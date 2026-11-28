Eine Verlängerung des Grundwehrdienstes auf neun Monate könnte dazu führen, dass sich mehr junge Männer für den Zivildienst entscheiden. Diese Einschätzung äußert eine Teilnehmerin einer österreichischen Straßenumfrage. Sie verweist zugleich darauf, wie dringend Zivildiener im bereits belasteten Gesundheitswesen gebraucht werden.

Ein anderer Befragter sieht wenig Sinn in zusätzlicher Zeit beim Bundesheer. Im Video spricht er von Tagen, die man beim Heer „versitzt“. Damit stellt sich die Frage, wofür das Bundesheer die zusätzlichen Monate konkret nutzen würde. Für die Wehrpflichtigen geht es auch darum, wann sie eine Ausbildung beginnen, ein Studium aufnehmen oder ins Berufsleben einsteigen können.

Die Umfrage greift auch die Frage auf, ob beide Dienste verlängert werden sollten. Eine längere Dienstzeit könnte den Einsatzstellen mehr Zeit mit bereits eingearbeiteten Zivildienern verschaffen. Für Betriebe könnte sie bedeuten, dass junge Arbeitskräfte später zur Verfügung stehen. Entscheidend ist daher, welchen konkreten Nutzen die zusätzlichen Monate bringen und wo sie im Alltag fehlen würden.

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Die Straßenumfrage wurde von „ARGE Meinungsvielfalt“ durchgeführt.

Die vollständige Umfrage auf YouTube ansehen

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