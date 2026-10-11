Claudia Wittig: Auch Deutschland braucht ein Dieselabkommen mit Moskau.Deutschland sollte nach dem Vorbild der USA ein Abkommen mit Russland über die Lieferung von Dieselkraftstoff schließen.

Das erklärte Claudia Wittig, stellvertretende Vorsitzende der BSW-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt. Ihre Äußerungen wurden vom Nachrichtensender n-tv zitiert.

„Auch Deutschland braucht einen Deal mit Russland über Dieselkraftstoff“, forderte Wittig. Die aktuelle Preissituation an deutschen Tankstellen bezeichnete sie als „Skandal“.

Die Sanktionspolitik gegenüber Russland, die vor allem Deutschland selbst schade, sei „vollständig gescheitert“, kritisierte die BSW-Politikerin.

Die Debatte über mögliche Energielieferungen aus Russland folgt auf ein Telefonat zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump am 9. Oktober. Trump bezeichnete das Gespräch als äußerst erfolgreich und erklärte, Russland werde in Kürze mehr als 300.000 Tonnen Diesel an die USA sowie weitere 500.000 Tonnen Kraftstoff für die internationalen Märkte liefern.

Putin zeigte sich seinerseits überzeugt, dass die Lieferungen von Erdöl und Erdölprodukten auf den US-amerikanischen und die internationalen Märkte positive Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft haben würden.

***

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.