AUSTRIA FIRST – EU: 45 Millionen Euro für Afrikas Raumfahrt

Das gestrige Journal um 8 Uhr befasst sich mit neben der explodierenden Jugendkriminalität in Österreich, den hohen Kosten für Familien zum Schulbeginn auch mit einer EU-Geldverschwendung der besonderen Art: Mit 45 Millionen soll Afrikas Raumfahrt fit gemacht werden. Können wir die erste Mondlandung der Demokratischen Republik Kongo deshalb noch erleben?

Jugendkriminalität außer Kontrolle: FPÖ fordert harte Konsequenzen

25.08.2026 – AUSTRIA FIRST Journal um 8 Uhr. Die Themen:

Schulstartschock für Familien, Kosten explodieren, doch bei Eltern wird gespart.

Jugendkriminalität außer Kontrolle, FPÖ schlägt Alarm und fordert Abschiebungen.

Massive Kinderarmut in Österreich, aber 45 Millionen Euro für Afrikas Raumfahrt.

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