Iran fügt auch US-Geheimdienststandorten beispiellosen Schaden zu

Das zerstörte Awacs-Flugzeug der US-Luftwaffe auf dem Stützpunkt in Saudi-Arabien. Quelle: AFP/UGC (UNKNOWN)

Nach Angaben von NBC News haben iranische Raketen- und Drohnenangriffe erhebliche Schäden an US-amerikanischen Geheimdienststandorten im Nahen Osten verursacht.

Zu den getroffenen Einrichtungen zählt demnach die CIA-Station in der saudischen Hauptstadt Riad, die im März von iranischen Drohnen angegriffen worden sein soll. Ebenfalls betroffen sei ein US-amerikanischer Geheimdienstposten in der irakischen Provinz Sulaymaniyah.

Auch geheime Einrichtungen der US-Geheimdienste getroffen

Darüber hinaus trafen die Angriffe geheime Einrichtungen, Radaranlagen und Überwachungssysteme, die über die gesamte Region verteilt sind und gemeinsam von US-Geheimdiensten und dem US-Militär genutzt werden.

Insgesamt hat der Iran während des Konflikts laut NBC News mehr als 2.000 Angriffe durchgeführt und dabei mindestens 20 US-Regierungseinrichtungen in acht Ländern getroffen. Das Ausmaß der Schäden übertreffe alles, was die US-Geheimdienste bei früheren Angriffen und Konflikten erlebt hätten, so der Sender.

Die Situation hat den US-Kongress dazu gezwungen, nach zusätzlichen finanziellen Mitteln zu suchen. Gleichzeitig prüfen Regierungsvertreter eine Neuausrichtung der Stationierung von Personal und der Verteilung von Geheimdienstressourcen in der Region.

Wie die Financial Times berichtete, rechnen Experten damit, dass die USA ihr Konzept großer, dauerhaft besetzter Militärbasen am Persischen Golf überdenken könnten. Stattdessen könnte künftig ein stärker dezentralisiertes und breiter verteiltes Stationierungsmodell zum Einsatz kommen.

Bereits zuvor hatte NBC News berichtet, dass Gebäude und technische Anlagen zur Gewinnung und Auswertung von Geheimdienstinformationen, die von der CIA und anderen US-Geheimdiensten genutzt werden, beschädigt worden seien. Quellen des Senders zufolge übertreffe das Ausmaß der Zerstörungen jeden bisherigen Schaden, der an Einrichtungen des US-Geheimdienstes verursacht worden sei.

Für die Reparatur und den Wiederaufbau der beschädigten Infrastruktur könnten Kosten in Milliardenhöhe anfallen.

Auch andere US-Medien, darunter CBS News und CNN, berichteten, dass sich die Gesamtkosten des Krieges mit dem Iran auf mindestens 50 Milliarden US-Dollar belaufen.

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