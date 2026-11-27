Trump lädt Putin zu G20-Gipfel in Florida ein + „Großer Bevölkerungsaustausch“ – jetzt spricht selbst Dänemarks Regierungschefin darüber + Eine Kapitulation – plötzlich schlägt die CDU die „Respekt-Rente“ vor + 390.000 Euro für neuen ORF-Chef – bis zu 380 Stellen fallen weg

+++

Trump lädt Putin zu G20-Gipfel in Florida ein

Präsident Trump sagte am Donnerstag, dass Wladimir Putin „durchaus kommen kann“ zum G20-Gipfel nächsten Monat in Trumps eigenem Doral-Resort bei Miami. Er gab Barack Obamas Vorstoß, Russland aus der G8 zu werfen, die Schuld am Krieg in der Ukraine. (…)

„Um ehrlich zu sein, reden wir nur noch über Russland. Ich sage: Warum ist er nicht hier?“, fuhr Trump fort und fügte hinzu, dass Obama, Kanada, die USA „und ich glaube ein paar andere“ Russland rausgewählt hätten. „Ich hätte so nicht abgestimmt. Ich würde sagen, wenn es nach mir ginge, würde ich ihn gerne dabeihaben.“ (…)

Trump sagte am Donnerstag, er sei überzeugt, dass Putin den Krieg beenden wolle: „Ich glaube, Putin würde gerne sehen, dass der Krieg endet. (…) Es gehören zwei dazu, aber ich glaube, er will, dass er endet. Ich denke, die andere Seite will auch, dass er endet. Ich kann Ihnen sagen, die NATO würde gerne sehen, dass er endet.“ Via zerohedge.com

+++

„Großer Bevölkerungsaustausch“ – jetzt spricht selbst Dänemarks Regierungschefin darüber

„Ich will ein Dänemark, das dänisch ist“, sagt die sozialdemokratische dänische Regierungschefin Mette Frederiksen. Sie kritisiert die Kultur außereuropäischer Einwanderergruppen und wendet sich explizit gegen den „großen Bevölkerungsaustausch“.

Das politische Establishment reagiert teilweise mit Schockstarre, teilweise mit Empörung. Frederiksens Aussagen erweitern jedenfalls den Bereich des Sagbaren.

In Deutschland hat das „Bundesamt für Verfassungsschutz“ (BfV) die AfD auf Bundesebene am 2. Mai 2025 als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft. Ein zentraler Punkt in dieser Bewertung ist, dass die AfD einen ethnisch-abstammungsmäßigen Volksbegriff verwende. Laut BfV widerspricht ein solches Verständnis der Menschenwürdegarantie aus Artikel 1 des Grundgesetzes sowie der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.

Und nun kommt die Sozialdemokratin Mette Frederiksen aus Dänemark. Sie ist eine der wenigen Sozialdemokraten, die noch erfolgreich sind – weil sie eine restriktive Einwanderungspolitik vertritt. Weiterlesen auf report24.news

+++

Eklat statt Einigung: EU-Sondergipfel zum Billionen-Etat endet abrupt

Der Sondergipfel zum langfristigen Haushalt der Europäischen Union ist vorzeitig beendet worden.

Bundeskanzler Friedrich Merz sagte in Brüssel, das Treffen habe kein Ergebnis zum künftigen Finanzrahmen gebracht. Man habe sich darauf verständigt, dass man es am heutigen Freitag nicht fortsetzen werde. Merz fügte hinzu, er setze dennoch weiter auf einen Abschluss noch in diesem Jahr. Er bekräftigte zudem: Alle 27 EU-Staaten müssten sich an der Unterstützung der Ukraine beteiligen.

Für 2028 bis 2034 plant die EU Ausgaben von rund zwei Billionen Euro. Ratspräsident António Costa schlug bereits Kürzungen um 204 Milliarden Euro vor – Deutschland und weiteren Mitgliedstaaten reicht das nicht. Zugleich pocht Merz darauf, dass sich künftig alle 27 EU-Mitgliedstaaten an der finanziellen Unterstützung der Ukraine beteiligen. Quelle @satellit_de

+++

EU-Arzneimittelpaket: „Legalisierung des Corona-Wahnsinns“

Die EU-Arzneimittelreform wurde durch das EU-Parlament gewunken. Damit werde unter anderem „massiv ausgeweitet, was bei den COVID-19-Impfungen bereits vorexerziert wurde“, warnt der EU-Abgeordnete Hauser.

(…) Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser ist empört: „Die seit 2009 bestehende Ausnahme von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten aus der Gentherapie-Definition wird nun gesetzlich endgültig festgeschrieben, obwohl mRNA- und DNA-Impfungen natürlich biologisch-medizinisch Gentherapien sind! Ferner werden ‚Arzneimittel-Plattformen‘ und sogenannte ‚Reallabore‘ eingeführt. Damit werden faktisch alle Sicherheitsstandards, die in der normalen Zulassung von Arzneimitteln seit der Contergan-Katastrophe galten, über Bord geworfen.“ Weiterlesen auf tkp.at

+++

Eine Kapitulation – plötzlich schlägt die CDU die „Respekt-Rente“ vor

Im Streit über die Rentenreform schlagen Unionspolitiker vor, die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren vom bisherigen Einkommen abhängig zu machen. Mit einer sogenannten „Respekt-Rente“ wollen sie der SPD entgegenkommen und den Weg für das Reformpaket freimachen. (…)

Die Argumentation der CDU-Politiker: Gerade in Berufen mit geringeren Einkommen – in denen also auch eine entsprechend geringe Zahl an Rentenpunkten angehäuft wird – wird oft körperlich hart gearbeitet.

Der Vorschlag würde also zielgenau jene entlasten, für die die „Rente mit 63“ angeblich immer gedacht war: den berühmten Dachdecker etwa, der seit seinem 16. Lebensjahr schafft und dessen Rücken nicht mehr mitmacht. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Cyberangriff stoppt Smart-Meter-Produktion in drei Werken

Nach einem Cyberangriff kann Osaki in drei japanischen Werken keine Smart Meter produzieren oder ausliefern (…)

Auch Deutschland treibt den Einsatz vernetzter Stromzähler voran. Laut Bundesnetzagentur waren zum 30. Juni erst rund 3,17 Millionen intelligente Messsysteme installiert. Das entsprach 5,9 Prozent aller gemeldeten Messlokationen.

Für die weitere Digitalisierung braucht die Energieversorgung deshalb funktionsfähige Hersteller, sichere Fernwartung und stabile Lieferketten. Via blackout-news.de

+++

390.000 Euro für neuen ORF-Chef – bis zu 380 Stellen fallen weg

Jetzt liegen die Gehaltspläne für die neue ORF-Spitze auf dem Tisch. Für fünf Führungsjobs sind zusammen bis zu 1,47 Millionen Euro brutto jährlich vorgesehen. Die FPÖ spricht von „Luxusgagen“.

Gleichzeitig droht eine große Kündigungswelle. Weiterlesen auf exxpress.at

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

Die wichtigsten Nachrichten jeden Morgen Aktuelle Nachrichten direkt in Ihr Postfach. Kostenlos abonnieren und jederzeit wieder abmelden. E-Mail-Adresse