Energiewende: Norwegen hat genug von deutscher Dummheit

+ Regierungen unterzeichnen Abkommen: Trump bekommt „dauerhafte Kontrolle“ über Grönland! + Angriffe auf Energieanlagen: Selenskyj wirbt für Teilwaffenruhe mit Moskau + PORTUGAL: André Ventura – „Du willst eine Burka tragen? Dann geh zurück in dein Heimatland.“ + Mercedes-Benz droht mit Schließung von zwei Werken in Deutschland

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Regierungen unterzeichnen Abkommen: Trump bekommt „dauerhafte Kontrolle“ über Grönland!

US-Präsident Donald Trump, Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Grönlands Regierungschef Jens-Frederik Nielsen unterzeichneten gestern in New York am Rande der UN-Vollversammlung ein unbefristetes Sicherheitsabkommen. Es ergänzt den US-dänischen Verteidigungsvertrag von 1951.

Damit endet der Streit um Grönland. Trump hatte monatelang gefordert, Grönland müsse unter amerikanische Kontrolle gestellt werden, und sprach von Sicherheit gegen Russland und China in der Arktis. Sogar von einer militärischen Übernahme war zwischenzeitlich die Rede.

Auf Truth Social schrieb er: „Die Vereinigten Staaten von Amerika haben ein Abkommen mit dem Königreich Dänemark und Grönland geschlossen, das den Vereinigten Staaten die dauerhafte Kontrolle über die Sicherheit und alle anderen Belange in Grönland gewährt und damit ALLE unsere zahlreichen Bedenken vollständig ausräumt. Für die Vereinigten Staaten entstehen KEINE KOSTEN!“

Mette Frederiksen äußerte sich wie folgt: „Herr Präsident. Sie waren sehr klar darin, dass Sie nicht wollen, dass Gegner zu nahe kommen. Dem stimme ich zu. Mit diesem Abkommen stellen wir sicher, dass das nicht geschieht.“

Jens-Frederik Nielsen sagte: „Eure Sicherheit ist unsere Sicherheit. Unsere Sicherheit ist eure Sicherheit.“ und nannte es ein „Win-win-win-Abkommen.“ Via Auf1TV

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Polen: Russischer Militärhubschrauber dringt in Luftraum ein

Warschau (dpa) – Ein russischer Militärhubschrauber hat nach Angaben der polnischen Armee für kurze Zeit den Luftraum über Polen verletzt. Der Hubschrauber vom Typ Mi-8 sei aus Richtung der russischen Exklave Kaliningrad gekommen und nördlich des Ortes Braniewo in den polnischen Luftraum eingedrungen, teilte das Oberkommando mit.

Der Vorfall habe 42 Sekunden gedauert. Polen ließ Kampfjets aufsteigen und versetzte die Flugabwehr in Bereitschaft. „Die Art des Vorfalls deutet darauf hin, dass Russland erneut die Einsatzbereitschaft unserer Luftverteidigung testet“, hieß es in der Mitteilung.

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Angriffe auf Energieanlagen: Selenskyj wirbt für Teilwaffenruhe mit Moskau

Die Ukraine bereitet sich nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einen neuen massiven russischen Luftangriff vor. […]

Ukrainische Spezialkräfte griffen ihrerseits nach Angaben Selenskyjs in derselben Nacht zwei russische Ölraffinerien an, darunter die Anlage in Kuibyschew in der Region Samara.

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Die Ukraine sei bereit, Angriffe auf russische Energieinfrastruktur einzustellen, falls Moskau dasselbe zusage, sagte Selenskyj. Aus Russland gebe es dafür bislang keine Signale. Trump hatte Kiew zuvor aufgefordert, die Angriffe auf russische Raffinerien zu beenden, da diese zu einem Anstieg der Dieselpreise beitrügen. Via berliner-zeitung.de

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Energiewende: Norwegen hat genug von deutscher Dummheit

Norwegens Energieminister beerdigt die Mär von der deutschen Energiewende. Norwegen baut keine neuen Stromautobahnen nach Deutschland, bohrt dafür nach Öl und Gas in der Arktis. Die Nachbarn wollen nicht länger für Berlins Energiewahnsinn bezahlen.

Am 24. August 2026 hat Terje Aasland Deutschland den Stecker gezogen. Norwegen sei nicht die grüne Batterie Europas, das Konzept sei eine falsche Idee gewesen und neue Seekabel nach Kontinentaleuropa werde es nicht geben. Gleichzeitig bleibt Oslo bei der Erschließung von Öl und Gasvorkommen in der Barentssee, unabhängig davon, was Brüssel dazu sagt. Angesprochen ist vor allem Deutschland. Das Land, das steuerbare, grundlastfähige Kraftwerke abgeschaltet und gesprengt hat und nun bei Flaute und Dunkelheit den Rest Europas um Strom bitten muss. Weiterlesen auf report24.at

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PORTUGAL: André Ventura – „Du willst eine Burka tragen? Dann geh zurück in dein Heimatland.“

„Wer unsere Kultur hasst, kann in sein Land zurückkehren.“ Mit solchen Worten feierte André Ventura die Verabschiedung des portugiesischen Gesetzes gegen Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum.

Der Chega-Chef hatte zuvor noch deutlicher gegen Burka und Niqab argumentiert und Menschen, die daran festhalten wollen, sinngemäß auf Länder wie Saudi-Arabien oder Afghanistan verwiesen. Das neue Gesetz verbietet künftig Kleidung, die das Gesicht in öffentlichen Räumen verdeckt. Ausnahmen gibt es unter anderem aus gesundheitlichen, beruflichen, künstlerischen oder wetterbedingten Gründen sowie in Gotteshäusern.

Anders als teilweise behauptet, gilt das Verbot aber noch nicht. Es tritt am 23. September 2026 in Kraft. Quellen: Diário da República, EFE, Diário de Notícias

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Gates philosophiert über großen Cyberangriff, um KI zu akzeptieren

Bill Gates hat gerade gesagt, wir könnten einen „Großen Cyberangriff“ erleiden müssen, bevor wir auf KI „vollkommen so reagieren, wie wir sollten“. Das klingt wie eine Drohung zu einer „Cyber Pandemic“.

Bill Gates just said we may have to suffer a “BIG CYBER ATTACK” before we “respond as fully as we should” to AI. That sounds like a threat to me. AI false flag risk remains HIGH. https://t.co/SWpCiA6sFw pic.twitter.com/Tr8ZVLhbJa — Nicolas Hulscher, MPH (@NicHulscher) September 22, 2026

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Der hinterlistige Medienkrieg gegen den Verstand der normalen Menschen

Der Medienkrieg wird in Deutschland und in Österreich gegen AfD und FPÖ geführt. Diese beiden äußerst erfolgreichen Parteien bekämpft man nicht mit guten Argumenten. Nein, man beschießt sie mit giftigen Wortungetümen und monströsen Bildern, die die soziale Abwertung der Getroffenen nach sich ziehen.

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Das vom Bürger zwangsfinanzierte Staatsfernsehen rühmt sich seiner Objektivität. Tatsächlich ist es, wie der Verfassungsschutz in Deutschland, nichts anderes als ein Manipulationsinstrument der herrschenden Alt-Parteien. Weiterlesen auf exxpress.at

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Mercedes-Benz droht mit Schließung von zwei Werken in Deutschland

Im Streit zwischen Management und Betriebsrat bei Mercedes-Benz droht ⁠der Autobauer mit dem Aus für zwei Werke in Deutschland.

„Es ist unser klares Ziel, alle deutschen Standorte zu erhalten“.

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Nach ‌einem Bericht des „Handelsblatt“ verlangt das Unternehmen ⁠vom ⁠Betriebsrat, die 35-Stunden-Woche abzuschaffen und die Arbeitszeit auf 38 Wochenstunden zu ‌erhöhen. Das ist allerdings im Flächentarifvertrag der ​Metall- und Elektroindustrie verankert. Die IG Metall lehnt eine Abschaffung der 35-Stunden-Woche ab. Weiterlesen auf welt.de

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