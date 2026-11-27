In der Ukraine-Frage gehen die Positionen von US-Präsident Donald Trump und der Europäischen Union zunehmend auseinander. Das berichtet die Europa-Ausgabe von „Politico“.

Trump habe europäischen Politikern und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kürzlich vorgehalten, für den Krieg würden „Milliarden verschwendet“. Bei den EU-Spitzen sei der Vorwurf dem Bericht zufolge kaum auf Resonanz gestoßen. Sie beraten derzeit über einen Kredit von 45 Milliarden Euro für die Ukraine.

„Was die Vereinigten Staaten angeht, ist vieles von dem, was wir befürchtet haben, bereits eingetreten. Wir bekommen keine nennenswerte Unterstützung für die Ukraine. Wir mussten einem unausgewogenen Handelsabkommen zustimmen, und sie üben weiterhin erheblichen Druck aus. Sie lassen nicht locker. Was haben wir also zu verlieren?“, sagte ein EU-Diplomat gegenüber „Politico“.

Seit der Niederlage der US-Republikaner bei den Kongresswahlen scheuten die Europäer den Konflikt mit Trump in mehreren Fragen weniger als zuvor, schreibt das Medium. Das gelte auch für die Finanzierung der Ukraine.

Die „Washington Post“ hatte am 20. November berichtet, Trump habe den Europäern nach seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in China gesagt, sie gäben „Milliarden“ für die Ukraine aus, die sie im eigenen Land einsetzen könnten.

Jared Kushner, Sondergesandter des US-Präsidenten, sagte später ebenfalls, Trump habe den Staats- und Regierungschefs der „Koalition der Willigen“ bei Beratungen empfohlen, das Geld für den eigenen Bedarf einzusetzen und die Ausgaben für die Unterstützung der Ukraine entsprechend zurückzufahren.

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