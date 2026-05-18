Papst Leo: „Man darf Aufrüstung nicht Verteidigung nennen“

Klimaausschuss bestätigt Klima-Hoax + Modena-Terror: Auto rast in Menschenmenge + Demo-Ausnahmezustand in London mit Polizei-Großaufgebot + Hessischer Verfassungsschutz kämpft an Schulen gegen Rechtsextremismus + Deutschland schneidet bei Kinderwohl unterdurchschnittlich ab – Bildungsniveau „alarmierend“

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Klimaausschuss bestätigt Klima-Hoax

Der oberste Klimaausschuss der Vereinten Nationen gibt zu: Klimaprognosen waren falsch!

Präsident Trump veröffentlichte dazu auf truthsocial.com:

„ENDLICH! Nach 15 Jahren, in denen die Demokraten behauptet haben, der „Klimawandel“ werde den Planeten zerstören, hat der oberste Klimaausschuss der Vereinten Nationen nun zugegeben, dass seine eigenen Prognosen (RCP8.5) FALSCH waren! FALSCH! FALSCH! Viel zu lange wurde der Klimaschutz von den Demokraten missbraucht, um die Amerikaner zu verängstigen, eine verheerende Energiepolitik durchzusetzen und Milliarden in ihre fragwürdigen Forschungsprogramme zu investieren. Anders als die Demokraten, die mit dem Unsinn des Klima-Alarmismus ihren „Grünen Neuen Betrug“ vorantreiben, wird meine Regierung stets auf WAHRHEIT, WISSENSCHAFT und FAKTEN basieren! Präsident DONALD J. TRUMP“

Lauterbach und die WHO Kommission sind da anscheinend anderer Meinung.

Prof. Karl Lauterbach veröffentlichte auf X: „Die WHO Kommission „Klima und Gesundheit“, in der ich mitgearbeitet habe, stellt heute in Genf ihren Bericht vor. Das wichtigste Ergebnis: Der Klimawandel hat sich zu einem internationalen Gesundheitsnotfall entwickelt. (…)“

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Modena-Terror: Auto rast in Menschenmenge

Ein Nordafrikaner hat mehrere Menschen in der norditalienischen Stadt Modena mit einem Auto überfahren. Unter den Verletzten ist laut dem Bürgermeister eine deutsche Touristin. Alles deutet auf eine absichtliche Tat hin.

In der norditalienischen Stadt Modena ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast. Acht Menschen seien verletzt worden, davon vier schwer, zitierte die Nachrichtenagentur Ansa den Bürgermeister der Stadt, Massimo Mezzetti. Zwei 55-Jährige befänden sich in Lebensgefahr. Die Hintergründe sind nach Mezzettis Worten noch unklar, es handele sich jedoch um einen »äußerst schweren Vorfall«. Via spiegel.de

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Klare Worte von Papst Leo: „Man darf Aufrüstung nicht Verteidigung nennen“

Papst Leo XIV. hat die weltweite Politik der Aufrüstung scharf verurteilt. Dazu nutzte er eine Rede vor Studenten der Sapienza-Universität in Rom.

Dort sagte der Kirchenvater: „Man darf eine Aufrüstung, die Spannungen und Unsicherheit vergrößert, Investitionen in Bildung und Gesundheit schmälert, das Vertrauen in die Diplomatie widerlegt und Eliten bereichert, denen das Gemeinwohl gleichgültig ist, nicht Verteidigung nennen.“

Konkrete Staaten sprach der Papst dabei nicht an. Beobachter beziehen seine Aussage aber vor allem auf westliche Staaten.

Bereits zuvor hatte Leo XIV. die US-amerikanische Kriegspolitik scharf kritisiert. So bezeichnete er etwa die Drohung von US-Präsident Donald Trump zur Auslöschung des Irans als „inakzeptabel“. Via AUF1TV

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Ausnahmezustand in London mit Polizei-Großaufgebot

Unter großen Sicherheitsvorkehrungen haben in London (Großbritannien) heute 2 Großdemonstrationen stattgefunden. Zehntausende Menschen nahmen an der Demonstration „Unite the Kingdom“ des „rechtsextremen Aktivisten“ Tommy Robinson teil. An einer propalästinensischen und gegen Rassismus gerichteten Demonstration beteiligten sich ebenfalls Zehntausende.

Die Polizei hatte für beide Kundgebungen zahlreiche Auflagen hinsichtlich der Routen und Zeitpläne festgelegt, um die rivalisierenden Protestzüge voneinander zu trennen. Via ZIB

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„Ich würde den Islam stoppen“ – Aktivist Robinson sorgt mit klaren Ansagen für Aufsehen

Beim „Unite the Kingdom“-Protest in London erklärt der britische Aktivist Tommy Robinson, er würde im Falle eines Wahlsiegs den Islam stoppen, ausländische Finanzierung beenden und Migranten „durch das Militär“ zurückführen. Zudem spricht er offen von „Remigration“ und fordert, dass viele Muslime das Land verlassen sollten.

Seine Aussagen lösten massive Reaktionen aus – insbesondere bei linken Gruppen und islamischen Organisationen. Während Kritiker scharf protestieren, trifft Robinson mit seiner Rhetorik bei einem Teil der Bevölkerung offenbar einen Nerv.

🚨 JUST IN: Islamists and leftists are FURIOUS after Tommy Robinson gave the perfect answer Q: What would happen if you become a prime minister tomorrow? ROBINSON: „I would STOP Islam, I’d END foreign funding in this country. All the migrants would be taken out the hotels and… pic.twitter.com/XfmaAXemg1 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 17, 2026

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166 Einsätze im „Kultusbereich“: Hessischer Verfassungsschutz kämpft an Schulen gegen Rechtsextremismus

Der hessische Verfassungsschutz weitet den Kampf gegen Rechtsextremismus verstärkt auf Schulen aus. Zu den dortigen Einsätzen gehören auch Einzelgespräche mit Schülern „im Eingangsstadium einer rechtsextremistischen Radikalisierung“.

Der hessische Verfassungsschutz setzt im Kampf gegen Rechtsextremismus zunehmend auf Präsenz an Schulen. Laut einer Antwort des von Roman Poseck (CDU) geführten hessischen Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hat sich der Fokus des zuständigen Dezernats, des Kompetenzzentrums Rechtsextremismus („KOREX“), in den vergangenen Jahren klar auf schulische Interventionen verschoben. Weiterlesen auf apollo-news.net

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Unicef-Studie: Deutschland schneidet bei Kinderwohl unterdurchschnittlich ab – Bildungsniveau „alarmierend“

Eine Unicef-Studie zeigt Deutschland im Kinderwohl-Ranking nur auf Platz 25 von 37 wohlhabenden Ländern. Besonders schwach ist der Bereich Bildung, zudem bleiben Kinderarmut und große soziale Ungleichheiten ein zentrales Problem. (…)

In diesem Jahr belegen die Niederlande, Dänemark und Frankreich die ersten drei Plätze. Aber auch in einigen Ländern mit deutlich geringerer Wirtschaftskraft wachsen Kinder demnach insgesamt unter besseren Bedingungen auf, so in Rumänien (Platz 9), Ungarn (Platz 10) und der Slowakei (Platz 19).

Im Durchschnitt der untersuchten Länder lebt demnach fast jedes fünfte Kind in Einkommensarmut. In Deutschland stagniere die Kinderarmutsquote seit Jahren bei hohen 15 Prozent, so Unicef. „Alarmierend“ sei Deutschlands Abschneiden im Bereich Bildung: Nur 60 Prozent der 15-Jährigen erreichen demnach die Mindestkompetenz in Lesen und Mathematik. Weiterlesen auf welt.de

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Post vom Staat: Die Wahrheit zu benennen ist in Österreich jetzt offiziell Verhetzung

Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Das erfährt unser Autor Chris Veber aktuell am eigenen Leib – erneut. Ihm wird vorgeworfen, dass ein von ihm veröffentlichter Facebook-Beitrag den Tatbestand der Verhetzung (§ 283 StGB) erfülle.

Er hatte die Belastung des Gesundheitssystems durch die illegale Massenmigration angeprangert. Entsprechende Zahlen sind belegbar. Ist es nun offiziell Verhetzung, Fakten vorzubringen und die Gegebenheiten zu kritisieren? Weiterlesen auf report24.news

+++ REALSATIRE +++

Obwohl die Hantavirus-Pandemie von der WHO ja schon abgesagt wurde, treiben manche Medien seltsame Blüten.

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