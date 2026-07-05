Deutsche Bundeswehr blamiert sich „bis auf die Knochen“ – nur 530 Freiwillige

Seit nunmehr fünf Monaten werden die Bundeswehr-Fragebögen an junge Männer und Frauen versandt. Parallel sollen auch bereits seit Jahren YouTube-Formate die Entscheidung manipulierend vereinfachen.
Karrierehoffnungen werden vergeblich geschürt
Bekanntlich erhalten seit Jahresbeginn alle Volljährigen in Deutschland vom Verteidigungsministerium initiiert einen Bundeswehr-Fragebogen zum Thema der erhofften Karriere bei der Truppe. Ausgehend von den Auswertungen ergaben sich nach 298.200 Briefen dabei jedoch mehr als ernüchternde Realitäten, wie auch anonymousnews berichtet hatte.
Für die neue Wehrerfassung hatte die Bundesregierung über das Verteidigungsministerium seit Januar dieses Jahres rund 300.000 Fragebögen versandt. Die Auswertung belegt nun laut Medienberichten, dass das Pistorius-Ministerium vorerst auf die klassische Rekrutierung zum Zwecke der Truppenstärkung mit neuen Soldaten und Soldatinnen vertrauen wird müssen. So konnten laut ZDF-Auswertung aus den insgesamt 298.200 Schreiben gerade einmal „0,18 Prozent der Angeschriebenen” erfolgreich für die Bundeswehr rekrutiert werden.
Bereits zu Jahresbeginn hatte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius darüber informiert, dass sein Ministerium ab sofort Fragebögen an junge Männer und Frauen verschicken werde, um darüber erhoffte Freiwillige für den Wehrdienst gewinnen zu können. Parallel dazu hatte das BmfV-Social Media-Team in regelmäßig neuen Formaten auf YouTube Jugendliche für die Truppe zu begeistern versucht, so exemplarisch aktuell bewerbend in Berlin.
Ernüchternde Bilanz
Rund fünf Monate nach Beginn der Wehrerfassung aller 18-Jährigen zieht das Verteidigungsministerium nun laut Agenturmeldungen eine mehr als ernüchternde erste Bilanz. Dazu heißt es beim ZDF zum Anliegen des Schreibens, „darin wird ihr Interesse am neuen Freiwilligen Wehrdienst, der mindestens sechs Monate dauert, abgefragt. Männer müssen den dazugehörigen Fragebogen ausfüllen, Frauen dürfen, ohne Verpflichtung. Aus diesem Pool konnten bisher etwa 530 rekrutiert werden, die ihren Wehrdienst in diesem Jahr antreten. Das sind 0,18 Prozent der Angeschriebenen.”
Auf Grundlage der vorliegenden Rücksendungen seien demnach bisher rund 1.500 Musterungen beziehungsweise sogenannte „Assessments” durchgeführt worden, „rund 600 weitere Termine seien vorgesehen.”
Mit 96 Prozent Rückmeldung kamen fast alle männlichen Briefempfänger der Verpflichtung nach. In den übrigen Fällen „werde nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren geprüft.” Bei den Frauen betrug die Antwortquote demnach „lediglich rund vier Prozent”.
Unter den jungen Männern habe laut Agenturmeldung „mehr als jeder Fünfte ein Interesse am Wehrdienst” geäußert. Viele Interessierte seien jedoch auf Grund ihres laufenden Schulbesuchs oder einer begonnenen Ausbildung frühestens erst in ein oder zwei Jahren verfügbar.
Unabhängig von dieser anvisierten Bevölkerungsgruppe würde, wenig überraschend, laut ZDF-Artikel die Truppe nach Angaben des Ministeriums aktuell wachsen. So hätten sich im ersten Halbjahr „insgesamt rund 10.000 Interessenten anderer Altersgruppen zum Freiwilligen Wehrdienst gemeldet”, das wären rund acht Prozent mehr als im Vorjahr. Die Abbruchquote bleibe dabei jedoch konstant hoch, “so beendet im Schnitt jeder Vierte den Wehrdienst vorzeitig.”
Wehrpflicht wird immer wahrscheinlicher
Angesichts dieser Realitäten hält es der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU), nach Medienanfrage „für verfrüht, eine Wiedereinführung der Wehrpflicht auszuschließen”.
„Die bisher vorliegenden Rückmeldungen aus dem Fragebogen zum neuen Wehrdienst enthalten Licht und Schatten”, erklärte er gegenüber dem SPD-nahen RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Röwekamp zeige sich nichtsdestotrotz erfreut, dass „so viele junge Menschen der Aufforderung zur Beantwortung der Fragen nachgekommen sind.” Enttäuscht sei er über die geringe Rückmeldequote unter jenen, die nicht gesetzlich zur Antwort verpflichtet seien, also den Frauen.
Ziel des neuen Wehrdienstgesetzes ist es, die Zahl der aktiven Bundeswehrsoldaten bis 2035 von derzeit gut 184.000 auf 255.000 bis 270.000 zu erhöhen. Insgesamt liege die Personalgewinnung der Bundeswehr seit Jahresbeginn angeblich „zehn Prozent über dem Vorjahresschnitt”, man erwarte wieder ein „Rekordjahr”, heißt es in einer Mitteilung aus dem BmfV. Dazu würden jedoch nicht nur Soldaten und Soldatinnen zählen, sondern auch IT-Techniker, Ingenieure wie auch andere Berufsgruppen.
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11 Kommentare zu „Deutsche Bundeswehr blamiert sich „bis auf die Knochen“ – nur 530 Freiwillige“
Die 0,18% haben wahrscheinlich einen hohen Anteil an Eingedeutschten, die sich dadurch ihre Ausbildung beim IS ersparen.
Wer bei Verstand will denn wiederum für diese m. A. n. hoch- und höchstgradig psüchopäthischen Kr.egs- und M.chtbesöffenen seinen Kopf hinhalten, sich verheizen lassen als Kanönenfutter?
Meiner Ansicht nach.
Das Vaterland verteidigen? Natürlich! Aber Vaterland ist abgebrannt und die Trümmer wachsen zu mit dem bunten Gestrüpp aus aller Welt, das hier angeweht wird von den vier Winden. Das Volk wird in Windeseile ausgetauscht, man braucht nur in die Kindergärten und Schulen reinschauen, da sind alle Farben, Schattierungen und Völker der Erde vertreten. Das wird in wenigen Jahren die neue «Bevölkerung» sein und der Michel ist marginalisiert und eine Minderheit geworden im Land seiner Urväter. Ohnehin erstrebt er mit aller Sehnsucht, vom Angesicht der Erde endlich zu verschwinden und vorher noch alles Gute und Schöne, was noch da ist, an jeden Dahergelaufenen zu verschleudern in seinem kranken Wahn. Und den meisten Urdeutschen ist das ja auch sch..egal oder bejubeln es sogar noch. Und falls nicht, haben sie nicht den Mumm, was dagegen zu sagen oder zu tun, weil sie Feiglinge und total verweichlicht sind. Und die Ausnahmefälle, die aufstehen, die werden fertig gemacht und ruiniert mit allen Mitteln wie in einem echten totalitären Unrechtsstaat. Wer heute das Vaterland verteidigt, der verteidigt es nicht für die Deutschen, sondern für allerlei Bevölkerung aus der ganzen Welt, denen das ohnehin nichts bedeutet, außer, ihr möglichst gutes Leben hier ist in Gefahr. Ne, da gibt es nichts mehr zu verteidigen, es wäre sogar reine Dummheit!
Der Film „Citizen Vigilante“ legt den Finger in die Wunde und bohrt ganz tief darin herum
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Der Streisand-Effekt zeigte mal wieder seine Wirkung: auch ich gehörte zu denjenigen, die sich Uwe Bolls „Citizen Vigilante“ auf X angeschaut haben. Es ist bestenfalls ein B-Movie.
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Friedrich Merz wurde kürzlich im Bundestag von einer AfD-Abgeordneten auf die Diskrepanz zwischen Steuereinnahmen und marodem Zustand des Rentensystems angesprochen, explizit darauf, ob man nicht bei den Ausgaben für Ukraine-Krieg, Migration und Entwicklungshilfe sparen könnte statt die Rentenbeiträge zu erhöhen. Seine Antwort: Es hängt damit zusammen, dass „wir… andere Prioritäten setzen als Sie“ – was kein Problem sei, da es „auch dem Mehrheitswillen der deutschen Bevölkerung“ entspräche.
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https://www.alexander-wallasch.de/gastbeitraege/der-film-citizen-vigilante-legt-den-finger-in-die-wunde-und-bohrt-ganz-tief-darin-herum
Kriegsgewinnler „Welt“-Sicherheitsgipfel – Springer vermarktet Geheimtreffen zwischen Regierung und Rüstungsindustrie
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Im Axel-Springer-Hochhaus in Berlin trafen sich Anfang Juli hochrangige Politiker, Minister und Rüstungs-CEOs zum WELT-Sicherheitsgipfel. Was als seriöse Sicherheitsdebatte verkauft wird, ist in Wirklichkeit ein ethikfernes kommerzielles Produkt: Media Impact bietet Unternehmen gegen Geld exklusiven Zugang zur Politik.
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Im Axel-Springer-Hochhaus in Berlin trafen sich am 1. und 2. Juli 2026 rund 130 handverlesene Gäste zum zweiten WELT-Sicherheitsgipfel. Angekündigt waren unter anderem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche, dazu BKA-Präsident Holger Münch, Rheinmetall-Chef Armin Papperger, Airbus-Defence-Chef Michael Schöllhorn, STARK-CEO Uwe Horstmann und weitere aus der Rüstungs- und Sicherheitsbranche – darunter Palantir-CEO Alex Karp zugeschaltet sowie Vertreter von Quantum Systems und TYTAN Technologies.
https://www.alexander-wallasch.de/gesellschaft/kriegsgewinnler-welt-sicherheitsgipfels-springer-vermarktet-geheimtreffen-zwischen-regierung-und-ruestungsindustrie
Ja, führt euren Krieg alleine. Politiker an vorderste Front!
Klar die Jungkartoffeln haben keinen Bock auf Bunte Wehr, Kasernierung im Bullenkloster und irgendwann für das korrupte kriminelle Selenskiregime oder irgendwelche Musel-Shitholes den A… hinhalten als Drohnenfutter, wer will das schon. Na und die Jung-Bruedakuffnucken haben eh keinen Nerv für die „gottlose“ Kartoffeltruppe, ist ja nicht ihrs. Und nun, Herr Demokratiefeind Pissoirius, Bunte Wehrpflicht?! Hat der Pissoirius überhaupt selbst gedient?
530? Doch so viele. Denke der Russe ergibt sich gleich.
Die ROTEN „sollen“ es, sie wollen es aber garnicht, obwohl sie in einer „weit bevorteilten REGIERUNG durch die lahme degenerierte CDU“ sitzen, die Jugend vertraut ihnen aber nicht, und das ist dann das zahlenmäßige und für Herrn Minister Pistorius „traurige“ ERGEBNIS ?
Wenn allerdings noch mehr SPITZEN-ARBEITSPLÄTZE in der längst untergehenden BRD verloren gehen, werden sich dann evtl. mehr FREIWILLIGE zur neuen
BUNDESWEHR melden ???
Es besteht aber immer noch das Karlsruher Urteil: „SOLDATEN SIND MÖRDER“. Ein späteres neues IMT wie 1945/46 in Nürnberg ist allerdings trotzdem nicht auszuschließen ?
Das sind doch gute Nachrichten! Nehmt der Politik die Soldaten und sie müssen wieder die Diplomatie mit Russland aufnehmen! Ja zwingt sie dazu! Die Bevölkerung auf beiden Seiten will keinen Krieg! Und wenn die Wehrpflicht wieder kommt, muss auch der Widerstand in der Bevölkerung größer werden! Die sollen kapieren, mit uns nicht!
Und maximal 10% von Denen kann man gebrauchen! Und jetzt bitte Krieg gegen Putin!