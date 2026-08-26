AUSTRIA FIRST – EU: 45 Millionen Euro für Afrikas Raumfahrt

Das gestrige Journal um 8 Uhr befasst sich mit neben der explodierenden Jugendkriminalität in Österreich, den hohen Kosten für Familien zum Schulbeginn auch mit einer EU-Geldverschwendung der besonderen Art: Mit 45 Millionen soll Afrikas Raumfahrt fit gemacht werden. Können wir die erste Mondlandung der Demokratischen Republik Kongo deshalb noch erleben?
Jugendkriminalität außer Kontrolle: FPÖ fordert harte Konsequenzen
25.08.2026 – AUSTRIA FIRST Journal um 8 Uhr. Die Themen:
- Schulstartschock für Familien, Kosten explodieren, doch bei Eltern wird gespart.
- Jugendkriminalität außer Kontrolle, FPÖ schlägt Alarm und fordert Abschiebungen.
- Massive Kinderarmut in Österreich, aber 45 Millionen Euro für Afrikas Raumfahrt.
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