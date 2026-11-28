Die US-Bank United Fidelity ist zusammengebrochen. Ihre Vermögenswerte gehen an First Citizens, wie Bloomberg berichtet. Es ist die größte Pleite eines US-Kreditinstituts seit der Schließung der Republic First Bank im April 2024.

Nach Angaben der US-Einlagensicherungsbehörde FDIC hat sich First Citizens bereit erklärt, sämtliche Einlagen und Vermögenswerte der United Fidelity Bank zu übernehmen. Die FDIC wurde mit der Abwicklung des Instituts betraut. Sie schätzt die Kosten für den Einlagensicherungsfonds auf 1,83 Milliarden US-Dollar.

Die United Fidelity Bank wurde 1914 gegründet und bot Hypothekendarlehen zu niedrigen Zinssätzen an. Ende September beliefen sich ihre Vermögenswerte auf rund 5,9 Milliarden US-Dollar und ihre Einlagen auf 5,4 Milliarden US-Dollar.

Im Oktober wurde die Bank of America, das zweitgrößte Kreditinstitut der USA, wegen der Umgehung von Russland-Sanktionen mit einer Geldbuße von 1,21 Milliarden US-Dollar belegt. Der Bank wurde vorgeworfen, verdächtige Transaktionen im Volumen von fünf Milliarden US-Dollar verschleiert zu haben.

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