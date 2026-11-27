Mehrere EU-Staats- und Regierungschefs haben beim Gipfel in Brüssel verlangt, dass EU-Ratspräsident António Costa die Vermittlung im Haushaltsstreit abgibt. Das berichtet die Europa-Ausgabe von „Politico“ unter Berufung auf diplomatische Quellen.

Dem Bericht zufolge eskalierten die Beratungen, als mehrere Regierungschefs, die auf Kürzungen im EU-Haushalt drängen, demonstrativ einzelnen Treffen fernblieben und Costas Rückzug aus der Vermittlerrolle forderten. Im Laufe des Abends protestierten Dänemark, Deutschland, die Niederlande, Österreich, Finnland, Schweden und Belgien gegen den Verlauf der Verhandlungen. Ein Gesprächspartner von „Politico“ sagte, die Regierungschefs seien außer sich gewesen.

Ein Diplomat warnte, Costa drohe bei einer neuen Verhandlungsrunde politisch abzustürzen. Für die Fortsetzung der Gespräche werde es daher wohl andere Vermittler brauchen.

Der Streit habe die wachsenden Spannungen zwischen den sogenannten sparsamen Staaten und der Gruppe der „Freunde der Kohäsion“ offengelegt, schreibt „Politico“. Letztere wenden sich gegen Kürzungen bei den Ausgaben für Landwirtschaft und Regionalentwicklung.

Der Gipfel endete in beiden zentralen Finanzfragen ohne Einigung. Offen blieben der EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 und ein neuer Kredit von 45 Milliarden Euro für die Ukraine. Costa bestätigte, dass beim Haushalt keine Einigung erzielt wurde. Über den Ukraine-Kredit soll im Dezember weiter beraten werden.

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