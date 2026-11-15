Zur Übernahme des NS-Komplexes durch seine neuen Führer

Nur kurz dauerte die Gefangenschaft von Reinhard Gehlen ohne den alten Führer | Quelle: R. Gehlen Wikipedia Public Domain US-Dept. of War / AI generiert von UM

In diesem Teil schildert Ryan Perkins wie nach Abgang des Führers der atlantische Hegemon die zweite Nazi-Garnitur dank hoher ideologischer Übereinstimmung und Eignung ganz ohne Verzug übernehmen konnte.

Ryan Perkins: Wie die Organisation Gehlen neugeboren zum Rückgrat der U.S.-Spionage in Europa wurde – Teil 2

Die Organisation-Gehlen: Hitlers Meisterspion neugeboren

Nur wenige Monate nach Kriegsende machte General Reinhard Gehlen – Hitlers vormaliger Leiter der Abteilung Fremde Heere Ost [FHO] – in einem US-Kriegsgefangenenlager in Bayern seinen amerikanischen Bewachern ein besonderes Angebot. Er hatte zuvor die gesamten ihm zugänglichen nachrichtendienstlichen Materialien über die Sowjets auf Mikrofilm sichern und [in Kisten auf österreichischen Alpen] vergraben lassen. Gehlen übersah Netzwerke aktiver Agenten, die ganz Osteuropa abdeckten. Was Gehlen noch fehlte, war nur die Zustimmung der USA, um besagte [nachrichtendienstliche] Arbeiten wiederaufnehmen zu lassen. Der im Entstehen begriffene U.S.-Nachrichtendienst erkannte darin für sich einen beispiellosen Glücksgriff und stieg auf Gehlens Angebot ein. So entstand die Organisation-Gehlen, die in Folge zum Rückgrat der amerikanischen Spionage in Europa aufsteigen sollte:

Mit Tausenden von Wehrmachts- und SS-Veteranen besetzt, versorgte sie Washington mit Informationen im Kalten Krieg!

Das schützte stillschweigend die eigenen Leute der Organisation-Gehlen vor Strafverfolgung und wurde zu mehr als bloßes Zweckbündnis: Es bedeutete die vollständige Übernahme des nationalsozialistischen Geheimdienstapparats. Im Jahr 1956 wurde Gehlens Netzwerk offiziell zum westdeutschen Nachrichtendienst institutionalisiert bzw. Bundesnachrichtendienst (BND) ernannt. Als verblüffende Tatsache spiegelte das Spionagesystem der NATO buchstäblich nur ein Nazi-Unternehmen unter (vermeintlich) neuem Management wider.

Doch die geheime Zusammenarbeit bot Deckung für noch finsterere Machenschaften. Unter dem Deckmantel des sogenannten MKUltra-Projekts führte die CIA auf westdeutschem Boden geheime Experimente zur Bewusstseinskontrolle und zu [speziellen] Verhörmethoden durch:

Ahnungslosen Probanden wurden in sicheren Unterkünften oder medizinischen Einrichtungen hohen Dosen an LSD, Elektroschocks, sensorischer Deprivation sowie psychologischer Folter ausgesetzt. In einem grotesken Vorfall finanzierte die Behörde in den 1960er Jahren sogar Experimente an …

… 311 dänischen Waisenkindern, denen LSD und Elektroschocks verabreicht wurden, um Schizophrenie untersuchen zu lassen!

Um derartige Experimente zu unterstützen, rekrutierte die CIA aktiv ehemalige Nazi-Wissenschaftler, um deren Fachwissen bezüglich Menschenversuche, was sich durch [KZ-]Gräueltaten über den Krieges angesammelt hatte, abzuschöpfen. Damit waren jedoch die ethischen Abgründe des [Konzentrations-]Lagerwesens nicht abgelegt: Vielmehr waren diese nur umgewidmet worden, wobei die meisten [belastenden] Unterlagen in den 1970er Jahren vorsätzlich vernichtet wurden, …

… um die [fortgesetzte] Existenz [erneuter „KZ-Verbrechen“] verschleiern zu lassen!

Operation Paperclip: Die Wissenschaftler der Shoah

Parallel zu diesem Geheimdienstcoup [ähnlich dem bezüglich der Organisation-Gehlen] fand noch ein anderer Einsatz statt, der jedoch auf Wissenschaftler abzielte. Die Operation Paperclip war ein geheimes Programm, um mehr als 1.600 deutsche Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker – darunter auch viele ehemalige NSDAP-Mitglieder und mit Kriegsverbrechen Belastete – in die Vereinigten Staaten zu transferieren, damit sie dort [weiter-]arbeiten konnten. Die Operation wurde mit der Notwendigkeit begründet, den Sowjets dieses Fachwissen vorzuenthalten, was wie ein vorsätzlich gefasster moralischer Kompromiss erschütternden Ausmaßes klingt.

Bei den Rekruten handelte es sich nicht um unbedeutende Persönlichkeiten. Unter ihnen befand sich Wernher von Braun, seines Zeichens einer der Pioniere der Raketenwissenschaft, welcher später als Leiter des Apollo-Programms der NASA zu einer gefeierten amerikanischen Ikone aufsteigen sollte. Seine V-2-Raketen, die unter Einsatz von Zwangsarbeitern aus dem Konzentrationslager Mittelbau-Dora gebaut worden waren, hatten im Zweiten Weltkrieg z.B. noch London und Antwerpen beschossen. Auch sein Programmleiter, Arthur Rudolph, wurde in die USA geholt, obwohl er direkt an der brutalen Ausbeutung von Zwangsarbeitern beteiligt gewesen war. [Wie man feststellte, als Rudolph nicht mehr gebraucht wurde, also nachdem er seinen Job am Apollo-Programm erfolgreich erledigt hatte.]

[Anmerkung der Redaktion: Arthur Rudolph war einer der Hauptentwickler für die Saturn-V-Mondrakete (für NASA) und Pershing-Rakete (für die US-Armee). Vor seiner Pensionierung am 1.1.1969 wurde Rudolph, der inzwischen US-Staatsbürger war, von der NASA mit der Exceptional Service Medal [Orden für ausgewöhnliche Dienste] und der NASA Distinguished Service Medal [NASA Herausragender Verdienst-Orden] ausgezeichnet. Mehr als 10 Jahre nach seinem beruflichen Ausscheiden von NASA wurden vom Office of Special Investigations [OSI Büro für Spezielle Untersuchungen] der USA Ermittlungen gegen Rudolph aufgenommen: Es ging um Vorwürfe gegen Rudolph wegen Verbrechen an Zwangsarbeitern, nachdem Rudolph nach 1943 zum Betriebsleiter der unterirdischen Produktionsstätte, in der Nähe von Nordhausen Mittelbau-Dora, wo man Zwangsarbeiter eingesetzt hatte, gemacht worden war.

Ende 1983 kam es zwischen OSI und Rudolph zu einer Vergleichs-Vereinbarung: Arthur Rudolph verpflichtete sich schriftlich die USA wieder zu verlassen und seine US-Staatsbürgerschaft von sich aus zurückzulegen. Im Gegenzug sicherte die US-Behörde zu, keine strafrechtlichen Ermittlungen gegen Rudolph einleiten zu lassen. So kam es. Ermittlungen deutscher Behörden basierend auf den US-Vorwürfen liefen ebenso ins Leere. Rudolphs Klage zur Wiedererlangung der US-Staatsbürgerschaft wurde 1993 von den US-Behörden abgewiesen. Rudolph selbst kommentierte seine Ausweisung verbittert: „Sie wollten mich nur wegen meiner Fähigkeiten. Nachdem die Aufgaben erledigt waren, war es ihnen egal, was aus mir werden sollte!“ Arthur Rudolph verstarb im Jahr 1996 in Hamburg.

Arthur Rudolph hat das Vorgehen der US-Behörden zumindest am Ende selbst noch erfassen können. Atlantischen Stellen waren in der Tat irgendwelche deutschen Einzelschicksale völlig egal – vielmehr ging es ihnen um etwas ganz anderes: Im Jahr 1944 ließ Adolf Hitler auch noch das deutsche Raketenprogramm unter direkte SS-Kontrolle stellen: Man ließ Robert Dornberger, der später in den USA für Bell Aircraft und Boeing tätig wurde, doch zuvor als Generalmajor der deutschen Wehrmacht im Heereswaffenamt und bis dahin zuständig für das gesamte deutsche Raketenwaffen-Programm, im August 1944 durch SS-General Hans Kammler als dessen neuen Leiter ersetzen:

Das ermöglichte Heinrich Himmler seine vertrauensvollen, engen Beziehungen mit den Westmächten noch weiter zu vertiefen, um die Auslieferung deutscher Waffen-Hochtechnologie an die USA in Aussicht zu stellen und zugleich vorzuschlagen, gemeinsam, das heißt vor allem mit Wehrmachtstruppen, gegen die UdSSR offiziell weiterkämpfen zu lassen. Der Technologie-Transfer-Teil der Vereinbarung kam natürlich zustande. Doch die USA bevorzugte in diesem fortgeschrittenem Kriegs-Stadium nicht mehr, wie zuvor, mit der ersten VIP-Garde der NS-Bewegung weiterzumachen, doch nur mit einer inzwischen speziell selektierten und weniger überbekannten zweiten NS-Garnitur. Dazu gehörte auch Hans Kammler, der auf seltsame Weise nach dem Mai 1945 urplötzlich vom Erdboden voll und ganz verschluckt worden war, während Heinrich Himmler durch „Selbstmord“ abging!

Eine kontroverse Behandlung wie gegen Arthur Rudolph eignete sich bestens, um publikumswirksam von wirklich relevanten Vorkommnissen ablenken, politisch verwirren, auf Randthemen fokussieren und darüber vormals ausgestreute Atlantik-Desinformationen weiter verifizieren zu lassen: Diese Rechnung ist aufgegangen!

Ende der Anmerkung der Redaktion]

Ebenso hatte Hubertus Strughold, …

... der sogenannte „Vater der Weltraummedizin“, an grotesken Menschenversuchen an KZ-Häftlingen teilgenommen!

Die Vergangenheit dieser Experten wurde reingewaschen, wobei deren Fachwissen höher geschätzt wurde, als die Leben jener, welche letztere haben zerstören lassen.

Die Logik war kalt, doch klar: Der technologische Imperativ des Kalten Krieges hatte Vorrang vor dem moralischen Imperativ der Gerechtigkeit. Die Raketentechnik, welche die Städte der Alliierten terrorisiert hatten, sollten nun Amerikaner zum Mond befördern lassen, wobei man die Vorgeschichte, belastet durch unvorstellbares menschliches Leid auf sehr bequeme Weise einfach hat weißwaschen lassen.

Vom Nazi-Offizier zur NATO

Auch auf der militärisch-operativen Ebene hat man solche Wiedereingliederungen durchführen lassen: Ehemalige Wehrmachts- und SS-Offiziere wurden systematisch in die militärischen Strukturen der NATO und westliche Geheimdienste integriert. Westliche Generalstäbler argumentierten, dass erfahrenes deutsches Militärpersonal für den Aufbau einer schlagkräftigen Streitmacht gegen die Sowjetunion unverzichtbar sei. Bis 1955 hat man etwa 300 ehemalige Wehrmachtsoffiziere in Führungspositionen der Bundeswehr integrieren lassen.

Zu deren bekanntesten Vertretern gehörten Adolf Heusinger (ehemaliger Generalleutnant der Wehrmacht – dann NATO-Vorsitzender) oder Hans Speidel (Rommels ehemaliger Stabschef – dann NATO-Kommandeur). Obwohl beide in widerrechtliche Aktivitäten während des Krieges verwickelt waren, hat man sie aufgrund ihrer strategischen Fachkenntnisse und antikommunistischen Referenzen rehabilitieren lassen.

Operation Gladio: Die geheimen NATO-Hinterland-Netzwerke samt Strategie zur Spannung

Die Operation Gladio stellte eine der umfangreichsten Fortführungen mit Personal und Methoden aus der faschistischen Ära in der Nachkriegszeit dar. Dabei wurden ehemalige Faschismus-Sympathisanten und -Aktivisten in von NATO unterstützte Strukturen eingebunden. Während sich „Gladio“ speziell auf den italienischen Zweig der NATO bezog, wurde der Begriff inzwischen auch auf ähnlich gelagerte Operationen in ganz Westeuropa erweitert.

Gegründet im Jahr 1956, angeblich als verdecktes „Stay-Behind“-Netzwerk [als Netzwerk hinter den Linien] zur Organisation des Widerstands im Falle einer Eroberung Europas durch den Warschauer Pakt, schuf man paramilitärische Strukturen, die psychologische Operationen und Terroranschläge unter falscher Flagge durchführen sollten.

Diverse Beweise haben besagte Netzwerke mit mehreren terroristischen Anschlägen während der italienischen „Bleiernen Jahre“ in den 1970er- und 1980er-Jahren kompromittiert:

Darunter der Bombenanschlag auf der Piazza Fontana (1969) und das Massaker von Bologna (1980)!

Solche Gräueltaten sollten linke politische Bewegungen diskreditieren. Darüber sollte die antikommunistische politische Vorherrschaft in Westeuropa aufrechterhalten werden. Die Netzwerke wurden erst 1990 aufgelöst, nachdem ihre Existenz öffentlich bekannt geworden war.

[Anmerkung der Redaktion: Aldo Moro, mehrfacher Ministerpräsident Italiens und Spitzenpolitiker der Democrazia Christiana [DC] verfolgte Anfang 1978 eine strategisch-politische Vision, um eine Regierung aus Mitgliedern der DC und PCI [Italienischen Kommunistischen Partei] zu bilden. Das sollte den atlantischen Schattenorganisationen genügen, um Aldo Moro entführen zu lassen.

Zuletzt ließ man über Rundfunk den Tod von Moro verfrüht durchgeben – als dieser noch am Leben war. Das war jedoch das entscheidende Signal der atlantischen Dienstherren an ihre Entführer, um Moro nach 55 Tagen der Gefangenschaft zur Ermordung freigeben zu lassen, was tatsächlich am 9. Mai 1978 auch geschah.

Aldo Moro war der unangefochtene Taktgeber und Brückenbauer des sogenannten „historischen Kompromisses“ innerhalb der DC, der für eine Zusammenarbeit der Regierung unter Beteiligung der PCI eintrat. Mit dem Tod von Aldo Moro verlor das Projekt den zentralen politischen Vermittler, der in der Lage gewesen wäre, den konservativen Flügel der Christdemokraten für eine Annäherung an die Kommunisten bei der Stange zu halten.

Es war nicht das erste Mal, das der atlantische nachrichtendienstliche Komplex in kritischen Lagen über Schattenorganisationen stark exponierte politische Widersacher durch Anschläge, Entführungen oder Attentate einfach gewaltsam ausschalten liess. Ende der Anmerkung der Redaktion.]

Fortsetzung mit Teil 3 folgt

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

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Teil 1 von Ryan Perkins unter dem Titel „Wie das Altantik-Imperium Faschismus recycelt“ erschien: HIER

von Ryan Perkins unter dem Titel „Wie das Altantik-Imperium Faschismus recycelt“ erschien: Der Artikel von Ryan Perkins im englischen Original, „The Unburied Corpses: How American Empire Recycles Fascism”: HIER

Zum Autor: Ryan Perkins ist Senior Analyst und als Editor für den Global Economic Indicator tätig. Er lebt in Peking. Seine Analysen wurden in internationalen Medien wie dem „The Atlantic Magazine“ veröffentlicht und sowohl von Unternehmen wie auch Thinktanks in Anspruch genommen. Mit seinen Analysen an der Schnittstelle von politischer Ökonomie, Geopolitik und Technologie klassischer Denker, vermag Ryan Perkins den gesammelten neoliberalen Nonsens ad absurdum zu führen. Sein Substack-Blog erreichte Platz 49 in der Kategorie „Weltnachrichten und Politik“.

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