SOS-Demokratie – CSU-Vize Weber will AfD-Politikern passives Wahlrecht entziehen

Der EVP-Vorsitzende und CSU-Vize Manfred Weber fordert AfD-Politikern das passive Wahlrecht entziehen, wenn diese den Politikern der selbsternannten „demokratischen Parteien” und „unserer Demokratie” nicht passen. Wer nicht mehr kandidieren darf, kann auch nicht mehr gewählt werden. Das ist ein massiver Eingriff in den demokratischen Wettbewerb.
Webers gefährlicher Vorschlag
Weber spricht davon, den „Brand zu löschen”, also einen „Brand”, der nach dem Einsturz der „Brandmauer” auszubrechen droht. Tatsächlich lenkt sein Vorschlag von der politischen Aufgabe ab. Die Union muss die AfD mit überzeugenden Antworten und in offener Auseinandersetzung stellen. Und davor fürchten sich diese „Demokraten” wie der Teufel vor dem Weihwasser. Unliebsame Kandidaten vom Wahlzettel fernhalten zu wollen, ersetzt keine Politik – wenn es nach den Vorstellungen dieser Leute geht.
Besonders bedenklich ist das Signal an die Wähler: Ihre Entscheidung soll bereits vor der Wahl eingeschränkt werden. Wer demokratische Grundrechte verteidigen will, sollte mit einer solchen Forderung äußerst vorsichtig sein. Kann man so etwas von solchen Politikern wie Weber überhaupt erwarten?
Stellungsnahme der AfD
Der europapolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Martin Böhm, erklärt dazu in einer Pressemitteilung:
„Bei der CSU liegen die Nerven blank. Wer aber meint, CSU-Vize Manfred Weber zöge die richtigen Lehren aus den Wahldebakeln der CDU, täuscht sich. Der EVP-Chef möchte die Brandmauer, die die Union an die linken Parteien kettet, gar nicht abschaffen. Er möchte nur nicht mehr davon reden.
Die stärkste Partei, also die AfD, soll weiterhin ausgegrenzt werden. Er verlangt sogar noch weitere undemokratische Maßnahmen: Ihm missliebigen AfD-Politikern soll das passive Wahlrecht entzogen werden – ein Anschlag auf unsere Grundrechte! Weber weiß, dass ein AfD-Verbot scheitern würde. Deshalb möchte er die Herrschaft der Kartellparteien mit solchen Methoden zementieren.
Auch auf EU-Ebene wünscht er sich weniger Demokratie. Das Einstimmigkeitsprinzip sichert den Nationalstaaten einen Rest von demokratischer Souveränität. Wir sagen Nein zur Erniedrigung der europäischen Nationen zu EU-Verwaltungszonen“
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9 Kommentare zu „SOS-Demokratie – CSU-Vize Weber will AfD-Politikern passives Wahlrecht entziehen“
,ah er nimmt ein wenig Druck von seiner lieben Chefin, na ja wird wohl leider doch bald knallen. An die AFD sorgt endlich dafür das die Menschen wider auf die Straße gehen!!!!!!! und macht es in so vielen Städten wie möglich damit die NGO Banden nicht so stark gewichtet sind.
Der Kerl sollte sich einmal das GG vornehmen und am Besten abtreten.
Demokratie a la CDU bzw. SED 2.0, wen ihr waehlen duerft bestimmen wir (nämlich nur die sozialistischen Umvolkungs-Islamparteien), so geht „unsere Demokratie“. Brandgefaehrlich diese Demokratieveraechter und Deutschenfeinde von der CDU, ein CDU-Parteiverbot ist längst ueberfällig. Und die Köpfe dieser kriminellen Vereinigung (Ftznfrtz, Mutti etc.) gehoeren natürlich in Haft.
Jetzt spricht Kubitscheks Tochter Alruna:
„Es geht nicht um mich. Hier soll ein Exempel statuiert werden“
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https://www.alexander-wallasch.de/gesellschaft/jetzt-spricht-kubitscheks-tochter-alruna-es-geht-nicht-um-mich-hier-soll-ein-exempel-statuiert-werden
Der Islamisten-Sumpf der Berliner Linken wird immer tiefer
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https://philosophia-perennis.com/2026/09/23/der-islamisten-sumpf-der-berliner-linken-wird-immer-tiefer/
Der ist ein ganz schlimmer — von der Leyens Kettenhund – typisch CDUCSU Antidemokraten
Gleich und Gleich gesellt sich gern, es lebe die gleichmachende INTERNATIONALITÄT und die INTERNATIONALE (wie wir leise sangen: „die Internationale bekämpft das Menschenrecht“ ! ), und dafür DEUTSCHLAND verrecke !
Einfach nur widerlich diese Person!
Wenn ich diese verdammte karrieregeile Visage sehe könnte ich nur noch kotzen ! Wer eiiminiert nuin endlich aus der Politik diesen bayerischen CSU Dreck sa…
Es ist einfach nur noch unfaßbar wer hier in diesem Labnd und Europa das große Sagen hat.
Eine Frage hier an Alle in diesem Forum, gibt es eigentlich noch in einem EU Land die Todesstrafe ?