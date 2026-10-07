Neue Milliardeneinnahmen für den Staat: Jetzt soll die Plastiksteuer kommen

+ Schutz von Nato-Drehkreuz: Schweden verlegt Patriot-Systeme nach Polen + Ehemaliger russischer Präsident Dmitri Medwedew: „Russland will keinen Krieg; das ist nur eine Lüge für den militärisch-industriellen Komplex“ + Spionage: BND-Chef August Hanning festgenommen + Kein Pest-Ausbruch in Irkutsk: Was hinter der Medienhysterie stecken könnte +

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Schutz von Nato-Drehkreuz: Schweden verlegt Patriot-Systeme nach Polen

Schweden schickt von Dezember an eine Flugabwehreinheit mit dem Raketensystem Patriot nach Polen. Sie soll den Nato-Logistikstützpunkt sichern, über den militärische und zivile Lieferungen für die Ukraine umgeschlagen werden. (…)

Nach Angaben von Ministerpräsident Ulf Kristersson löst Schweden damit die Niederlande ab, die diese Aufgabe bisher übernommen hatten. Verlegt werden rund 100 Soldaten einer Einheit der Luftverteidigung aus Halmstad. (…) Erst in der vergangenen Woche hatte Stockholm angekündigt, Kampfflugzeuge vom Typ Gripen zur Luftraumüberwachung der Nato nach Polen zu schicken. Aufgabe beider Einsätze sei es, das Logistikdrehkreuz der Nato am Flughafen in Polen zu schützen, sagte Kristersson laut der Nachrichtenagentur Reuters. (…)

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hatte im September unter Berufung auf nicht genannte Geheimdienste erklärt, Russland plane hybride Angriffe mit Drohnen und Raketen gegen Unterstützer der Ukraine. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte dagegen laut Reuters, Russland habe nicht die Absicht, jemanden anzugreifen, werde im Fall einer Aggression aber antworten. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

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Ehemaliger russischer Präsident Dmitri Medwedew: „Russland will keinen Krieg; das ist nur eine Lüge für den militärisch-industriellen Komplex“

„Wir bedrohen niemanden, weder in Europa noch im Westen.

Wir haben dort keine besonderen Interessen, außer normalen Beziehungen zu europäischen Staaten, wie die russische Führung wiederholt erklärt hat.

Wir brauchen nichts von ihnen, außer einem vollständigen, normalen Dialog und friedlicher Zusammenarbeit. Wenn sie das wollen, werden wir uns daran beteiligen.

Wenn sie uns als Bedrohung betrachten, nun, um Gottes willen. Das beweist nur, dass die ‚russische Bedrohung‘ als Vorwand vorgebracht wurde, um die öffentliche Meinung zu manipulieren, Stimmen im Parlament zu gewinnen, Wahlen zu gewinnen und Geld in ihre Militärhaushalte zu pumpen.“

🇷🇺 Fmr. Russian President Dmitry Medvedev: Russia doesn’t want war; that’s just a lie for the military-industrial complex: „We do not threaten anyone, either in Europe or in the West. We have no special interests there other than normal relations with European states, as the Russian leadership has repeatedly said. We need nothing from them except full, normal dialogue and peaceful cooperation. If they want that, we will engage in it. If they regard us as a threat, well, for God’s sake. This only proves that the „Russian threat“ has been put forward as a pretext to manipulate public opinion, win votes in parliament, win elections, and squeeze money into their military budgets.“ Writer: Mhedi https://t.co/zwWe7KLMxG — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 4, 2026



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Spionage: BND-Chef August Hanning festgenommen

Der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), August Hanning, ist wegen Spionageverdachts festgenommen worden.

Der frühere BND-Präsident soll demnach noch Jahre nach seinem Ausscheiden von seinem ehemaligen Büroleiter mit geheimen Informationen aus der Behörde versorgt worden sein. Nun wird gegen den ehemaligen Geheimdienstchef ermittelt. Die ARD-Tagesschau berichtet zur Festnahme:

“Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung (SZ) ermittelt der Generalbundesanwalt gegen den früheren Präsidenten des BND, August Hanning, wegen mutmaßlicher landesverräterischer Ausspähung, Auskundschaften von Staatsgeheimnissen, versuchtem Landesverrat und geheimdienstlicher Agententätigkeit.” Via anonymousnews.org

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Neue Milliardeneinnahmen für den Staat: Jetzt soll die Plastiksteuer kommen

Die Bundesregierung plant ab Juli 2027 eine neue Steuer auf Kunststoffverpackungen. Bei der neuen Plastiksteuer geht es vor allem um eines: frisches Geld für den Bundeshaushalt.

Ab Juli 2027 soll die Abgabe auf Kunststoffverpackungen sogar mehr einbringen als die parallel geplante Zuckersteuer – und das auf Kosten von Verbrauchern und Betrieben. Scharfe Kritik kommt bereits von Wirtschaftsverbänden.

Laut dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen Unternehmen ab dem 1. Juli 2027 550 Euro pro Tonne Kunststoff in Verpackungen, Folien und Verbundmaterialien zahlen, sobald der Kunststoffanteil fünf Prozent übersteigt. Anfallen soll die Steuer bei der Herstellung, dem Verbringen oder der Einfuhr der entsprechenden Verpackungen. Ausnahmen sind für Verpackungen aus recyceltem Kunststoff vorgesehen. Weiterlesen auf report24.news

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IW-Studie: Deutschlands Wirtschaft wächst nur noch dank des Staates – private Investitionen brechen ein

Die deutsche Wirtschaft wächst nur noch dank der Investitionen und Konsumausgaben des Staates. Während die privaten Investitionen im Inland einbrechen, investieren deutsche Unternehmen weiterhin Milliarden im Ausland.

Die deutsche Wirtschaft ist seit 2020 nur durch steigende Staatsausgaben gewachsen. Ohne die zusätzlichen Ausgaben des Staates wäre das Bruttoinlandsprodukt in den vergangenen sechs Jahren geschrumpft. Das geht aus einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor.

Zwischen 2020 und 2025 wuchs die deutsche Wirtschaft demnach im Durchschnitt lediglich um 0,2 Prozent pro Jahr. Der private Sektor verringerte das Wachstum jährlich um 0,5 Prozentpunkte – er schrumpfte. Staatskonsum und öffentliche Investitionen lieferten dagegen einen positiven Beitrag von durchschnittlich 0,6 Prozentpunkten.

In den vorherigen Jahrzehnten hatte die Privatwirtschaft noch erheblich zum Wachstum beigetragen. Weiterlesen auf apollo-news.net

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Kein Pest-Ausbruch in Irkutsk: Was hinter der Medienhysterie stecken könnte

Vor allem US-Medien versuchen, Panik wegen der angeblichen „Lungenpest“ zu verbreiten – Moskau dementiert mittlerweile entschieden. Findet sich der Grund der medialen Propaganda wieder einmal bei Impfstoffen? Das US-Verteidigungsministerium arbeitet seit Jahren an einem Pest-Impfstoff.

Russische Behörden teilten der WHO am Dienstag mit, dass es keine Pestfälle gibt, der Tod der Laborarbeiterin (TKP hat berichtet) auf eine „normale“ Lungenentzündung zurückgeht, es keine Folgeinfektionen gibt und alle Tests auf gefährliche Erreger negativ ausgefallen seien. 60 Prozent der vorsorglich unter Quarantäne gestellten Kontaktpersonen wurden bereits entlassen. Die Überwachung und die Beschränkungen in Krankenhäusern sind bereits wieder zurückgefahren worden. Moskau erklärt also: Es gibt keine Seuchengefahr.

Washington macht daraus ein größeres Thema als Moskau. Die CDC meldete sich mit einem umfassenden Statement, in dem aber letztlich auch relativiert wird. Weiterlesen auf tkp.at

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Faucis geheime Ebola-Aufzeichnungen lassen einem das Blut in den Adern gefrieren

Die jetzt bekannt gewordenen Aufzeichnungen von Anthony Fauci haben es in sich. Sie führen zurück ins Jahr 2016 und zu Experimenten des US-Militärforschungsinstituts USAMRIID in Fort Detrick. Primaten wurden dabei einem künstlich erzeugten Aerosol mit Ebola-Viren ausgesetzt – einer experimentellen Exposition, die das Virus tief in die Lunge brachte und laut den Unterlagen nicht dem natürlichen Infektionsweg entsprach.

Finanziert wurde die Forschung ausgerechnet über Faucis eigene Behörde NIAID, die nach den veröffentlichten Dokumenten auch an der Planung beteiligt war.

Mike Benz, ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter des US-Außenministeriums und heutiger Leiter der Foundation for Freedom Online schreibt auf X:

Das US-Militär hat also Ebola in luftübertragene Partikel umgewandelt, um Tiere durch Einatmen zu infizieren. Dabei wurden geimpfte Tiere durch einatembares Ebola stärker geschädigt als ungeimpfte. Tony Fauci ist empört und sagt, das alles hätte geheim gehalten werden sollen, um das Vertrauen in Impfstoffe nicht zu untergraben. Weiterlesen auf uncut-news.ch

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516 Körpermodifikationen: Dieser Dortmunder hält Weltrekord Guinness-Buch der Rekorde – 481 Piercings, implantierte Hörner und Magnete in den Fingern: Rolf Buchholz aus Dortmund steht erneut im Guinness-Buch.

Rolf Buchholz fällt auf. Und zwar so sehr, dass der Dortmunder seit Jahren einen Weltrekord hält. 516 dokumentierte Körpermodifikationen machen ihn laut Guinness World Records zum meistmodifizierten Mann der Welt. Im gerade erschienenen Guinness-Buch 2027 wird Buchholz erneut als deutscher Rekordhalter vorgestellt. Weiterlesn auf dortmund.t-online.de +++ HIER geht es zu den SHORT news von gestern: Sprit teurer als zu Beginn des Tankrabatts