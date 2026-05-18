Beispiel für zentral gesteuerte Umvolkung sind neue Pläne dazu in Österreich

Schutzsuchende in Europa - man beachte die vielen Frauen und Kinder. | Bild: Wikipedia/Gémes Sándor/SzomSzed Lizenz: CC BY-SA 3.0

Die Ansiedlung kulturfremder Menschen in Europa ist eine von ganz oben verordnete Agenda. Die Umsetzung wird durch verschiedene Programme gesteuert, beispielsweise durch den sogenannten „Migrationspakt“.

In weiterer Folge werden Pläne entwickelt, wie „Schutzsuchende“, die vorwiegend aus jungen Männern aus dem arabischen Raum bestehen, flächendeckend aufgeteilt werden sollen. Wer sich dem widersetzt, wird als „ausländerfeindlich“, „rassistisch“ oder gleich als „Nazi“ bezeichnet.

Die Steuerungsebenen sind hierarchisch durchorganisiert: beginnend bei der UNO, dann Brüssel und schließlich die Nationalstaaten. Als letztes Glied der Kette, das unsere Länder gegen den Willen der Bevölkerung in künftige Kalifate verwandeln soll, sind die Gemeinden. Und genau da will man jetzt in Österreich den Hebel ansetzen. Die Bundesländer sollen übergangen werden und in den Gemeinden soll die Umvolkung zwangsweise und gegen den Willen der Bevölkerung umgesetzt werden. Dass dabei demokratische Mitbestimmungsrechte auf der Strecke bleiben, interessiert die selbsternannten „demokratischen Parteien“ in „unserer Demokratie“ herzlich wenig.

Unser Partner in der Europäischen Medienkooperation zurzeit.at (Autor A.R) analysiert die Vorgangsweise der Brüssel-hörigen Verlierer-Ampel in Österreich, die jetzt die flächendeckende Ansiedlung von „Schutzsuchenden“ durchorganisieren will. Das Aushebeln demokratischer Mitbestimmungsrechte sieht dann so aus:

Der schleichende Staatsstreich gegen den Föderalismus

Die Bundesregierung bereitet im Schatten der öffentlichen Aufmerksamkeit den finalen Schlag gegen die Mitbestimmungsrechte der Bundesländer und Gemeinden vor. Unter dem Deckmantel der „Verwaltungseffizienz“ wird derzeit das bewährte System der föderalen Mitverantwortung geopfert, um einer zentralistischen Migrationsverwaltung den Weg zu ebnen, die über die Köpfe der Bürger hinweg entscheiden kann.

Der Bruch der Grundversorgungsvereinbarung als strategisches Ziel

In den Korridoren der Wiener Ministerien wird derzeit an einem Papier gefeilt, das den politischen Sprengstoff des Jahres 2026 in sich trägt. Wie Mitte April durch Berichte in der „Kronen Zeitung“ bekannt wurde, plant der Bund die faktische Aufkündigung des Konsensprinzips in der Asylverteilung. Bisher basierte die Unterbringung von Asylwerbern auf einer komplexen, aber demokratisch austarierten Vereinbarung zwischen Bund und Ländern. Doch dieser Dialog ist den Wiener Zentralisten längst ein Dorn im Auge. Oberösterreich schlug am 12. April als erstes Bundesland öffentlich Alarm: Wien will künftig im Alleingang entscheiden, welche Quoten wo zu erfüllen sind, ohne dass die betroffenen Landesregierungen noch ein Mitspracherecht haben.

Masterplan gegen Widerstand in der Bevölkerung

Hinter dieser technischen Änderung verbirgt sich ein ideologischer Masterplan. Es geht nicht mehr darum, gemeinsam Lösungen zu finden, sondern den lokalen Widerstand gegen eine uferlose Migrationspolitik im Keim zu ersticken. Wenn der Bund die Macht erhält, Quoten per Dekret zu verordnen, wird der Landeshauptmann zum reinen Befehlsempfänger degradiert. Dies ist ein beispielloser Angriff auf den österreichischen Föderalismus, der historisch gerade dazu gedacht war, die Zentralisierung von Macht zu verhindern und regionale Interessen zu schützen.

Zwangsbelegung und Entmachtung: Wenn die Gemeinde kein Mitspracherecht mehr hat

Besonders brisant ist das geplante Durchgriffsrecht bei sogenannter „Untererfüllung“. In den letzten Tagen des April 2026 verdichteten sich die Anzeichen, dass das Innenministerium bereits Listen von Standorten erstellt hat, an denen Unterkünfte gegen den ausdrücklichen Willen der lokalen Bevölkerung errichtet werden sollen. Das Szenario ist so simpel wie erschreckend: Stellt eine Gemeinde nicht genügend Plätze zur Verfügung, kann der Bund künftig bestehende Immobilien – vom leerstehenden Gasthof bis zum Containerdorf auf der grünen Wiese – per Weisung belegen. Die örtliche Bauordnung oder Sicherheitsbedenken der Bürgermeister werden dabei zur Nebensache erklärt.

Dieser Asyl-Zentralismus ist nichts anderes als eine Kapitulationserklärung vor den Bürgern. Anstatt die Grenzen effektiv zu sichern und die Zahlen illegaler Einwanderer drastisch zu reduzieren, wird die Energie der Verwaltung darauf verwendet, den Widerstand der eigenen Bevölkerung zu brechen. Unter dem Vorwand einer „europakonformen Abwicklung“ des neuen EU-Asylpakts wird eine Struktur geschaffen, die jede lokale Souveränität untergräbt. Wer in der Provinz lebt, soll künftig keine Möglichkeit mehr haben, über die demografische und soziale Entwicklung seiner unmittelbaren Heimat mitzuentscheiden.

Souveränität als hohle Phrase: Das Diktat der Wiener Bürokratie

Die Einordnung dieses Vorhabens lässt nur einen Schluss zu: Wir erleben den Übergang von einer kooperativen Demokratie zu einem administrativen Dirigismus. Wenn Wien die Länder-Mitsprache aushebelt, bricht ein wichtiges Korrektiv weg. Die Bundesländer kennen die Kapazitäten ihrer Schulen, ihrer Sicherheitskräfte und ihres sozialen Gefüges am besten. Eine Fernsteuerung aus dem Wiener Regierungsviertel ignoriert diese Realitäten konsequent. Die Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt sind absehbar: Wenn Gemeinden gegen ihren Willen zu Hotspots der Migration gemacht werden, ist das der Nährboden für tiefe gesellschaftliche Risse.

Letztlich ist dieser Vorstoß auch ein Zeichen der Schwäche einer Regierung, die die Kontrolle über die Migrationsströme verloren hat. Anstatt die Ursachen zu bekämpfen, werden die Symptome – nämlich die Unterbringung – mit Gewalt zentralisiert. Die Bundesländer sind nun gefordert, diesen Staatsstreich gegen die Verfassung nicht kampflos hinzunehmen. Echte Souveränität beginnt in der Gemeinde und im Land. Wer diesen föderalen Kern zerstört, zerstört das Fundament der österreichischen Identität. Es ist Zeit, dem Wiener Zentralismus die rote Karte zu zeigen, bevor die letzte Entscheidung über unsere Heimat in anonymen Ministerbüros fällt.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier. x