Deutschland verliert den Glauben an seinen Staat

Nur noch 17 Prozent der Deutschen trauen dem Staat zu, seine Aufgaben erfüllen zu können.
Diese erschreckende Zahl geht aus einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag des Deutschen Beamtenbundes (dbb) hervor. Gleichzeitig halten auch 79 Prozent den Staat für überfordert.
„Eskalation“ binnen eines Jahres Dank Merz?
Vor einem Jahr lag der Wert noch bei 23 Prozent. Zu Beginn der Corona-Krise 2020 vertrauten sogar noch 56 Prozent dem Staat.
Dbb-Chef Volker Geyer ordnet die Ergebnisse klar ein, „die Ergebnisse unserer Befragung sind eine Katastrophe und ein Weckruf für die Regierung. Das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates ist auf einen neuen Tiefststand gefallen.“ Geyer weiter, „ein solcher Vertrauensverlust ist eine Gefahr für unsere Demokratie.“
Die Umfrage deckt sich fraglos auch mit der Unzufriedenheit der Deutschen mit Friedrich Merz. Der Bundeskanzler ist, wenig überraschend, der unbeliebteste Politiker Deutschlands. 87 Prozent der Deutschen sind mit der Arbeit seiner Regierung unzufrieden.
Schulnoten verteilt
Auch Schulnoten von eins bis sechs sollten die Befragten im Rahmen der Umfrage verteilen. Gute Werte erhielten dabei Müllabfuhr, Straßenreinigung (1,9), Bibliotheken (2) oder Museen (2,1), nur ausreichende Werte bekamen Bundesministerien (4,2), Landesministerien (3,8) oder Arbeitsämter (3,7). Für den Stand der Digitalisierung von Staat und öffentlicher Verwaltung gab es die Note 4. Beim Ansehen einzelner Berufsgruppen liegen nach wie vor Feuerwehrleute mit einem Spitzenwert ganz vorn (94 Prozent), gefolgt von Kranken- und von Altenpflegern.
79 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland meinen also, der Staat sei angesichts der Fülle seiner Aufgaben und Probleme heillos überfordert.
Dbb-Chef Geyer erklärte weiter, dass die Ergebnisse „eine Katastrophe und einen Weckruf“ sein müssen. Geyer sagte, „das ist extrem alarmierend. So kann und darf das nicht weitergehen. Und ein solcher Vertrauensverlust ist eine Gefahr für unsere Demokratie.“
Wobei man den Staat überfordert sieht
Besonders in den Bereichen soziale Sicherungssysteme und Rente sehen 26 Prozent der Befragten den Staat als überfordert, 18 Prozent bei Steuern und Finanzen. Nur 2 Prozent halten den Staat etwa bei der Kinderbetreuung für überfordert, 6 Prozent bei der Verteidigung und 10 Prozent im Bereich Infrastruktur.
Ob marode also Infrastruktur, überlastete Behörden, schleppende Digitalisierung, endlose Genehmigungsverfahren oder ungelöste Fragen in der Migrations-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik, für viele Menschen entsteht der Eindruck, dass Probleme zwar lautstark benannt, aber generell systematisch ungelöst bleiben.
Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.
Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.
29 Kommentare zu „Deutschland verliert den Glauben an seinen Staat“
Kampf gegen die Meinungsfreiheit:
Gescheiterte Richterkandidatin
Brosius-Gersdorf plädiert für Behördenaufsicht über „neue Medien“
Vor genau einem Jahr zog Frauke Brosius-Gersdorf ihre Kandidatur für das Bundesverfassungsgericht zurück. Nun fordert sie erneut, es müssten Konsequenzen aus ihrem Scheitern gezogen werden – damit sich Verantwortliche nicht von „unfairen Kampagnen treiben lassen“.
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2026/brosius-gersdorf-plaediert-fuer-neue-medienaufsicht/
Französische Grünen-Chefin fordert Abschaltung von X
Die französische Grünen-Politikerin Marine Tondelier hat erneut die vorübergehende Abschaltung der Social-Media-Plattform X gefordert.
https://tkp.at/2026/08/06/franzoesische-gruenen-chefin-fordert-abschaltung-von-x/
Ich traue nur der verantwortungsbewussten Partei AfD. Sie hat mit der Volks- und Betriebswirtin Dr. Weidel und mit dem Handwerksmeister Chrupalla Vorbilder der Bildungs- und Leistungsgesellschaft an der Spitze. Frau Dr. Weidel kennt wichtige Wettbewerber auf dem Weltmarkt aus eigener Erfahrung (Japan, Singapur, China). Chrupalla hatte vor der politischen Karriere einen eigenen Betrieb. Für mich sind der Widerstand gegen die massive Armutseinwanderung von Wirtschaftsflüchtlingen und der Widerstand gegen die fatale Neuverschuldung durch die Regierung Merz (CDU/CSU, SPD) besonders wichtig.
+++ J. Datko – Ingenieur, Physiker – Regensburg – AfD-Stammwähler +++
Ich will Ihnen nicht ihre Hoffnung nehmen, aber es könnte auch sein, dass die AFD als Auffangbecken für Frustrierte geplant sein könnte, ohne dass sie groß etwas ändern wird! Die Machteliten haben immer eine alternative Opposition in der Planung, damit die Menschen keine Revolution starten! Ja, es wäre schön, wenn die AFD tatsächlich eine Änderung umsetzen wird, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass sie bereits von den Machteliten „gekauft“ sein könnte! Bestes Beispiel ist Trump, dem alle geglaubt haben, er würde alles ändern! Somit müssen wir abwarten, aber vorsichtig sein, nicht allzu starke Hoffnung in etwas zu legen, was sich möglicherweise als Enttäuschung herausstellen kann. Wir müssen sie an ihren Taten messen, nicht an ihren Worten!
mehr wie 17%deutsche
gibts in teuschland ja
gar nicht mehr)))
der autor ist wohl erst
gestern auf die erde
geklatscht^^
Kreuzberg: Unbekannter schießt auf jungen Mann vor Café in der Graefestraße
.
Ein junger Mann wird am Freitagabend in Berlin-Kreuzberg vor einem Café angeschossen und schwer verletzt. Die Mordkommission ermittelt, der Schütze ist flüchtig.
https://ostdeutscheallgemeine.com/article/schuesse-im-graefekiez-22-jaehriger-vor-kreuzberger-cafe-verletzt-10273789
Ein weiteres Mal bestätigt sich, wovor Sarrazin warnte
.
Die SPD diffamierte und bekämpfte Mahner und Warner Thilo Sarrazin. Auch für seine schonungslose Bilanz zum Einfluss fundamentalistischer Muslime in der Partei. Heute sprechen eigene Genossen von islamistischer „Unterwanderung“ der SPD. Eine weitere späte Bestätigung für Sarrazin mit Sprengkraft.
.
Dabei ging Balci erheblich weiter als mit der Feststellung, Teile der SPD wollten islamistische Strukturen nicht bekämpfen. Sie sprach ausdrücklich von Unterwanderung: Islamisten und Aktivisten hätten „Teile der Politik und auch der SPD und der Verwaltung unterwandert“.
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/spaetes-recht-fuer-thilo-sarrazin-schon-wieder/
Merz und Klingbeil planen neue Steuer-Schweinerei
.
Vor 12 Monaten verkündeten Friedrich Merz und Lars Klingbeil großspurig: 2027 sinken die Steuern um 10 Milliarden Euro pro Jahr! Brisante Dokumente aus dem Finanzministerium belegen nun, dass es die versprochene Entlastung nicht geben wird.
.
https://www.anonymousnews.org/deutschland/merz-klingbeil-neue-steuer-schweinerei/
Die reisserische Überschrift ist der von BILD angelehnt. Der Text ist schlimmer. Denn die 10 Mrd. Entlastung soll gemäßi den schrägen BILD-Schlussfolgerungen nicht wegfallen, sondern nur 7 Mrd. betragen.
Diese 17 Prozent sind das Problem, weil sich dadurch nichts mehr zum Besseren verändern wird. Und die Altparteien von dieser Minderheit stets freiweillig ermächtigt werden.
„SOS-Demokratie – AfD-Kandidaten werden von Wahlen ausgeschlossen“ :
https://www.unser-mitteleuropa.com/203175
GENAU DAS, -diese Vorgehensweise- , DAS ist die „DEMOKRATIE“, SO wie der „Staat“ sie versteht… und das war offenkundig schon immer so seit 1949. Nur fällt es den Allermeisten leider ERST JETZT auf…. 77 Jahre später…
Daher ist das ganze SYSTEM unrettbar und verloren… ist so etwas überhaupt noch eine „Rettung“ wert…?!
Erinnert Euch bitte IMMER an das SEEHOFER-Zitat (2010):
https://www.youtube.com/watch?v=UBZSHSoTndM
16 Jahre ist das jetzt her und die Menschen tun so , als hätten Sie diesen Satz von Seehofer nie gehört…
weil „nicht sein kann, was nicht sein darf“… kognitive Dissonanz… bei vmtl. 90 Prozent…
Daher wird der Unterganag unseres Landes jeden Tag so weitergehen wie bisher…
Wenn so viele unzufrieden sind, warum wählen dann noch immer 70% der Wähler die üblichen Verursacher-Parteien oder die, die es noch schlimmer treiben werden? Besonders irre wird es, wenn man sich die Wähler der CDU/CSU ansieht. Wenn 87% diesen Kanzler hassen, warum hat die Partei dann noch im Schnitt 22% bei den Umfragen? Das bedeutet, 5% wählen trotzdem noch die CDU/CSU, obwohl sie Merz nicht mögen. Mal abgesehen davon, Merz ist nicht das einzige Problem der Regierung! Da müssen ALLE ausgetauscht werden, wenn man eine Änderung haben möchte! Der Kanzler allein bringt gar nichts! Wenn sie den Wüst aus NRW nehmen, ist das noch üblerer Wein in alten Schläuchen! Man kann sagen, Deutschland wählt zu fast 70% links, was die staatliche, linksgrüne Gehirnwäsche der letzen Jahrzehnte verursacht hat!
Aber der durchschnittliche Deutsche lernt nicht aus seinen Wahl-Fehlern! Er braucht zuerst die harte Tour mit dem Untergang Deutschlands, bevor er sich ändert! Das ist zwar bitter, aber durch diesen Lernprozess müssen wir wohl erst durch! Und dieser Prozess wird Deutschland um Jahrzehnte zurück werfen, bevor es wieder besser wird.
Nur wird es dann leider nicht wieder besser. Dann war’s das mit Deutschland, dem (einstmaligen) „Land der Dichter und Denker“. Die Kartoffeln werden dann endgültig in der Minderheit sein und durch Neger und Muselknkn ersetzt sein, dann ist hier Kalifat oder EUdSSR-Blackrock-Bunte-Diktatur Almanistan. Ja die Kartoffeln sind wirklich verblödet und geisteskrank, ueber 80 % sind unzufrieden mit dem Regime und Ftznfrtz dem Luegenbaron aber rd. 80 % waehlen immer noch immer wieder die Verursacher-Verraeterparteien. Ein krankes Idiotenvolk.
Mehrheitlich, Herr Moser.
Meiner Ansicht nach.
Glass Steagall Act ?
Woher nehmen Sie Ihre Zahlen von den 70% her ? Die jetzigen Regierungs-Parteien habe kaum eine MEHRHEIT, bzw. verlieren sie demnächst immer mehr ? Oder unterstellen Sie, dass die Wahlergebnisse den tatsächlichen „abgegebenen“ Wählerstimmen entspricht, oder nähern wir uns längst DDR-WAHLERGEBNISSEN ? Ständig wird nach den jeweiligen WAHLEN von Unstimmigkeiten beim AUSZÄHLEN (s. Berlin) berichtet, und nicht in irgendeinen
Land in Hinterdupfingen ? Auch sind nach meiner MEINUNG die „abgegebenen“ Stimmen der BRIEFWAHLEN meistens illegal entstanden ?
Auf Ihre Frage: Weil sie dumm sind. Die Leute schimpfen zwar, aber daraus die Konsequenzen ziehen – das können sie nicht.
Wie oft habe ich solche Sätze gehört: „Na ja, was soll ’s. Irgendwen mußte ja wählen, und die Aheffdee doch erst recht nicht, weil das doch Nahtziehs sind. Und die CDU garantiert uns schließlich unsere Renten!“
Zum Thema „die Renten sind sicher“ – Norbert Blüm 1986.
Frage: Für wen? Für alle? Das hat er nicht gesagt.
Die deutsche Sprache ist eine sehr korrekte Sprache,
weswegen sie auch verstümmelt wird.
Leider sitzen die Unschuldigen, die keine Möglichkeit haben das Land zu verlassen, mit auf der absaufenden Titanic.
Meiner Ansicht nach.
Unfassbar!
Der rechte Le Pen-Nachfolger Jordan Bardella distanziert sich von AFD und lobt Migrationspolitik von Kanzler Merz
https://nius.de/nachrichten/jordan-bardella-distanziert-afd-lobt-merz-migrationspolitik
Le Pen-Nachfolger rechnet mit AfD ab
Le Pen-Nachfolger Jordan Bardella (30) greift nach der Macht – und rüttelt an den Grundfesten Europas. Doch trotz radikaler Migrationspläne distanziert sich der Chef der französischen Rechten jetzt deutlich von der AfD und bekennt sich zur deutsch-französischen Freundschaft.
https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/le-pen-nachfolger-rechnet-mit-afd-ab-machtplan-der-frankreich-rechten-6a0420679e875c402d54f399
Ich glaube Frankreichs Eliten machen sich derzeit große Sorgen, weil Deutschland nach der Machtübernahme durch die AFD als Melkkuh Europas wegfallen könnte.
Und die 17% sind beamtet und ihre Kohle kommt immer pünktlich aufs Konto!
Vermutlich – und andere mit P.rteibuchkarriere.
Meiner Ansicht nach.
Moin Asisi
Text geklaut bei der KI!
*
Aufteilung der Staatsbediensteten 2024!
• Öffentlicher Dienst insgesamt: ca. 5,38 Millionen Personen
• Beamte, Richter & Soldaten: ca. 1,96 Millionen (36,4 %)
• Arbeitnehmer / Angestellte: ca. 3,42 Millionen (63,6 %)
• In Deutschland arbeiten insgesamt rund 12 Prozent aller Erwerbstätigen im öffentlichen Dienst. Und die restlichen 5 % von den 17 % sind dann die „Wanderwähler“ das sind die, die keine selbstständige und DAUERHAFTE Entscheidung treffen können …
*
mfg
Hier sollte aber Jeder der noch Rechnen kann, vermeiden die Kosten für Löhne und Pensionen auszurechnen!
Dann weiß man , das der ganze Laden nicht mehr zu finanzieren ist!
Nur wenn man diese ZAHL noch glaubt, sind es 17% ?
In WIRKLICHKEIT sind es wahrscheinlich weniger, nicht jeder der gefragt wird, antwortet auch ehrlich !
Diese Zahl kann sich auch ganz schnell verändern, z.B. wenn der so tolle MINI-Regierungspartner seinen VORSTAND „neu“ besetzen muss, wegen der zu hohen ZUFRIEDENHEIT mit dem FINANZ- und der ARBEITS-MINISTERIN als ihr VORSTAND ???
Moin
Der Kowalczuk ist ein Blender, Mietmaul, Systemling mit Berufsfindungsstörung und ist der traditionelle Versager und Wendehals! Passt also genau in das Schema der Quoten Hautevolee. Das ist KEIN Mann des Volkes …
mfg
Kowalczuk wuchs in Berlin-Friedrichshagen in einem staatstreuen Elternhaus in der DDR auf.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ilko-Sascha_Kowalczuk
17% haben noch Vertrauen?? Sind die voll daneńben??
Es sind wahrscheinlich Bdeamte.
Anti-AFD-Propaganda des Tages:
Kowalczuk im Interview
Ost-Historiker zur AfD: „Wer Faschisten wählt, ist Faschist”
Der ostdeutsche Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk sieht eine Wahl der AfD kritisch. Es drohe eine Diktatur. Er kritisiert auch, die Partei stelle die Lage in Deutschland viel negativer dar, als sie sei.
https://www.focus.de/politik/deutschland/ost-historiker-zur-afd-wer-faschisten-waehlt-ist-faschist_ca4336c2-67b4-4501-aa5f-e7ce207a788a.html
Dabei verliert dieser Pseudo-Experte nicht ein einziges Wort über die ukrainischen Bandera-Faschisten, welche von der deutschen Bundesregierung, von der EU und von der NATO seit Jahren aktiv in der Ukraine unterstützt werden:
Neuer ukrainischer Generalstabschef: „Russland hat kein Existenzrecht“
„Am 21. Juli 2026 wechselte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den ukrainischen Generalstabschef Oleksandr Syrskyj aus. Als dessen Nachfolger ernannte Selenskyj den 43 Jahre alten Mychajlo Drapatyj. Die deutschen Medien loben Drapatyj als jungen, erfolgversprechenden Militär, der „frei von allem Sowjetischen“ sei und keine Soldaten verheize wie sein Vorgänger Syrskyj. Die deutschen Medien schweigen aber über die Gesinnung von Drapatyj, der in einem Interview erklärte, Russland habe „kein Recht auf eine Existenz“. Die Menschen im Donbass wollten „nicht arbeiten“. Sie seien „Umsiedler, Kriminelle“ und bedürften einer „Ukrainisierung“. Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa erklärte, Drapatyj sei nichts anderes als „ein Neonazi“.“
https://www.nachdenkseiten.de/?p=154313
Wer L.nksf.sch.sten w.hlt, ist L.nksf.sch.st würde ich eher sagen angesichts der W.hlergebnisse.
Wenn nur noch 17 % Vertrauen in den St.at haben, wie kommen dann die immer noch 70 – 80 % Öltp.rteienw.hlerInnen her? Kann dann nur so sein, dass die zwar alle meckern, aber dennoch immer wieder die Verursacher w.hlen, weil sie auch einfach nicht r.ffen, dass die Nat.-SÖZIALÜSTEN nunmal damals L.nke waren wie m. A. n. heute immer noch, denn es gibt keine r.chten Sözialüsten – das schließt einander aus.
Meiner Ansicht nach.
Kowalczuk wuchs in Berlin-Friedrichshagen in einem staatstreuen Elternhaus in der DDR auf.
.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ilko-Sascha_Kowalczuk
Danke für die zutreffenden Zitate