Niederlande beschließen Enteignungssteuer – Sie werden nichts besitzen

+ Griechenland geht massiv gegen illegale Moscheen in Athen vor + 23-jähriger Student von Mob in Lyon totgeprügelt – Macron ruft zur Ruhe auf + Spahn schwört Deutsche auf späteres Rentenalter ein + Korruptions-Skandal: Selenskyjs Energieminister im Zug verhaftet +

+++

Griechenland geht massiv gegen illegale Moscheen in Athen vor

Die Athener Behörden beschließen, rund 60 nicht genehmigte Gotteshäuser zu schließen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Zuge umfassenderer Änderungen im Migrationsrecht durchzusetzen

Griechenland hat in Athen eine groß angelegte Zwangsmaßnahme gegen illegale Gotteshäuser angekündigt. Die Operation folgt auf die Verabschiedung eines neuen Rechtsrahmens, der die Lizenzierung und den Betrieb religiöser Stätten regelt. Laut Gesetz müssen alle Gotteshäuser bestimmte Anforderungen hinsichtlich Genehmigungen, Gebäudesicherheit, Einhaltung der Stadtplanung und Rechtsstatus ihrer Verwalter erfüllen. Standorte, die außerhalb dieses Rahmens betrieben werden, gelten als illegal und unterliegen der sofortigen Schließung. Via helleniscope.com

+++

23-jähriger Student von Mob in Lyon totgeprügelt – Macron ruft zur Ruhe auf

Am Donnerstag sollen linke Aktivisten den 23-jährigen Studenten Quentin in der französischen Stadt Lyon zusammengeschlagen haben. Er erlag wenig später seinen Verletzungen im Krankenhaus. Der Vorfall wühlt Frankreich auf.

In Frankreich sollen Antifa-Anhänger den 23-jährigen Quentin totgeprügelt haben. Viele Menschen bedauern den Tod des Studenten und fordern Gerechtigkeit. Seine Familie und auch Präsident Macron haben zu „Ruhe und Zurückhaltung“ aufgerufen.

„Die Ermittlungen dauern an und werden nun wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge fortgesetzt. Zusätzlich wird der Vorwurf der schweren Gewaltanwendung und des Waffengebrauchs durch die Angeklagten, deren Gesichter verdeckt waren“, geprüft. Dies teilte die französische Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung mit. Via epochtimes.de

+++

Niederlande beschließen Enteignungssteuer – Sie werden nichts besitzen

Die Niederlande führen ab 2028 eine Steuer ein, die auf nicht realisierte (fiktive!) Kursgewinne zugreift. Das ist ein direkter Angriff auf den privaten Vermögensaufbau.

Sparen, Investieren, eine Zweitwohnung fürs Alter – alles unbezahlbar und sinnlos. Der alte WEF-Spruch „You will own nothing“ lässt grüßen. Ob das die Bürger wirklich so “happy” macht, sei dahingestellt.

Die Reform der niederländischen Vermögenssteuer (Box-3-Steuer, offiziell „Wet werkelijk rendement box 3“) wurde im Mai 2025 von der Regierung vorgeschlagen und soll am 1. Januar 2028 in Kraft treten. Die aktuelle Regierung, eine Koalition aus der linksliberalen D66, der konservativ-liberalen VVD und der christdemokratischen CDA, wird ab 2028 fiktive Vermögensgewinne aller Bürger besteuern. Wer in der Koalition links-scheinkonservativ eine Parallele zu den Koalitionen in Österreich und Deutschland sieht, der täuscht sich nicht. Unter liberal-konservativer Flagge wird ein stramm linker Kurs umgesetzt. Weiterlesen auf report24.news

+++

„Dann kann man nicht mit Mitte 60 aufhören zu arbeiten“: Spahn schwört Deutsche auf späteres Rentenalter ein

Union-Fraktionsführer Jens Spahn schaltet sich in die Rentendebatte ein: „Wenn man 100 wird, kann man nicht mit Mitte 60 aufhören zu arbeiten.“ Er schwört die Deutschen darauf ein, in Zukunft länger arbeiten zu gehen.

[…]

„Wenn die Lebenserwartung weiter steigt, wird auch das Renteneintrittsalter weiter steigen.“ Spahn erklärte, dass die Rentenkommission schon bald Vorschläge für eine Erhöhung des Renteneintrittsalters und zur Lebensarbeitszeit machen werde.

Auf die Frage, wo Deutschland in 20 Jahren stehen werde, antwortete der Unionspolitiker: „Jedes zweite neugeborene Mädchen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit 100 Jahre alt werden. Wenn man 100 wird, kann man nicht mit Mitte 60 aufhören zu arbeiten.“ Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Korruptions-Skandal: Selenskyjs Energieminister im Zug verhaftet

Er schüttelte die Hände von Annalena Baerbock und Robert Habeck: Der ehemalige ukrainische Energieminister Herman Halushchenko (52) ist bei einem Fluchtversuch an der ukrainischen Grenze verhaftet worden.

[…]

Der Ex-Minister ist in den größten Korruptionsfall seit Amtsantritt von Präsident Wolodymyr Selenskyj verwickelt: Wie das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) mitteilte, wurde Halushchenko beim Versuch aufgegriffen, das Land zu verlassen. Die Behörde erklärte, ihre Ermittler hätten den früheren Minister aufgrund seiner Involvierung im sogenannten „Midas“-Komplex festgenommen (…)

Halushchenko hatte immer wieder prominente Gäste aus Deutschland und Österreich: Am 21. Mai 2024 traf die damalige Außenministerin Annalena Baerbock Energieminister Halushchenko während eines Besuchs an einer von russischen Raketen zerstörten Thermalkraftanlage in der Zentralukraine. via tichyseinblick.de

+++

Karl Lauterbach könnte bei der WHO eine weltweite Pandemie ausrufen!

„Wir werden ab jetzt immer im Ausnahmezustand sein“.

Genau zuhören, es ist der Plan der WEF-Globalisten.

Klimawandel, Pandemien, Migration, Kriege, Wirtschaftsverlagerung, Wasser und Nahrungsmangel.

🚨Karl Lauterbach könnte bei der WHO eine weltweite Pandemie ausrufen! „Wir werden ab jetzt immer im Ausnahmezustand sein“. Genau zuhören, es ist der Plan der WEF-Globalisten. Klimawandel, Pandemien, Migration, Kriege, Wirtschaftsverlagerung, Wasser und Nahrungsmangel. https://t.co/GIeECBOLyV pic.twitter.com/o4FCjFeChC — Tom B. (gesicherter Freidenker) (@BTom1974) February 14, 2026

+++

Erdoğans Sohn kommt nach Wien: Ramadanfeier mit Terroristen-Verehrer

Er droht Israel mit Krieg, verehrt Hamas-Terroristen – und feiert demnächst in Wien mit Austro-Türken den Ramadan: Bilal Erdoğan, Sohn und möglicher Nachfolger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan.

Zu dem Mega-Event in der Royal Eventhalle in Wien-Liesing wird am 2. März wohl alles antanzen, was in der österreichischen Erdogan-Fangemeinde Rang und Namen hat. Denn die Union Internationaler Demokraten (UID), der Auslandsarm der türkischen Regierungspartei AKP, holt Top-Politprominenz aus der Türkei zu ihrem „Treffen im Segen des Ramadan”. Mit Bilal Erdoğan kommt der Mann, den sein 71-jähriger Vater immer offensichtlicher zum Nachfolger aufbaut. Begleitet wird der 44-Jährige vom stellvertretenden AKP-Vorsitzenden Zafer Sirakaya.

Weiterlesen auf exxpress.at

+++ REALSATIRE +++

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.