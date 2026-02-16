Top-Journalist Martenstein warnt bei AfD-Verbot vor „Ende der Demokratie“ (VIDEO)

Der bekannte Journalist Harald Martenstein nahm am Wochenende an dem Theaterprojekt „Prozess gegen Deutschland“ in Hamburg teil, einer fiktiven Verhandlung über ein AfD-Verbot. Martenstein trat dort als „Zeuge“ auf und plädierte leidenschaftlich gegen ein Verbot, was für erhebliches Aufsehen und gemischte Publikumsreaktionen sorgte.
Ein Verbot der AfD würde Deutschland in ein „autoritäres Regime“ bescheren. sagt er und verwies auf die große Zustimmung der Partei in Deutschland wo im Westen 20 Prozent der Wähler die Partei wählen würden und im Osten sogar 35 bis 40 Prozent. Die politische Meinung dieser „großen und noch wachsenden Teile der Bevölkerung“ solle offenbar „für die Politik in Zukunft keine Rolle mehr spielen“.
Ende der Demokratie
Martenstein, der früher dem linken Spektrum zugerechnet wurde erklärte, dass er ein Verbot der AfD aufgrund der vielen Wählerstimmen für „das Ende der Demokratie“ hält. In diesem Zusammenhang warb er für eine stärkere begriffliche Differenzierung „zwischen rechts und rechtsradikal“, zwischen legitimen und illegitimen Zielen.
„Nazi“ als Sammelbegriff für Nichtlinke
Martenstein schnitt auch den inflationären Gebrauch des Nazi-Vorwurfs an:
„Es ist inzwischen völlig klar, dass ‚Nazi‘ ein moderner Sammelbegriff für alle ist, die nicht an den Sieg des Sozialismus glauben oder an die Wokeneß.“
Und an die Befürworter eines AfD-Verbotes gerichtet:
„Sie wissen, dass Sie nicht das Vierte Reich verhindern, sondern dass Sie lediglich Ihren politischen Konkurrenten ausschalten wollen.“
Aufzählung von Problemen
In seiner Rede sprach Martenstein die Aufzählung von Problemen an und sagte, dass „ein Kinderspiel, die AfD kleinzuhalten“ wäre, wenn man diese Probleme bloß lösen würde. Diese wären z.B. die Migrationspolitik, die innere Sicherheit, marode Schulen sowie die schwache Wirtschaft.
Machen Sie sich selbst ein Bild von Martensteins Ausführungen:
„Wir reden über das Ende der Demokratie!“ – Die Hammer-Rede von Harald Martenstein vor dem Hamburger Thalia Theater zum Schauprozess gegen die AfD ist eine der besten der letzten Jahrzehnte! Das linke Publikum lauscht peinlich berührt. #martenstein pic.twitter.com/V1G3w7MA5G
— Dieter Stein (@Dieter_Stein) February 14, 2026
UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.
4 Gedanken zu „Top-Journalist Martenstein warnt bei AfD-Verbot vor „Ende der Demokratie“ (VIDEO)“
Ja schön: Hurra, eine Ablenkung!
Ist ja nicht so daß demnächst Wahlen anstehen, Stinksexzemisten mittlerweile massiv gewalttätig marodieren, die feinen Herren der Ekelite mittlerweile wöchentlich neue Skandale offenbaren, die wertloswestliche Kriegspropaganda nun weltweit hochgefahren wird, und das vorsätzlich herbeigeführte Finanzloch nun den Großteil des Landes mit einem harten Aufschlag der Realität beglücken wird.
Das was ca. 1 Milliion vorher schon gesagt haben durfte erst das Licht der Systempresse erblicken, nachdem es einer von denen gesagt hat und es in den Zentralorganen von denen erscheinen konnte die auch sonst immer alle Plätze besetzt halten für die Reise nach Jerusalem.
Beatrix von Storch: „Die Menschen erkennen, dass alle Parteien sie belogen haben – ausser der AfD“: https://www.freiewelt.net/artikel/redaktion-hh/interviews/die-menschen-erkennen-dass-alle-parteien-sie-belogen-haben-ausser-der-afd/43009
Ohne in der AfD Mitglied zu sein (ich war zur Zeit Helmut Schmidts 19 Jahre lang Mitglied der SPD – mit denen würde ich aber kein Bier mehr zusammen trinken !), gebe ich den Journalisten Martenstein völlig recht – die HINTERBÄNKLER erhoffen sich bei einem Verbot neue SITZE und neue PFRÜNDE für sich ! Die über 630 MdB-Nasen im Bundestag erhoffen sich bei der offensichtlich „bewußt gewollten“ VERDRÄNGUNG der stärksten Opposition neue POSTEN für sich !
Dazu noch ein Wort von Burkhard Hirsch (FDP) laut „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ vom 7. Mai 1977. Hirsch war Jurist und Bürgerrechtler. Er war von 1975 bis 1980 Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen und von 1994 bis 1998 Vizepräsident des Deutschen Bundestages:
„Unser Rechtsstaat kann von Extremisten bekämpft und von Terroristen angegriffen werden. Gefährdet werden kann er nur von denen, denen er anvertraut ist.“