Musk gegen Ryanair: Streit um WLAN endet mit „Idiotentickets“

Elon Musk verfügt über eine Technik, die viele Fluggesellschaften begeistert. Ryanair sagt Nein. Aus dieser Absage entstand ein öffentlicher Streit, der schnell persönlich wurde und schließlich in offenen Beleidigungen und Spott endete. Für die Passagiere wurde daraus ein seltenes Schauspiel, bei dem am Ende Billigtickets herausfielen.
Ryanair sagt Nein und rechnet nach
Diese klare Absage war der Auslöser des Streits. Keine Technikfrage, kein Ideologieproblem, sondern eine nüchterne Kostenrechnung.
Musk reagierte ungehalten. Er verstand nicht, warum eine Airline seine Technik ablehnt, obwohl sie bei vielen anderen eingesetzt wird. Der Ton wurde schärfer, es blieb nicht bei Kritik. Beleidigungen folgten, sogar die Idee, Ryanair zu kaufen, wurde öffentlich in den Raum gestellt. Damit war der Streit endgültig auf offener Bühne angekommen und wurde von den Medien begierig aufgegriffen.
Idiotentickets für unter 15 Euro
Ryanair antwortete nicht mit Erklärungen, sondern mit Spott und Sonderverkäufen. Die Airline startete groß beworbene Rabattaktionen und nannte sie offen „Idiotentickets“. Gemeint war Musk, mitgemeint war jeder, der darüber lachen konnte.
Diese Tickets waren real. Flüge für 9,99 Euro, 12,99 Euro oder 14,99 Euro wurden tausendfach angeboten, quer durch Europa. Der Streit selbst wurde als Anlass genannt, der Spott war Teil der Werbung. Der Chef der Airline sagte später offen, dass der öffentliche Krach die Verkäufe deutlich angekurbelt habe.
Am Ende bleibt ein Bild, das jeder versteht. Ein Mann mit 9.000 Satelliten im All schimpft im Internet. Eine Billigfluglinie verkauft Idiotentickets. Und der normale Passagier fliegt für unter 15 Euro durch Europa, ohne WLAN, aber mit einer guten Geschichte im Gepäck. Win-Win nennt man das.
MEINRAD MÜLLER (71), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer greift vor allem Themen auf, die in der Mainstreampresse nicht erwähnt werden. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf UNSER MITTELEUROPA gibt es hier, seinen Ratgeber für Hobbyautoren hier.
+++
Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.
Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.
UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.
POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung
28 Gedanken zu „Musk gegen Ryanair: Streit um WLAN endet mit „Idiotentickets““
„Idiotentickets“, treffender Name für Flugkarten die es nur noch virtuell und mit Wischdatschwanzenzwang gibt – der gläserne Bürger findets Geiz-Geil, Privatsphäre kennt mn im Big-Brother-TV-Prekariat sowieso nicht.
170 Arbeitsplätze in Gefahr: Landmaschinen-Spezialist meldet Insolvenz an
,
Ein deutscher Händler von Landmaschinen ist nach über 75 Jahren insolvent!
Ich kannte mehrere junge Männer Ende 80, die in Asien Herstellermaschinen von uns hier für alles Mögliche verkauften. Das lief erst über Hongkong, (damals offiziell noch britisch). Nach China direkt nicht. So kam das alles zustande, wieder die Brits im Hintergrund und still weitergereicht an Scheina.
Und natürlich abgenickt von US. Der große Verbindungsmann war Kissinger und der Klaus aus Davos. Wir sind bald in dem Stadium als wenn die Hunnen (kamen aus Asien) über uns herfielen, Mitte 4. JH. Kein Zufall, sondern vorsätzlich geplant von ganz Schlauen, die sich eine eigene Menschenrasse gezüchtet haben, seit 1938 in tief versteckten Laboren.
Kann durchaus sein – sag‘ ich mal vorsichtig.
Meiner Ansicht nach.
Beim Militär ist alles geheim, darauf wird geschworen. Ehefrauen wissen nicht, wenn der Mann eingezogen wird und erhalten keine Nachricht. Irgendwann meldet sich der Gatte, wenn auf einer Mission. „Land of the Free“, dafür kann man sie kapern, wenn nix mehr hergestellt wird in deinem Land. Hier die Möglichkeiten, wie man Tiere manipuliert : https://learn.genetics.utah.edu/content/cloning/clonezone/ Ich sah mal in einem alten Video Ende 18 JH wo Babys zum Kauf in Käfigen feilgeboten wurden. Babymärkte existieren online.
Aus für Herrenklamotten-Laden: Endgültig pleite! Wormland macht dicht
.
Das Aus kommt endgültig! Der insolvente Herrenausstatter Wormland wird geschlossen, alle rund 250 Arbeitsplätze fallen weg. Die Rettung des traditionsreichen Unternehmens ist gescheitert. Auch alle Vermieter der Ladenflächen müssen mit Kündigungen rechnen, wie Insolvenzverwalter Stephan Michels mitteilte. Der vorläufige Gläubigerausschuss habe die Schließung von Wormland beschlossen.
Nach Evakuierung neue Probleme im Ratshof – Verwaltung stundenlang lahmgelegt
.
Am Dienstagmittag gab es einen Alarm aus dem halleschen Ratshof.
Die Feuerwehr prüfte das Gebäude auf einen möglichen Brand. Die gesamte Stadtverwaltung war am Dienstag stark eingeschränkt.
https://www.mz.de/lokal/halle-saale/nach-evakuierung-neue-probleme-im-ratshof-verwaltung-stundenlang-lahmgelegt-4188595
Doktortitel weg? Was hinter dem Urteil gegen Mario Voigt steckt
.
Kämpft um seinen Ruf: der thüringische CDU-Ministerpräsident Mario Voigt
https://www.stern.de/politik/deutschland/mario-voigt-wird-der-doktortitel-aberkannt–was-steckt-dahinter–37085268.html
„Kämpft um seinen Ruf: der thüringische CDU-Ministerpräsident Mario Voigt“
Wer um seinen bisher schon unterirdischen Ruf auch noch „kämpft“, muß ein CDU-Dilettant sein….
Komisch, dabei ist – siehe Merzel, Weimer, Spahndit & Ko – schon lang bei der C-Union das Motto: „Ist der Ruf erst ruiniert reGIERt es sich umso ungeniert!“
Brigitte Röhrig
Das Buch „Die Coronaverschwörung“
.
Der Verlag widmet dieses Buch Alena Buyx, Anetta Kahane, Angela Merkel, Antje Tillmann, Bill Gates, Boris Palmer, Borwin Bandelow, Christian Drosten, Christian Ehring, Dirk Rossmann, Eckart Würzner, Emil Reisinger, Frank-Walter Steinmeier, Georg Anastasiadis, Günther Jauch, Horst Seehofer, Ingmar Stadelmann, Jens Spahn, Jörg Kachelmann, Karl Lauterbach, Karl-Josef Laumann, Katja Thorwarth, Katrin Göring-Eckardt, Klaus Cichutek, Linus Neumann, Lothar Wieler, Mariele Millowitsch, Markus Söder, Melanie Brinkmann, Nikolaus Blome, Nikolaus Knoepffler, Olaf Scholz, Özlem Türeci, Patrick Kunkel, Patrick Zahn, Rainald Becker, Ricarda Lang, Sarah Bosetti, Sarah Frühauf, Stephan Harbarth, Thomas Fischbach, Thorsten Stolz, Uğur Şahin, Ulrich Montgomery, Ursula von der Leyen, Winfried Kretschmann. Möge der Inhalt dieses Buches die Reflexion über das Handeln in der Krise unterstützen.
Halbjahreszeugnis: Eltern halten Noten nicht für die beste Lösung
.
Am Freitag gibt es in Sachsen-Anhalt die Halbjahreszeugnisse, einen Tag später starten die Winterferien. Für viele Familien ist das eine emotionale Zeit. Was Eltern erwarten, warum Noten nicht immer motivieren – und welche Hilfe es bei Zeugnisstress gibt.
https://www.mz.de/leben/familie/winterferien-angst-halbjahreszeugnis-zwischenbilanz-sachsen-anhalt-recht-4187851
.
Eltern halten Noten nicht für die beste Lösung, wird das den Eltern eingeredet?
Oder geben das Andere vor? Stress für die Lehrer auch noch Zeugnisse zu schreiben?
Kinder wollen Zeugnisse und nicht nur einen Zeugnisbrief, so meine Erfahrung einst in der Schule!
In den Schulen mit der Montessouri-Methode
gibt es auch keine Zensuren. Und da wurde gut und intensiv in Gruppen gelernt.
Ich kann bezeugen, dass die Kinder von diesen Schulen keinesfalls auf ihrem weiteren Weg schlecht abgeschnitten haben.
Es gibt sinnvollere Möglichkeiten für die Wegbereitung als Zeugnisse. Die sind formal.
Dieses sture Lernen, wenn überhaupt, in der Weise, wie ich es als Kind erlebt habe, halte ich für einschränkend. Und Zensuren sind heute auch gar nicht mehr klar das, was wir kennengelernt haben. Schule? da kommt es nämlich sehr auf die Lehrer und die gesamte Schulatmosphäre an – und auch auf den Zustand und die Intelligenz der Schüler. Aber ich gehe noch weiter. es müssen überhaupt keine Zensuren sein. Allerdings ein sinnvolles System, das für die Kinder aktives Lernen ermöglicht, selbstständiges Denken, und das nämlich von Anfang an. Dafür gibt es sehr gute Vorbilder. Einige davon sind erst Mal kaputt gemacht worden. Warum eigentlich ?
Mein Sohn bekam als Schüler auch einen Einschätzungsbrief. Ich will nichts weiter sagen und nicht angeben …. Das war alles richtig. Ein sehr guter junger Freund hat sein Töchterchen heute auch in einer Montessouri-Schule. Er und die geschlossene Elternschaft !!! sind sehr froh und zufrieden. Das Problem ist vielleicht, alles muss ganz anders werden, wenn es gut werden soll, für die Kinder, ihre Zukunft und Leistungsfähigkeit, für die Gesellschaft.
Es gibt sehr gute Schul-Systeme. Aber einige davon sind erst Mal kaputt gemacht. Warum, warum?
Montessori….
Ein Italiener.
eine Italienerin, die Gründerin dieses Schulsystems, in Deutschland gibt es diese Schulen, in ihrer Methode richtig gut ist
Verständlich, sieht man an Ihrer Grammatik 🙂 Alles aus Italo ist Kirche mit den Unsichtbaren dahinter.
Es mag sein, dass diese Methode gut ist, an öffentlichen Schulen gibt es nicht einmal mehr Kopfnoten, aber der Kot. eimer gehörte in der Grundschule schon dazu, die armen Kinder.
Manch krankes Kind wurde nicht einmal von der Mutter abgeholt, da die Mutter ihre Zeit für sich brauchte, aber zu Hause war?
Ich glaube es gab früher noch das Fach Hauswirtschaft, aber sowas wurde weggespart.
Schriftbild, Schönschrift, das war einmal.
.
Die Zeiten sind mit meiner Kindheit und des unseres Sohnes nicht mehr vergleichbar?
6 Tage Schule, manchmal auch noch Nachmittagsunterricht, heute nur noch 5 Tage bzw. 4 Tage sind ja schon im Gespräch, wo soll da Bildung herkommen?
.Nicht jeder kann sich eine Privatschule/ Privatunterricht leisten. Nicht jeder hat Großeltern in der Nähe wohnen.
Wir sind früher zur Schule gelaufen, heute werden die Schüler meist gefahren?
Hausmeister wurden ausgegliedert, die einst auch noch für Ordnung in der Schule sorgten?
.
Vieles hätte ich nicht geglaubt, wenn ich nicht in der Schule gearbeitet hätte.
Viele arme Kinderseelen……
.
Marxistengewäsch, laßt uns alle schön gleichmäßig verblöden. Der Bologna Treaty hat sich echt ausgezahlt, mindestens 25 IQ-Punkte in jedem Schüler- Gehirn verloren. Ein Tyrannensystem sieht sich immer bedroht von einer Gruppe junger intelligenter Menschen. Darum wurden unsere auch in alle Welt geschickt. Die Mädchen nach Afrika, Südamerika für´s Soziale und die Jungs mit Abschlüssen werden von der UNI weg in andere Länder sortiert. Es merkt nur keiner 🙁 was da läuft. Jetzt haben sie ihre gewünschte Mixrasse, sichtbar in jedem Werbespot, TV und Kataloge.
baden wir uns doch nicht immer weiter so im Klagen – das war wohl nicht so für alle verhinderbar – doch kluge Eltern konnten immer einen Weg finden – leider aus wahrlich „Generationen-Gründen“ konnten das nie alle
darum, hören wir auf zu klagen und fragen wir lieber, was wir tun können und wollen – und wo der Wille ist ist auch der Weg. wenn man das Ziel in sich fühlt
Die Blackout-Verschwörung – Spuren zum Tiefen Staat
.
Technisches Know-how, Insiderwissen und sich widersprechende Bekennerschreiben: Spuren des Terroranschlags auf das Berliner Stromnetz führen in eine ganz andere Richtung als man denkt. Corona lässt grüßen.
https://www.anonymousnews.org/hintergruende/die-blackout-verschwoerung-spuren-zum-tiefen-staat/
Nichts, was man nicht ahnte. Jeder mit 3 Gehirnzellen sah Alarm, als alles zentralisiert wurde. Sehenden Auges in den Abgrund. Auch Immoportale gehören nun Springer, neue Firma über Nürnberg, aviv Group, wo alle bekannten zusammen laufen nun. Ich lernte schon deren „Filtermöglichkeiten“ kennen, hab es direkt gerochen.
Die Transfer-Oligarchie – Mehr arbeiten für Merz
.
Friedrich Merz will Krankheitstage streichen, Katherina Reiche Rente erst ab 70 gewähren, Steuern und Abgaben steigen, zugleich schrumpft die Sozialleistung:
Für wen und warum soll man sich anstrengen?
Den Abbau betreibt eine parasitäre Transfer-Oligarchie, die sich durch Zuwanderung Mehrheiten schafft.
Da erscheinen extra Krankheitstage als die Rache des kleinen Mannes.
https://www.anonymousnews.org/meinung/die-transfer-oligarchie-mehr-arbeiten-fuer-merz/
europa braucht seine eigene autarke cloud…das betrifft
geld waren intelligenz verkehr.
ausser laberei wird bei dieser
abgehängten EUpolitidiotie
aber nix bis garnix bei rauskommen.
Das wird leider nix mit den BlackRockern und den ganzen feuchten Deals im Hinterzimmer. Indien (Commonwealth), Mercosur (Wallstreet) etc. Respect, an den Typ von Ryanair (Irland, auch immer geschunden von den Brits) Kein Mensch baucht Internet beim Billigfliegen. Dafür gibt´s ja andere. NATÜRLICH gehts hier um Kontrolle. Jedes Phone ein Feuerwerk, wer will ….´Auf X wird heftig gelöscht und gesammelt, wer was von sich gibt (was man sich denken konnte beim black Eye). Wer will schon einen Flieger verlieren ?
Eben. Tut den Leuten vielleicht mal ganz gut, mal 1 – 2 oder auch 3 Stunden einfach mal nix zu tun, aus dem Fenster des Flugzeugs schauen, dösen, vielleicht ein mitgenommenes Buch lesen – mal entspannen von diesem Händy-Stress.
Meiner Ansicht nach.
Mobilfunk: 5G ist eine Gefahr für die Gesundheit
.
Mobilfunk, WLAN und UMTS dringen auch innerhalb der Grenzwerte in unseren Körper ein und schaden uns.
Verändertes Erbgut, Verminderung der Gedächtnisleistung,
Schwächung des Immunsystems sind nur ein paar Beispiele.
https://www.anonymousnews.org/netzwelt/mobilfunk-5g-ist-eine-gefahr-fur-die-gesundheit/
dann ruf mich nicht immer an lori
Trump hat bereits 6G unterschrieben. Das kommuniziert mit unseren Gehirnströmen und durch die Nanotechnologie, die sie seit vielen Jahren in die Körper eingebracht haben, (Konzentrierung im Gehirn) derzeit ca. 9000 Musk-Satelliten (ist Pentagon). „Wird benötigt für schnelleren Datenverkehr“. Mein Phone arbeitet noch so, wie vor 25 Jahren bei 3G ? Es gibt ja sehr viele Menschen jetzt mit Tinnitus und auch, die Stimmen hören. In einem Versuch wurden ein paar in einen faradayschen Käfig gesetzt. Die Symptome verschwanden darin. Übersicht mit KI
Ein Faradayscher Käfig ist eine geschlossene Hülle aus elektrisch leitfähigem Material (z. B. Metallblech oder Drahtgeflecht), die als elektrische Abschirmung wirkt. Er schützt das Innere vor äußeren statischen oder elektrischen Feldern, indem Ladungen bei einem Blitzeinschlag über die Außenhaut abgeleitet werden, wodurch der Innenraum feldfrei bleibt. – Leuten, die von der Medizin mit Psychopharmaka behandelt wurden, was nicht zur Besserung führte, wurde so geholfen.