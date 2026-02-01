Selenskyj warnt Tschechien vor Einstellung militärischer Unterstützung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte in einem Interview mit dem tschechischen „Rozhlas“: Es wäre ein „äußerst gefährlicher“ Schritt, der Ukraine die Hilfe zu verweigern, da dies „katastrophale Folgen“ für ganz Europa haben könnte. Auf die Frage, was er von der Position der neuen tschechischen Regierungskoalition unter Andrej Babiš halte, zu der auch mehrere Politiker gegen die weitere Unterstützung der Ukraine sind, antwortete Selenskyj:

„Die Ukraine hält Russland derzeit zurück. Wenn jemand eine andere Meinung hat, wäre es meiner Meinung nach sehr riskant, das in der Praxis auszuprobieren. Wenn wir der Ukraine nicht helfen und die Ukraine fällt, besteht ein reales Risiko, dass Russland seine Aggression in andere Richtungen fortsetzt. Selbst wenn jemand nicht hundertprozentig daran glaubt, halte ich es nicht für lohnenswert, diese Theorie zu testen. Der Preis, den wir dafür zahlen würden, wäre zu hoch.“

Und weiters:

„Ich denke, die Unterstützung der Ukraine ist ebenfalls eine moralisch richtige Entscheidung. Wie und in welchem Umfang Unterstützung geleistet wird, ist eine andere Frage. Es ist jedoch absolut klar, dass die Welt die Ukraine unterstützt. Die ganze Welt steht auf der Seite der Ukraine, nicht Russlands. Sogar Länder, die uns keine direkte Hilfe leisten, erkennen an, dass Russland der Aggressor in diesem Konflikt ist.“

Selenskyj bemerkte am Ende des Interviews:

„Nach Kriegsende werden sich die Menschen lange daran erinnern, wer während der Kämpfe auf welcher Seite stand.„

