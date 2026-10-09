Wer nicht zur Bundeswehr will, muss nur „rechts“ im Netz posten

+ Trump gibt islamischer Masseneinwanderung Schuld an Eskalation in Frankreich + Finnland stoppt Bau von Rechenzentren + Superreiche fliehen aus London: Luxusimmobilien stürzen ab + Der Staat verspricht Freiwilligkeit: Digitale Identität könnte trotzdem Standard werden + US-Bundesstaat Florida verklagt Pfizer + „Dreierregierung gescheitert“ – Kickl stellt Misstrauensantrag

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Trump gibt islamischer Masseneinwanderung Schuld an Eskalation in Frankreich

Präsident Trump hat gerade den wahren Grund genannt, warum Paris derzeit brennt.

Es liegt nicht an den Schulen. Es ist nicht nur ein „Studentenprotest“. Es sind Krawalle, und das ist die Folge von Masseneinwanderung und dem Versuch des Islam, die westliche Zivilisation zu erobern. Frankreich ist nicht mehr Frankreich.

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Finnland stoppt Bau von Rechenzentren

Die finnische Aufsichtsbehörde hat Google ausgebremst. Spätestens in zwei Wochen müssen alle Bauvorhaben, die die Umwelt erheblich verändern könnten, gestoppt sein.

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Der Stopp folgt auf den Verdacht, dass Googles Projektgesellschaft Tuike Finland Hunderte Hektar Wald ohne die vorgeschriebene Prüfung gerodet hat. Finnlands Naturschutzvereinigung gibt an, dass in den Gebieten Muhos und Kajaani rund 330 beziehungsweise 200 Hektar „freigelegt“ worden seien. Zahlen von Google bestätigen das. Weiterlesen auf tkp.at

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Superreiche fliehen aus London: Luxusimmobilien stürzen ab

Londons Luxusimmobilien verlieren dramatisch an Wert, in manchen Nobelvierteln beträgt das Minus mehr als 25 Prozent. Während die britische Regierung steuerliche Privilegien streicht, kehren wohlhabende Eigentümer dem Land den Rücken – und der Preisverfall könnte weitergehen.

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Ein Grund für diese Entwicklung ist die Abwanderung wohlhabender Eigentümer, die auf Änderungen im britischen Steuerrecht reagieren. Besonders stark trifft es die exklusiven Wohnlagen der britischen Hauptstadt. Im Stadtbezirk Westminster, zu dem wohlhabende Viertel wie Marylebone, Belgravia und Mayfair gehören, sanken die Immobilienpreise innerhalb eines Jahres um 25,4 Prozent. In der City betrug der Rückgang 20,4 Prozent. In Kensington und Chelsea fielen die Preise um 14,7 Prozent.

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Zu den prominenten Eigentümern, die London den Rücken kehren, gehört der norwegische Milliardär John Fredriksen. Der 82-Jährige, der als reichster Mann Norwegens gilt, hatte seine 2.700 Quadratmeter große Luxusimmobilie im vergangenen Jahr für umgerechnet rund zwei Milliarden dänische Kronen zum Verkauf angeboten. Fredriksen ist inzwischen in die Vereinigten Arabischen Emirate gezogen. Seinen Abschied aus Großbritannien kommentierte er mit deutlichen Worten: Das Land sei „zur Hölle gegangen“.

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Die Abwanderung wohlhabender Menschen beschränkt sich offenbar nicht auf einzelne prominente Fälle. Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Henley & Partners aus dem Jahr 2025 haben seit 2024 rund 16.500 vermögende Menschen Großbritannien verlassen. Weiterlesen auf deutsche-wirtschaftsnachrichten.de

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Der Staat verspricht Freiwilligkeit: Digitale Identität könnte trotzdem Standard werden

Der Bundestag hat sich heute mit dem neuen Digitale Identitätengesetz (DIdG) beschäftigt. Im Mittelpunkt steht die Einführung der nationalen digitalen Brieftasche „d-you“. Sie soll ab Anfang 2027 zur Verfügung stehen, unter anderem für den digitalen Ausweis, Altersnachweise, Verträge oder Bankgeschäfte.

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Zum Start sollen rund 40 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung konkrete Anwendungen anbieten. Dazu gehören unter anderem die Deutsche Post, Vodafone, Rossmann, die Bundesagentur für Arbeit, die Deutsche Rentenversicherung, Bankenverbände sowie Hochschulen.

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Eine ähnliche Diskussion gab es während der Corona-Pandemie. Eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht für Covid-19 bestand nicht. Quelle

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Wer nicht zur Bundeswehr will, muss nur „rechts“ im Netz posten

Das neue System sucht, ob jemand rechte Inhalte postet, entsprechenden Accounts folgt oder rechte Social-Media-Beiträge weiterverbreitet. Nach Informationen des „Spiegel“ sind bereits mehrere Zehntausend Bewerber von diesem System überprüft worden, eine niedrige dreistellige Zahl wurde wegen „fehlender Verfassungstreue“ aussortiert.

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Im Jahresbericht für 2025 verzeichnete der MAD 610 neue Fallbearbeitungen wegen Extremismus, 524 waren es im Jahr davor. Als Rechtsextremisten erkannten die Ermittler elf Personen, genauso viele wie 2024. Bei 21 Bewerbern lagen Erkenntnisse vor, die den Verdacht „fehlender Verfassungstreue“ begründen, 2024 waren es 26.

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Gleichzeitig steigt die Zahl der Kriegsdienstverweigerer dramatisch: Von Januar bis August 2026 gingen beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 12.102 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung ein, wie eine Sprecherin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland bestätigte. Im gesamten Jahr 2025 waren es 3.879, 2024 nur 2.249. Weiterlesen auf tichyseinblick.de

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US-Bundesstaat Florida verklagt Pfizer

James Uthmeier, Generalstaatsanwalt von Florida kündigt in einem Video auf X an, dass sein Bundesstaat Pfizer verklagt, „wegen irreführender Vermarktung seiner COVID-Impfstoffe als sicher, während Frauen Fehlgeburten erlitten und Jugendliche Herzinfarkte bekamen:

„Vor Wochen erfuhren wir, dass Fauci und der biomedizinische Staatsapparat wussten, dass die COVID-Impfungen gefährlich waren, dies aber vor uns verheimlichten.

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Während diese Untersuchung noch läuft, haben wir heute Klage gegen Pfizer eingereicht, weil das Unternehmen die Produkte irreführenderweise als sicher vermarktet hat – und damit Milliarden verdiente –, während schwangere Frauen ihre Babys durch Fehlgeburten verloren und Jugendliche Herzinfarkte erlitten.“ Quelle

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„Dreierregierung gescheitert“ – Kickl stellt Misstrauensantrag

FPÖ-Chef Kickl will die Bundesregierung mit einem Misstrauensantrag zu Fall bringen. In der nächsten Nationalratssitzung soll abgestimmt werden.

Jetzt will FPÖ-Chef Herbert Kickl die Regierung im Parlament herausfordern! Der Freiheitliche kündigte am Freitag für die kommende Nationalratssitzung einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung an. Als Grund nennt er die aus seiner Sicht festgefahrene Regierungsarbeit und die Konflikte zwischen den Koalitionsparteien.

„Das Experiment dieser Verlierer-Koalition auf dem Rücken unserer Republik ist krachend gescheitert und muss sofort beendet werden“, erklärt der FPÖ-Chef.

Besonders scharf greift er Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) an. Diesem wirft Kickl vor, aus machtpolitischen Gründen an der Koalition festzuhalten. Weiterlesen auf heute.at

+++ SATIRE +++

Tschubi-doo-ba, tschubi doo bai … The next arrival is more important than you.

Well this is pretty amazing. Hope it goes to #1 in the UK. https://t.co/bAihJNzJp8 — Paul Mauro (@PaulDMauro) October 5, 2026



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