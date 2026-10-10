Österreich muss sich wegen Versager-Regierung von EU beobachten lassen!

EU-Defizitverfahren gegen Österreich: Nach 4,7 Prozent 2024 und 4,2 Prozent 2025 erwartet Wien für 2026 noch 4,1 Prozent. | Bild: UME & AI

Jahrelang gerierten sich Österreichs Finanzminister in Brüssel als tugendhafte Musterschüler der Haushaltsdisziplin. Man dozierte mit erhobenem Zeigefinger über Stabilitätspakte, ermahnte die Mittelmeer-Anrainer zur Sparsamkeit und feierte jedes Nulldefizit als Beleg alpenländischer Überlegenheit.

Wenn Brüssel Wien das Spardiktat serviert

Doch die papierene Fassade ist krachend eingestürzt. Die Europäische Kommission und der Rat haben die Samthandschuhe ausgezogen und die Republik offiziell ins EU-Defizitverfahren geschickt: Nach dem 4,7-Prozent-Schock des Jahres 2024 lag das gesamtstaatliche Defizit 2025 immer noch bei 4,2 Prozent. Für 2026 erwartet das Finanzministerium nach der jüngsten Aktualisierung nun 4,1 Prozent – weiterhin deutlich über der Maastricht-Grenze von drei Prozent. Die Brüsseler Eurokratie schwingt die fiskalische Guillotine – und die heimische Politik steht wie ein ertappter Schulbub am Pranger.

Der Kassensturz nach dem Gießkannen-Rausch

Dass Österreich in diesen Schuldensumpf geschlittert ist, ist nicht allein geopolitischen Zufällen geschuldet. 2024 explodierten die gesamtstaatlichen Ausgaben um 8,8 Prozent, während die Einnahmen nur um 4,9 Prozent stiegen. Besonders stark legten Sozialleistungen, Personalausgaben und Zinskosten zu. Hinzu kamen die Nachwirkungen der hohen Inflation, eine schwache Wirtschaftsleistung, zusätzliche Ausgaben für Klima, Energie und Daseinsvorsorge sowie die finanziellen Spätfolgen der Krisenpolitik der vergangenen Jahre.

Anstatt in den fetteren Jahren strukturell zu reformieren, ertränkte man zahlreiche Probleme in immer neuen Milliardenprogrammen: Corona-Förderungen, Teuerungshilfen, Transformationssubventionen und ein immer größerer Staatsapparat hinterließen langfristige Spuren. Auch hohe Sozial- und Transferausgaben bleiben Teil einer Staatsquote, die Österreich budgetpolitisch immer stärker einengt.

Während Fiskalrat, Rechnungshof und Budgetdienst wiederholt vor strukturellen Risiken warnten, betrieb die Politik über Jahre Klientelpolitik auf Pump. Erst als die Drei-Prozent-Grenze deutlich gerissen war, wurde die Dimension des Problems unübersehbar. Das EU-Defizitverfahren läuft seit Juli 2025. Österreich muss sein übermäßiges Defizit bis 2028 korrigieren und einen vom Rat vorgegebenen Nettoausgabenpfad einhalten.

Die Zeche für die Sanierung zahlen nicht jene, die die vergangenen Budgets beschlossen haben, sondern Bürger, Unternehmen und Pensionisten über Einsparungen, eingefrorene Leistungen und zusätzliche Einnahmen.

Das Schmierentheater der Verlierer-Koalition

Während der europäische Korrekturpfad den maximalen Anstieg der staatlichen Nettoausgaben begrenzt, liefert das Wiener Regierungsviertel ein Schauspiel der kollektiven Handlungsunfähigkeit. Schwarz, Rot und Pink müssen Milliarden konsolidieren und gleichzeitig versuchen, ihre jeweiligen politischen Projekte zu retten.

Brüssel schreibt Österreich dabei nicht vor, ob konkret bei Pflege, Bildung, Pensionen oder Förderungen gekürzt werden muss. Diese Entscheidungen bleiben Aufgabe von Bundesregierung und Nationalrat. Doch der finanzielle Gesamtrahmen wird durch die europäischen Fiskalregeln enger gezogen. Bis 2028 soll das Defizit wieder auf rund drei Prozent sinken; für 2027 plant die Regierung derzeit 3,5 Prozent.

Anstatt den überbordenden Staatsapparat, Doppelgleisigkeiten und eine ausufernde Förderlandschaft konsequent trockenzulegen, serviert die Regierungsriege den Bürgern einen Mix aus neuen Abgaben, eingefrorenen Leistungen und Kürzungen. Gleichzeitig bleiben grundlegende Strukturreformen bei Föderalismus, Pensionen und Staatsverwaltung Stückwerk.

Jeder Verhandlungstag im Kanzleramt verkommt zum zähen Parteienhader: Die einen verlangen zusätzliche Einnahmen, die anderen verteidigen die Pfründe ihrer Kammern und Länderstrukturen, und die dritten versuchen ihre eigenen Projekte durch den Sparkurs zu retten. Das Ergebnis ist ein politischer Balanceakt unter zunehmendem europäischen und budgetären Druck.

Die Hohn-Prämie des ewigen Nettozahlers

Die tiefere politische Brisanz des Defizitverfahrens liegt im Widerspruch des Systems: Österreich wird von europäischen Institutionen wegen seines Defizits gemaßregelt und ist gleichzeitig seit Jahren Nettozahler des EU-Haushalts.

2024 flossen aus dem österreichischen Bundeshaushalt rund 3,33 Milliarden Euro an die Europäische Union. Betrachtet man Beiträge und Rückflüsse aus dem regulären EU-Haushalt, lag Österreichs negativer operativer Saldo zwischen 2019 und 2024 jährlich bei rund 900 Millionen bis 1,4 Milliarden Euro.

Österreich überweist also Milliarden nach Brüssel und erhält gleichzeitig europäische Vorgaben für seinen gesamtstaatlichen Konsolidierungspfad. Die EU argumentiert, dass diese Rechnung zu kurz greife, weil Binnenmarkt, Handel und gemeinsame Programme wirtschaftliche Vorteile bringen, die in einer reinen Nettozahlerrechnung nicht enthalten sind.

Politisch bleibt dennoch die Frage berechtigt, wie viel finanziellen Spielraum ein Nationalstaat besitzt, wenn europäische Regeln gleichzeitig Defizitgrenzen, Schuldenpfade und Ausgabenentwicklung begrenzen.

Das Budgetrecht des Nationalrats ist damit nicht abgeschafft. Aber der Spielraum, innerhalb dessen dieses Budgetrecht ausgeübt werden kann, wird durch europäische Verpflichtungen erheblich eingeschränkt.

Budgetsouveränität zurückholen!

Das Defizitverfahren ist der Offenbarungseid einer österreichischen Budgetpolitik, die zu lange darauf vertraut hat, dass sich steigende Ausgaben durch Wachstum, Inflation und immer höhere Einnahmen finanzieren lassen.

Österreich braucht keine kosmetischen Schein-Sparpakete. Was das Land braucht, ist eine Rosskur gegen strukturelle Steuergeldverschwendung: Staatsausgaben müssen auf ihre Notwendigkeit überprüft, ineffiziente Förderungen gestrichen, Doppelstrukturen beseitigt und kostenintensive Systeme endlich reformiert werden.

Auch auf europäischer Ebene muss Österreich seine vorhandenen Rechte konsequent nutzen. Beim nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen und bei neuen EU-Eigenmitteln besitzt Wien weiterhin ein Vetorecht. Einseitig bereits bestehende verpflichtende EU-Beiträge einzufrieren wäre dagegen kein reguläres Instrument der Budgetpolitik.

Wer nationale Budgetsouveränität verteidigen will, muss daher zuerst dafür sorgen, dass Österreich seine eigenen Finanzen wieder unter Kontrolle bekommt. Denn ein Staat, der dauerhaft gegen gemeinsam beschlossene Defizitregeln verstößt, macht sich zwangsläufig abhängig von europäischen Korrekturverfahren.

Die eigentliche Antwort auf das Brüsseler Spardiktat lautet deshalb nicht noch mehr Schulden. Sie lautet: Österreich muss wieder selbst entscheiden können, wo sein Geld eingesetzt wird – und dafür endlich die Voraussetzungen schaffen.

Dieser Beitrag erschien auf ZURZEIT, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

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