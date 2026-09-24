USA ziehen sich aus Europa zurück: NATO muss mit weniger US-Truppen rechnen

Die USA werden sich weiterhin an der Verteidigung der NATO beteiligen, den Umfang ihrer militärischen Fähigkeiten für das Bündnis jedoch künftig stärker begrenzen.

Das erklärte der Oberbefehlshaber der Alliierten Streitkräfte der NATO in Europa, Alexus Grynkewich, in einem Interview mit Reuters.

„Die Vereinigten Staaten werden weiterhin kritische, aber begrenztere Fähigkeiten bereitstellen“, sagte Grynkewich.

Seinen Angaben zufolge müssten die europäischen NATO-Staaten künftig mehr Verantwortung für die Verteidigung des Kontinents übernehmen.

Zuvor hatte NBC News berichtet, dass das Pentagon verschiedene Optionen für eine Reduzierung der US-Militärpräsenz in Europa prüfe. Demnach könnten rund 25.000 US-Soldaten in die Vereinigten Staaten zurückverlegt werden. Auch eine Verlegung von Kampfflugzeugen, Kriegsschiffen und anderem militärischem Gerät werde dem Bericht zufolge erwogen.

Darüber hinaus soll ein weitergehendes Szenario geprüft werden. Demnach könnten bis zu die Hälfte der derzeit in Europa stationierten US-Truppen abgezogen werden – bis zu 40.000 Soldaten bei einer Gesamtstärke von rund 80.000.

Sollte ein solcher Schritt tatsächlich umgesetzt werden, wäre dies die größte Reduzierung der US-Militärpräsenz in Europa seit dem Ende des Kalten Krieges.

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