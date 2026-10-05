Sprit teurer als zu Beginn des Tankrabatts

+ Trump streicht Europa-Hilfe und lenkt Millionen nach Lateinamerika um + Nach Feuer-Attacke auf Passantin in Frankreich: 15-Jähriger festgenommen! + Kiew will Russlands Raffinerien treffen – Moskau kündigt Eskalation an + Italien führt neue Schulregeln zur Integration und Burka-Verbot ein +

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Trump streicht Europa-Hilfe und lenkt Millionen nach Lateinamerika um

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will laut „The Washington Post“ 52 Millionen Dollar an Militärhilfen von europäischen und nahöstlichen Staaten nach Lateinamerika umleiten. Darunter seien auch Mittel für Länder, die vom Krieg in der Ukraine betroffen seien. Die Zeitung beruft sich auf drei US-Regierungsvertreter.

Demnach sollen Panama, Peru, Ecuador und Kolumbien Gelder erhalten, die ursprünglich für die Slowakei, Nordmazedonien, Tunesien und den Irak vorgesehen waren. Die Regierung habe den Kongress am Mittwochabend über die Umleitung informiert. Die Entscheidung sei gegen den Widerstand führender Demokraten in den außenpolitischen Ausschüssen von Repräsentantenhaus und Senat erfolgt. Quelle

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Nach Feuer-Attacke auf Passantin in Frankreich: 15-Jähriger festgenommen!

Die französische Polizei hat einen 15-jährigen Jungen festgenommen, der auf einem erschreckenden Video zu sehen war, wie er bei einem Protest in Marseille einer Frau Feuer ins Gesicht sprühte. (…) Das Opfer erlitt Verbrennungen ersten Grades im Gesicht, berichtet Le Parisien.(…)

Der Angriff ereignete sich am Freitag während landesweiter Schülerproteste, bei denen bessere Bedingungen an den Schulen gefordert werden. (…)

Bildungsminister Edouard Geffray nannte die Bewegung „anfangs legitim“, sagte aber, sie sei inzwischen „von linksextremen Gruppen gekapert“ worden. (…) Seit Beginn der Proteste seien mehr als 5.000 Menschen festgenommen worden, sagte Innenminister Laurent Nuñez dem französischen Sender TF1. Die Mehrheit der Festgenommenen seien minderjährige Gymnasiasten. (…)

Das Bildungsministerium teilte mit, dass am Montag mindestens 400 von 3.700 Gymnasien im Land ganz oder teilweise geschlossen bleiben, als Reaktion auf die Proteste. Via nypost.com

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Kiew will Russlands Raffinerien treffen – Moskau kündigt Eskalation an

Russland hat als Reaktion auf angekündigte zusätzliche ukrainische Angriffe auf seine Ölraffinerien eine Verschärfung der Attacken auf die Ukraine angedroht. Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Sonntag, Angriffe auf militärische Einrichtungen, Rüstungsbetriebe und zugehörige Infrastruktur in Kiew und anderen Regionen würden verstärkt. (…)

In einem am Samstag veröffentlichten Interview mit Reuters hatte Selenskyj erklärt, die Ukraine müsse auf die Angriffe reagieren. Als Ziele nannte er vor allem Raffinerien und andere Anlagen, die Russland Geld für den Krieg einbrächten. Zugleich versicherte er, Kiew werde nicht gezielt zivile Infrastruktur angreifen. Via berliner-zeitung.de

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Italien führt neue Schulregeln zur Integration und Burka-Verbot ein

Italiens Regierung unter Giorgia Meloni hat ein neues Schuldekret beschlossen, das unter anderem strengere Regeln für Integration vorsieht.

Haben Schüler erhebliche Schwierigkeiten bei der schulischen Integration und sprechen auch ihre Eltern nicht ausreichend Italienisch, können die Eltern zu einem kostenlosen Sprachkurs verpflichtet werden. Wer den vorgesehenen Kurs nicht absolviert, dem droht eine Geldstrafe zwischen 200 und 1.000 Euro. Meloni bezeichnet die Maßnahmen als Instrumente für eine Schule, die integriert, ohne auf Regeln zu verzichten.

Zugleich sieht das Dekret eine 30-Prozent-Grenze für bestimmte ausländische Schüler in Eingangsklassen vor. Die Regierungschefin erklärte, damit wolle man sogenannte „Ghetto-Klassen“ vermeiden. Auch vollständig verhüllte Gesichter sind bei schulischen Aktivitäten grundsätzlich untersagt, sofern keine gesundheitlichen oder sicherheitsbedingten Gründe vorliegen. Das betrifft insbesondere Burka und Niqab. Verstöße können ebenfalls mit 200 bis 1.000 Euro geahndet werden; bei Minderjährigen trifft die Strafe die Eltern.

Die Opposition reagierte scharf. PD-Chefin Elly Schlein bezeichnete das Dekret als „beschämend“ und warf der Regierung vor, mit ideologischen Themen von anderen Problemen der Schulen abzulenken.

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Spanien: Sozialistische Sanchez-Regierung gescheitert: vorgezogene Neuwahlen

Die Regierung des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez von der extremen Linken ist gescheitert. Sánchez hat das Parlament aufgelöst und vorgezogene Neuwahlen für den 29. November 2026 angesetzt, womit er die ursprünglich für 2027 geplante Wahl vorverlegt hat.

Auslöser war eine schwere Niederlage am 2. Oktober, als sich die rechten Oppositionsparteien zusammenschlossen, um zwei Notverordnungen seiner Minderheitskoalition zum Thema Wohnungswesen abzulehnen. Quelle X

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Deutschland: Sprit teurer als zu Beginn des Tankrabatts

Einige Tage nach dem Start des Tankrabatts haben sich die Spritpreise ein Stück über dem Startniveau eingependelt. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags kostete ein Liter Super E10 laut ADAC 2,137 Euro. Das waren 2,3 Cent mehr als am Donnerstag. Bei Diesel waren es 2,253 Euro pro Liter – 0,9 Cent mehr. (…)

„Die Energiesteuersenkung hat zwar zu einem deutlichen Preisrückgang bei den Kraftstoffen geführt, die Entlastung schmilzt jedoch bereits wieder zusammen“, heißt es vom Verkehrsclub.

Für die Entwicklung bei Super E10 gebe es derzeit keine offensichtliche Erklärung, da sich Ölpreis und Euro-Dollar-Wechselkurs nur wenig verändert hätten. „Aus Verbrauchersicht ist dieser erneute Preisanstieg deshalb nur schwer nachvollziehbar.“ Via epochtimes.de

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Kickl: Keiner der „neun Besserwisser“ habe den „Mumm“ gehabt, die SPÖ zu übernehmen

Nach dem vierstündigen Krisengipfel der Sozialdemokratie geht die FPÖ frontal auf die SPÖ los. Herbert Kickl spricht von einer „bis auf die Knochen“ blamierten Parteispitze, Generalsekretär Michael Schnedlitz fordert Bundeskanzler Christian Stocker auf, die Koalition sofort zu beenden.

Am Ende blieb ein Kompromiss, der neue Fragen aufwirft: Andreas Babler soll Anfang 2027 das Vizekanzleramt an Finanzminister Markus Marterbauer übergeben. Minister will Babler allerdings bleiben. Auch den SPÖ-Parteivorsitz soll er später abgeben.

Bis dahin sollen Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher als eine Art „Aufpasser“ an Bablers Seite stehen. Für die FPÖ ist das Ergebnis ein gefundenes Fressen. Weiterlesen auf exxpress.at

+++ VIDEO DES TAGES +++

Gut gelaunter Merz sagte gestern weitere Zahlungen an die Ukraine zu.

Die weitere von Merz zugesagte Milliarden-Geldspritze an die Ukraine ermöglicht die Fortsetzung des Sterbens.

Und der Typ lacht noch gemeinsam mit dem Moneymaker Selenskij.

Hier geht’s zu den Short News von gestern:

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