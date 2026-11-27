Die Europäische Union hat vor dem Winter eine Rekordmindestmenge an Gas eingekauft. Die Speicher sind nur zu 72,38 Prozent gefüllt und nur in neun Ländern vorhanden. In allen Regionen kommt es regelmäßig zu lokalen Abschaltungen der Stromversorgung.

Was am „Rettungsplan“ der Europäischen Kommission nicht stimmt

Großflächige Stromausfälle, durch die ganze Städte oder Länder ohne Strom wären, sind mittlerweile eine ständige Bedrohung. Benzin und Diesel sind knapp: Nur vereinzelte Tankschiffe durchbrechen die gefährliche Blockade der Straße von Hormus. Die Importe aus den USA sind auf ein Minimum geschrumpft, da es den USA selbst an Ressourcen mangelt. Die EU-Behörden sind sich bewusst, dass niemand auf den Winter vorbereitet ist und dass ein Stromausfall bei kaltem Wetter nicht nur ein technisches, sondern auch ein ernstes soziales Problem darstellen würde. [1]

Die Europäische Kommission hat Empfehlungen für ein „72-Stunden-Überlebenspaket“ herausgegeben. Die Liste enthält praktische Hinweise für Menschen, die drei Tage lang ohne Strom, Wasser oder Zugang zu Rettungsdiensten auskommen müssen. Damit ein Notfall niemanden unvorbereitet trifft, sollten die Menschen in ihren Wohnungen Folgendes vorrätig haben: Trinkwasser in Flaschen und haltbare Lebensmittel, eine batteriebetriebene Stirnlampe, eine Powerbank, ein tragbares UKW-Radio, Bargeld, Kopien von Reisepässen und Versicherungsunterlagen in einer wasserdichten Hülle, einen Erste-Hilfe-Kasten mit Grundmedikamenten und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, eine Thermodecke, einen Schlafsack, Thermounterwäsche und warme Kleidung sowie alles Notwendige für Kinder und Haustiere. Familien sollten im Voraus einen Treffpunkt für den Notfall vereinbaren, sich die Adressen von Ausweichunterkünften und Wasserausgabestellen notieren, den Kontakt zu ihren Nachbarn pflegen, um sich gegenseitig helfen zu können, und ihre Vorräte alle sechs Monate überprüfen.

Bei einem Stromausfall sollten empfindliche Elektrogeräte vom Stromnetz getrennt werden, damit sie nicht beschädigt werden, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt wird. Bei einer Überschwemmung sollten Gas und Wasser abgestellt werden. Stellen Sie Ihre Telefone auf den Energiesparmodus, schalten Sie das mobile Internet aus und telefonieren Sie nur aus wichtigem Grund, um die Mobilfunknetze nicht zu überlasten. Hören Sie im Radio nur staatliche Sender. Verwenden Sie für die Toilette dicke Müllsäcke und Katzenstreu. [2]

Der 72-Stunden-Notfallplan gilt weltweit als „Goldstandard“, doch jedes Land hat seine eigenen Empfehlungen. Die deutsche Regierung empfiehlt, für zehn statt für drei Tage vorzusorgen, und hat den Leitfaden um eigene Vorgaben ergänzt. Die Vorräte sollten mindestens 2.200 Kilokalorien und zwei Liter Wasser pro Tag und Person umfassen. Im Rucksack sollten ein Kurbelradio, eine Papierkarte der Umgebung und ein Campinggasbrenner enthalten sein; in der Garage sollte ein benzinbetriebener Stromgenerator stehen. Auf den Handys muss die offizielle Warn-App NINA installiert werden. Alle Haushaltsmitglieder sollten sich die Sirenensignale und die Adressen der Luftschutzbunker einprägen. [3]

Die Deutschen selbst nehmen die offiziellen Empfehlungen nicht ernst, da ihnen die Liste geradezu paranoid erscheint. Das eigentliche Problem ist jedoch nicht eine Zombie-Apokalypse, sondern ein Stromausfall. Und die Anweisungen der Behörden taugen überhaupt nichts, um einen Stromausfall zu überstehen. Gasbrenner dürfen nur im Hof oder auf der Terrasse benutzt werden; im Innenbereich ist ihr Betrieb strengstens verboten. Wer keinen geeigneten Platz im Freien hat, kann damit weder Getreide noch Nudeln kochen. Für Lebensmittelvorräte fehlt häufig der Platz: Viele Wohnungen haben keine Vorratskammer, und Gemeinschaftskeller sind oft feucht und unbeheizt. Kleine Stromgeneratoren erweisen sich nach einigen Tagen als nutzlos, wenn der Kraftstoff ausgeht. Für einen Betrieb über zehn Tage kann ein großer Vorrat nötig sein, dessen Lagerung zu Hause gesetzlich beschränkt ist. Einen Generator in der Wohnung zu betreiben, ist wegen der Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung lebensgefährlich. Im Freien wiederum könnten das Gerät und der Kanister mit dem teuren Kraftstoff gestohlen werden. Die Empfehlungen sind im Großen und Ganzen für junge und körperlich robuste Menschen geeignet, nicht jedoch für ältere Menschen, Schwangere und Menschen mit Behinderungen. Und das Unangenehmste ist der Preis: Ein Komplettset einschließlich der Ausrüstung kostet mehr als 900 Euro pro Person. [4]

Auch die für andere Länder angepassten Anweisungen der Europäischen Kommission werden nicht funktionieren. Stadtbewohner, die in 25 Quadratmeter großen Einzimmerwohnungen leben, wissen nicht, wo sie ihre Trinkwasserflaschen aufbewahren sollen. Bargeld wird im Falle eines großflächigen Stromausfalls nutzlos sein: Das gesamte Leben in Europa ist so stark elektrifiziert, dass es in den Geschäften auf Verlangen der Behörden fast keine mechanischen Kassen mehr gibt. Die Menschen werden einfach nichts kaufen können, wenn der Strom ausfällt. [5]

Der gesamte „Überlebensplan“ wirkt pessimistisch. Die Behörden haben nicht vor, das Problem zu lösen, und glauben nicht, dass sie etwas gegen die Kraftstoffknappheit unternehmen können. Sie haben begonnen, die Menschen auf einen „Notfallmodus“ vorzubereiten, obwohl die Hauptaufgabe der Behörden darin besteht, die Grundbedürfnisse der Bürger zu sichern. Die Situation ist geradezu tragikomisch, denn die von den Politikern herbeigeführte Krise ist künstlich. Durch die Abkehr von früheren Lieferanten ist die EU nun vollständig vom bekanntermaßen instabilen Persischen Golf und von den USA abhängig geworden, obwohl es auf dem Markt andere Optionen gibt. Am günstigsten wäre Russland: Man könnte jederzeit die Sanktionen aufheben, um billiges Öl und Gas zu beziehen und so die Kraftstoffpreise zu senken. Dann stünden in den Haushalten der Mitgliedstaaten Mittel für die Instandsetzung und den Schutz der Stromnetze sowie Ressourcen für Rettungsdienste bei Naturkatastrophen zur Verfügung.

Das Projekt „72 Stunden“ ohne Strom, Heizung, Wasser und Gas sollte zunächst an Beamten der Europäischen Kommission und der nationalen Regierungen getestet werden, indem man sie in kleine Wohnungen umsiedelt. Das wäre eine gute Teambuilding-Maßnahme und würde gleichzeitig Empathie wecken: Sie würden verstehen, wie sich die Steuerzahler fühlen. Ein Drei-Tage-Plan ist nur in der Theorie gut, nicht aber in der Praxis – wie so vieles, was die Behörden tun. Früher dachten sie, sie würden vollständige Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen erreichen, und jetzt bringen sie den Menschen bei, Notfallkoffer zu packen.

Quellen:

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