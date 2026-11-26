Während in Washington nach den US-Zwischenwahlen politische Ernüchterung einkehrt und die amerikanischen Milliardenströme Richtung Osteuropa weitgehend versiegt sind, bricht in den Brüsseler Glaspalästen blanke Panik aus. Anstatt endlich den Weg für diplomatische Realpolitik freizumachen, greift EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen tief in die Trickkiste der Schuldenunion.

Mit einem neuen 45-Milliarden-Euro-Paket für das Jahr 2027 soll die Europäische Union den größten Teil einer zusätzlichen Finanzierungslücke Kiews schultern. Was die Eurokraten als alternativlose „Solidarität“ verkaufen, ist in Wahrheit der nächste Schritt zur totalen Entmündigung der europäischen Steuerzahler: Der Bürger haftet mit seinem Wohlstand für einen nicht gewinnbaren Abnutzungskrieg, während daheim Brücken marode sind, die Industrie abwandert und die Gebührenschraube unaufhörlich angezogen wird.

Taschenspielertricks statt Haushaltswahrheit

Seit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus sind die US-Hilfen für die Ukraine laut einem Bericht des Kyiv Independent um rund 99 Prozent eingebrochen, nachdem Trump keine neuen Militärpakete über seine präsidentiellen Vollmachten freigab – und auch nach den Midterms im November 2026 sind neue Blankoschecks aus Washington keineswegs sicher. Genau in dieses Vakuum stößt nun die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag vom 18. November: Bis zu 25 Milliarden Euro für Rüstungsgüter und weitere 20 Milliarden Euro als Budgethilfe sollen rund zwei Drittel der auf 70 Milliarden Euro geschätzten zusätzlichen ukrainischen Finanzierungslücke decken. Damit schwillt die bisherige Unterstützung der EU und ihrer Mitgliedstaaten, die nach einer weiteren Auszahlung von 7,9 Milliarden Euro bereits bei unfassbaren 245,5 Milliarden Euro liegt, weiter an.

Etikettenschwindel

Um die wachsende Wut in den Mitgliedstaaten zu besänftigen, bedient sich Brüssel eines durchsichtigen Etikettenschwindels. Die neuen Milliarden sollen ebenso wie das bestehende 90-Milliarden-Euro-Darlehen über Anleihen am Kapitalmarkt aufgenommen und durch den EU-Haushalt abgesichert werden. Von diesem bereits beschlossenen Darlehen sind 45 Milliarden Euro für 2027 vorgesehen; das neue Paket käme zusätzlich hinzu. Offiziell heißt es, Kiew müsse den Kreditbetrag erst zurückzahlen, wenn Russland Reparationen leistet. Ob Moskau solche Reparationen jemals zahlt, ist völlig ungewiss. Aus dem angeblichen Kredit droht damit ein verlorener Zuschuss zu werden – und aus den EU-Anleihen werden verdeckte Eurobonds. Wie die FPÖ-EU-Abgeordnete Petra Steger anhand von Kommissionszahlen aufzeigte, verschlingt allein das bestehende 90-Milliarden-Paket ab 2028 voraussichtlich rund drei Milliarden Euro an jährlichen Zins- und Finanzierungskosten. Geld, das letztlich über den EU-Haushalt aufgebracht werden muss, während es europäischen Familien, Pensionisten und Betrieben an anderer Stelle fehlt.

Erpressung im Namen der „europäischen Solidarität“

Besonders entlarvend ist die Arroganz, mit der das etablierte Parteienkartell jeden Widerstand gegen diesen Selbstbedienungskurs niederwalzen will. Während der slowakische Ministerpräsident Robert Fico die Brüsseler Milliardenpakete unmissverständlich als „Geschenke“ geißelte, die niemals zurückgezahlt würden, greifen der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und sein österreichischer Amtskollege Christian Stocker zu offenen Drohgebärden. Merz verknüpft die Zustimmung zu künftigen Ukraine-Hilfen mit den Verhandlungen über den nächsten EU-Haushalt; Stocker unterstützt seine Forderung nach einer Beteiligung aller Mitgliedstaaten. Wer bei den Ukraine-Krediten nicht spurt, gerät damit auch bei den Verhandlungen über reguläre EU-Mittel unter Druck.

Dass ausgerechnet der Regierungschef des immerwährend neutralen Österreichs diese Brüsseler Belehrungs- und Erpressungsdiplomatie mitträgt, ist ein außenpolitischer Offenbarungseid. Statt die strikte Neutralität als diplomatisches Kapital für Friedensverhandlungen zu nutzen, wie es FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky seit Langem einfordert, macht sich die Wiener Bundesregierung zum willfährigen Zahlmeister einer gescheiterten Konfrontationspolitik. Beim kommenden EU-Sondergipfel in Brüssel soll eine Einigung der Mitgliedstaaten erreicht werden, um die Schuldenfalle endgültig zuzuschnappen.

Schluss mit der Schuldenunion – Neutralität und eigene Bürger schützen!

Europa darf nicht länger als finanzielle Konkursmasse für eine verfehlte Geopolitik herhalten. Wenn Washington seine Unterstützung drastisch zurückfährt, ist es purer Wahnsinn, dass Brüssel und Wien die Zeche übernehmen und künftige Generationen in Haftung nehmen. Österreich muss beim EU-Gipfel ein klares Veto gegen jede weitere gemeinsame Schuldenaufnahme und gegen jede verdeckte Kriegsfinanzierung einlegen. Unsere Steuergelder gehören in die Entlastung der heimischen Leistungsträger, in unsere Infrastruktur und in die soziale Sicherheit im eigenen Land – nicht in ein Fass ohne Boden am Rande Europas.

Dieser Beitrag erschien auf ZURZEIT, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

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