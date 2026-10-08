Goldrausch im Senegal: 288 Millionen Euro von BlackRock-Merz

+ Scharfer Appell von Rubio an Europa: Wiedergeburt statt „Verfall, Knechtschaft und Niedergang“! + Eppstein Whistle-Blower tot aufgefunden + Nackte, goldene Statue von Trump als geschmacklose Provokation im Europäischen Parlament + Corona-Impfzwang: Berliner Feuerwehr unterliegt gleich 3x vor Gericht + FPÖ kratzt an 40-Prozent-Marke – Umfrage-Beben: SPÖ bei 12 Prozent, von Grünen überholt

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Scharfer Appell von Rubio an Europa: Wiedergeburt statt „Verfall, Knechtschaft und Niedergang“!

Nationalismus, Massenmigration, der Niedergang des Westens und die Rückkehr nationaler Stärke: In einer Grundsatzrede vor der Akropolis in Athen hat US-Außenminister Marco Rubio eine schonungslose Bestandsaufnahme der westlichen Zivilisation vorgenommen.

Scharfe Kritik übte er dabei am politischen und kulturellen Kurs der vergangenen Jahrzehnte und forderte Europa auf, zu seinen historischen Wurzeln und seiner alten Stärke zurückzufinden.

„Im Laufe der Zeit begannen wir im Westen, uns gerade für jene Dinge zu schämen, die uns außergewöhnlich machten“, erklärte Rubio. Der eigene Wohlstand sei zu einer Quelle von Schuldgefühlen geworden, die Leistungen früherer Generationen würden zunehmend infrage gestellt. „Das Wort Nationalismus wurde zu einem Schimpfwort.“ Weiterlesen auf report24.news

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Eppstein Whistle-Blower tot aufgefunden

Als Whistleblower machte Simon Andriesz (†57) mutmaßliche Verbindungen zwischen dem heutigen US-Handelsminister Howard Lutnick (65) und dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) öffentlich. Zudem recherchierte er zu Verbindungen, in denen auch Sarah Ferguson (66) und Prinz Andrew (66) eine Rolle spielten. Jetzt ist der frühere Banker tot.

Andy Agathangelou (62), Gründer der Kampagnenorganisation „Transparency Task Force“, die in der Vergangenheit gemeinsam mit Andriesz Veranstaltungen zum Thema Whistleblowing organisiert hatte, bestätigte seinen Tod: „Mit großer Trauer teilen wir die Nachricht mit, dass Simon Andriesz, ein geschätztes Mitglied unserer Gemeinschaft, in der vergangenen Woche verstorben ist.“ Weiterlesen auf bild.de

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Goldrausch im Senegal: 288 Millionen Euro von BlackRock-Merz

288 Millionen Euro deutsches Steuergeld für den Senegal – und das in der Nähe lukrativer Goldminen. Das sorgt für brisante Fragen. Denn am dort tätigen Bergbaukonzern Endeavour Mining ist BlackRock beteiligt – jener Finanzgigant, für dessen deutschen Ableger Kanzler-Darsteller Friedrich Merz einst tätig war. Es riecht nach Korruption! […]

Bei einem Auftritt im Bundestag verteidigte Merz die üppige Entwicklungshilfe mit den bekannten Formeln. Ein wohlhabendes Land wie die Bundesrepublik müsse dazu beitragen, dass sich Regionen dieser Welt stabil entwickeln könnten. Es ging um nicht weniger als die Rettung der Welt – oder zumindest um 288 Millionen Euro aus dem deutschen Steuerzahlerbeutel, verpackt als „Entwicklungshilfe für die regionale Stabilität“ im Senegal. Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++ FRAGWÜRDIGE KUNST +++

Nackte, goldene Statue von Trump als geschmacklose Provokation im Europäischen Parlament

Im Gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg, Frankreich, wurde eine goldene Statue enthüllt, die US-Präsident Donald Trump nackt und auf den Schultern eines kleineren Mannes sitzend darstellt.

Unterhalb der 2,6 Meter hohen Statue steht: „Ich sitze auf dem Rücken eines Mannes. Er sinkt unter meiner Last zusammen. Ich würde alles tun, um ihm zu helfen. Nur nicht von seinem Rücken heruntersteigen. – Der König der Ungerechtigkeit.“

Galschiot erklärte auf seiner Website: „Trump stellt eine der größten Bedrohungen für die regelbasierte Weltordnung, die demokratischen Werte und unsere gemeinsamen Bemühungen zur Lösung der Klimakrise dar. Wir müssen dieses Problem angehen und uns gemeinsam gegen einen solch zerstörerischen Einfluss stellen.“ Via newsweek.com

+++ TEUFELSANBETER +++

Der Esslinger Zwiebel-Teufel ist da

Auf dem Esslinger Marktplatz steht seit Sonntag eine neue Sehenswürdigkeit: Der Künstler Tim Bengel hat eine mehr als 400 Kilogramm schwere Bronzestatue enthüllt, wie die „Stuttgarter Zeitung“ berichtet. Der Teufel mit einer Zwiebel in der Hand greift eine mittelalterliche Sage aus Esslingen auf.

Der Legende nach kam der Teufel als feiner Herr auf den Markt, um einen Apfel zu kaufen. Eine Marktfrau erkannte ihn jedoch und reichte ihm stattdessen eine Zwiebel – woraufhin er nach Stuttgart floh.

Ist die Stadt damit um eine Sehenswürdigkeit oder um ein Teufelssymbol reicher?

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Corona-Impfzwang: Berliner Feuerwehr unterliegt gleich 3x vor Gericht

„Wie man diese Drohkulisse einfach vergessen kann, das ist mir einfach unbegreiflich!“, gibt der Anwalt des Feuerwehrmannes zurück. „Wenn es heißt, wir haben alles richtig gemacht, dann machen wir es in der nächsten Krise wieder falsch.“

„Ich habe nur noch nicht verstanden, was den Druck gegen Sie ausgelöst hat. Es hat Sie doch niemand gezwungen, sich impfen zu lassen“, sagt die Münchner Anwältin.“

Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

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FPÖ kratzt an 40-Prozent-Marke – Umfrage-Beben: SPÖ bei 12 Prozent, von Grünen überholt

Die SPÖ ist im freien Fall! In einer aktuellen Umfrage liegt die Sozialdemokratie nur noch bei 12 Prozent, wurde von den Grünen überholt.

Das ist ein neuer Allzeit-Tiefststand für die Babler-SPÖ, die bei der Nationalratswahl 2024 auf 21 Prozent gekommen war. Mittlerweile haben auch die Grünen die nach wie vor von Andreas Babler angeführte Truppe überholt. Die Ökos werden in der aktuellen OGM-Studie auf bereits 15 Prozent hochgeschätzt, liegen damit nicht nur vor der SPÖ, sondern sind auch mehr als doppelt so stark wie die Neos. Weiterlesen auf heute.at

+++ VIDEO DES TAGES +++

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