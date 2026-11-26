Bild: UME & AI

Binnen fünf Jahren ist Die Zahl der Geschlechtsumwandlungs-Operationen in Deutschland um 94 Prozent gestiegen. 2025 wurden 4.181 solcher Eingriffe registriert, 2020 waren es noch 2.155. Gleichzeitig droht eine weitere Belastung der Krankenkassen – obwohl die Evidenz für nachhaltige Hilfe dürftig bleibt und die Suizidraten nach Operationen alarmierend hoch sind.

Der steile Anstieg und der Streit ums Geld

Laut Daten des GKV-Spitzenverbands und des Statistischen Bundesamts setzte sich der Trend 2026 fort: Allein von Januar bis Mai kamen bereits 1.719 weitere Eingriffe hinzu. Bei den 15- bis 25-jährigen stieg die Zahl von 355 (2016) auf 1.075 (2024). Gezählt werden Klinikfälle, bei diesen kann eine Person mehrfach erscheinen. Auslöser für den aktuellen Streit ist ein Urteil des Bundessozialgerichts von Oktober 2023. Es stufte bestimmte körpermodifizierende Maßnahmen als neue Behandlungsmethode ein, die der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) erst bewerten muss. Bislang übernahmen die Kassen viele Eingriffe und Grüne und Linke fordern nun einen gesetzlich abgesicherten Anspruch.

Problem mit „Survivorship Bias“

Zunächst zur Methodik: Der Survivorship Bias (Überlebenden-Verzerrung) beschreibt, dass man nur die „Überlebenden“ einer Gruppe betrachtet und daraus falsche Schlüsse zieht. Das klassische Beispiel sind die im Zweiten Weltkrieg zurückkehrenden Bomber: Man verstärkte die Stellen mit Einschusslöchern und übersah dabei völlig, dass die Flugzeuge, die an anderen Stellen getroffen wurden, gar nicht zurückkamen und man eigentlich diese Stellen besser schützen müsste. Genau dieses Muster findet sich auch in vielen Zufriedenheitsstudien zu Umoperationen.

Denn von Verfechtern der Trans-Agenda gerne zitierte, angeblich hohe Zufriedenheits-Raten beruhen oft auf denjenigen, die sich zurückmelden und noch im System sind. Ein großer Teil der Patienten geht allerdings verloren. Wer bereut, depressiv bleibt, sich zurückzieht oder sich gar das Leben nimmt, fällt aus der Statistik. Die verbleibende Stichprobe wirkt dann künstlich positiv. Studien mit hohen Ausfallquoten und kurzen Nachbeobachtungszeiten sind daher systematisch verzerrt und bilden die Realität kaum ab.

Harte Zahlen zu Suizid

Denn Langzeitdaten zeigen ein anderes Bild. Die schwedische Kohortenstudie von Dhejne et al. (2011) fand bei geschlechtsoperierten Personen ein etwa 19-fach erhöhtes Suizidrisiko im Vergleich zu Kontrollpersonen der Allgemeinbevölkerung. Neuere Analysen US-amerikanischer Versicherungsdaten (u. a. Straub et al.) berichten von deutlich erhöhten Suizidversuchsraten nach den euphemistisch „gender-affirming surgery“ (also: geschlechtsbestätigende Operationen) genannten Eingriffen – teilweise um den Faktor 5 bis 12 gegenüber Vergleichsgruppen. Es wird davon ausgegangen, dass über 40% aller Transgender-Personen irgendwann einen Selbstmordversuch unternehmen.

Auch psychiatrische Notfälle und Selbstverletzungen bleiben nach den Eingriffen stark erhöht. All diese Befunde widerlegen die These, dass Operation und Hormone die psychische Gesundheit der Patienten zuverlässig lösen würden. Viele Betroffene leiden zudem ohnehin unter Komorbiditäten oder Indikationen. Überdurchschnittlich oft befinden sich Betroffene am Autismus-Spektrum, haben Depressionen, Traumata oder Essstörungen. Doch durch die irreversiblen Eingriffe werden Personen weder zu „neurotypischen“ Zeitgenossen, noch lassen sich allfällige psychische Probleme oder Verhaltensauffälligkeiten dadurch heilen.

Ideologie statt evidenzbasierter Medizin

Die Explosion der Fallzahlen vor allem bei jungen Frauen und Mädchen deutet zudem auf ein Phönomen der „soziale Ansteckung“ und kulturellen Druck hin, nicht auf eine plötzlich massenhaft auftretende biologische Abweichung. Das Umdeuten von Geschlechtsdysphorie zu einer Identität, die mit Hormonen und Skalpell „bestätigt“ werden müsse, hat sich als medizinisches Experiment mit unklaren Langzeitfolgen erwiesen. Ob es statthaft ist, die Solidargemeinschaft der Beitragszahler dazu verpflichtet zu wollen, ideologisch motivierte, potenziell schädliche und oft irreversible Eingriffe zu finanzieren, darf daher offen bezweifelt werden.

„Retransition“

Besonders problematisch ist, dass die Trans-Agenda bereits bei jüngsten Menschen ansetzt. Oft befinden sie sich in Abhängigkeitsverhältnissen, u.a. auch zu ihrem Elternhaus, wo Studien nahelegen, dass etwa Mütter sogenannter „Transkinder“ überdurchschnittlich oft selbst unter psychischen Auffälligkeiten leiden. Inzwischen gibt es eine wachsende Anzahl von Personen, die sich zur „Retransition“ entscheiden, die selten alle Schäden behebt – bei operativen Eingriffen wäre dies gar unmöglich. Der Status berichtete auch über den Fall einer betroffenen Person, die dafür kämpfte, dies unter Strafe zu stellen – einschließlich der Verfolgung seiner eigenen Eltern.

Ein Beitrag aus unserer Kooperation mit derstatus.at

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