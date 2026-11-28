Symbolbild: Merkel-Lego

Kaum haben die Weihnachtsmärkte eröffnet, kommt es in Stuttgart zu einem Polizeieinsatz zwischen Glühweinbuden. Eine Streife entdeckt am Freitagmittag einen 27-Jährigen mit zwei Äxten. Die Beamten greifen ein. Was der Mann auf dem Markt vorhatte, ist bislang ungeklärt.

Zwei Äxte trotz „Merkel-Legos“ – Stuttgart offenbart die Grenzen der Sicherheitsarchitektur

Die beiden Äxte hatte der Mann nach Informationen von Bild kurz zuvor in einem Baumarkt gekauft. Mit ihnen lief er über den Stuttgarter Weihnachtsmarkt, der in einer Messer- und Waffenverbotszone liegt. Dort fiel er einer Polizeistreife auf. Die Beamten sprachen ihn an, nahmen ihm die Äxte ab und legten ihm Handschellen an. Anschließend brachten sie ihn zur Feststellung seiner Personalien auf eine Polizeiwache. Der 27-Jährige wirkte auf die Einsatzkräfte geistig verwirrt. Er wurde nach der Festnahme in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Baden-Württembergs Innenminister Manuel Hagel (CDU) bekam den Einsatz laut Bild vor Ort mit. Kurz zuvor hatte er auf dem Weihnachtsmarkt die mobile Videoüberwachung in Betrieb genommen, die dort erstmals eingesetzt wird. Die Bilder werden nach Angaben des Innenministeriums direkt ins Lagezentrum des Polizeipräsidiums Stuttgart übertragen. Den Mann mit den Äxten bemerkten laut dem Bericht die Beamten, die zu Fuß auf dem Markt unterwegs waren.

Sicherheit lässt sich nicht in Beton gießen

Der Vorfall zeigt, wo selbst die besten „Merkel-Poller“ an ihre Grenzen kommen. Die Sperren an den Zufahrten sollen verhindern, dass Fahrzeuge auf den Markt gelangen. Wer zu Fuß mit zwei Äxten zwischen den Buden auftaucht, lässt sich damit nicht aufhalten. In Stuttgart war es eine Streife vor Ort, die den Mann bemerkte und ihm die Äxte abnahm. Was ist, wenn die Äxte durch einen Sprengstoffgürtel eines Islamisten ersetzt werden, der möglichst bald für sein verdienstvolles Vernichten der Kuffar ins Paradies eingehen möchte?

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