter.com/Be0eXvRy6o — Deep Leaks (@DeepLeaksHQ) September 21, 2026

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Israel tötet Hamas-Anführer/Netanjahu: „Wir werden nicht aufhören, bis es in Gaza kein Hamas mehr gibt“

„Ein israelischer Luftschlag hat am Mittwoch den Finanzchef der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen getötet,“ so der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz.

„Wir werden nicht zulassen, dass Hamas seine Stärke wieder aufbaut, und wir werden nicht aufhören, bis es in Gaza kein Hamas mehr gibt.“(…) Via foxnews.com

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Somalische Verhältnisse: Stimmenkauf-Verdacht erschüttert Schwedens Linke

Ein kaum bekannter linker Kandidat aus Somalia, erst seit Februar schwedischer Staatsbürger, springt von Listenplatz neun direkt in den Reichstag.

Mohamed Abdukardir Ali will keinen eigenen Personenwahlkampf geführt haben – trotzdem sammelte er 648 Personenstimmen und verdrängte damit die Klima-Sprecherin seiner eigenen Partei. Gleichzeitig ermitteln die Behörden wegen bereits auf Ali angekreuzter Stimmzettel, Wählertransporten und Geldverteilungen. Wer diesen erstaunlichen Wahlaufstieg organisiert hat, dürfte damit zu einer der unangenehmsten Fragen für Schwedens Linkspartei werden. Weiterlesen auf report24.news

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Irland befindet sich in schwerer Diesel-Krise

Die Auswirkungen der Treibstoffblockaden im Westen Irlands zeigen dramatische Ausmaße. An vielen Tankstellen gibt es keinen Diesel und keinen Kraftstoff mehr.

Lange Warteschlangen überall an den Tankstellen. Die irische Regierung schickte das Militär, um die Proteste gegen die Spritpreise niederzuschlagen – doch die Menge der Demonstranten explodierte förmlich. Nun geht in weiten Teilen des Landes der Treibstoff zur Neige.

EPIC BACKFIRE IN IRELAND The Irish Government sent in the MILITARY to CRUSH fuel protesters…but the Crowds EXPLODED in size. Now, huge parts of the country are RUNNING OUT OF FUEL. Their Globalist Regime has COMPLETELY LOST CONTROL pic.twitter.com/N6JbdulmqZ — Deep Leaks (@DeepLeaksHQ) September 22, 2026

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Merz dreht durch: Milliarden für Selenskyj, Sparzwang für Rentner

Die Merz-Regierung hält an der Milliardenpolitik für Selenskyj fest. Mehr als 100 Milliarden Euro deutscher ziviler und militärischer Unterstützung sind seit 2022 ausgewiesen. Für 2026 sind weitere 11,5 Milliarden Euro militärische Hilfe vorgesehen.

Der Kriegskanzler steckt politisch unter Druck. Seine Regierung produziert eine Krise nach der anderen, doch selbst ZDF- und Bild-Propaganda bekommt das inzwischen nicht mehr verkauft. Merz macht trotzdem weiter, als hätte der Wähler am Sonntag gar nicht abgestimmt.

Der Kanzler hat längst beschlossen, dass ihn die Meinung der Wähler nicht mehr interessieren muss. In Mecklenburg-Vorpommern stürzte seine CDU auf 4,9 Prozent ab. Weiterlesen auf anonymousnews.org

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Darum lieben arabische Clans die Linken

Islamismus-Experte Ahmad Mansour sagte nun im Ronzheimer-Podcast: Die Clans seien ideologisch eng mit der Linkspartei verbunden und wollten unbedingt, dass die Partei nach dem Wahlsieg nun die deutsche Hauptstadt regiert. Das Ziel: Die Polizei schwächen, ihre Geschäfte stärken und noch mächtiger werden.

Die Clans wollen die Ideologie der Linken ausnutzen, in der jedes Vorgehen gegen migrantische Kriminalität als Rassismus gesehen wird:

„Das wird von den Clans genutzt, um zu zeigen, dass die Repressionen gegen Clans nicht etwas Legitimes sind, sondern Teil von rassistischen Machenschaften der Polizei und Politik gegen migrantische Milieus.“

Mansour berichtet: „Ich habe heute und gestern viele Gespräche mit der Polizei gehabt und viele von ihnen sagen: Die Leute in der Polizei werden Angst haben, ihre Arbeit zu machen, weil sie sehr schnell als rassistisch diffamiert werden. Dann werden ihre Maßnahmen infrage gestellt, es wird auf politischer Ebene ausgeschlachtet.“ Weiterlesen auf bild.de

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