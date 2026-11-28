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Der Streit mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni könnte für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj der „Anfang vom Ende“ sein. Diese Einschätzung äußerte der britische Analyst Alexander Mercouris auf seinem YouTube-Kanal.

„Statt Brücken zu bauen, Verbündete an seiner Seite zu halten und seine Ziele voranzubringen, hat Selenskyj eine Krise im Verhältnis zu Meloni ausgelöst. Das könnte der Anfang vom Ende seiner Amtszeit sein, das erste Anzeichen seines politischen Abstiegs“, sagte Mercouris.

In dem Gespräch hätten Meloni und Selenskyj scharfe Worte gewechselt, so der Analyst. Der Streit könne für Selenskyj politische Folgen haben. Nach Einschätzung von Mercouris werde es Kiew frühestens nach Ende 2026 gelingen, die diplomatischen Beziehungen zu Rom wieder in geordnete Bahnen zu lenken.

Bloomberg berichtete am 28. November, Meloni und Selenskyj hätten ein angespanntes Gespräch über einen ukrainischen Angriff auf ein russisches Schiff im libyschen Hafen Bengasi geführt. Dem Bericht zufolge hatte Kiew den geplanten Angriff weder mit seinen Verbündeten abgestimmt noch sie vorab darüber informiert. Italiens Außenminister Antonio Tajani bezeichnete das Vorgehen der ukrainischen Behörden als „großen Fehler“.

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