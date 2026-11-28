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Der Bundestag hat den Bundeshaushalt für 2027 verabschiedet. Darin sind 11,6 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine vorgesehen, wie der Deutschlandfunk berichtet.

Der Verteidigungshaushalt steigt auf 109,7 Milliarden Euro. Weitere 29,6 Milliarden Euro kommen aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr. Damit summieren sich die Verteidigungsausgaben auf knapp 140 Milliarden Euro. Das ist der höchste Stand seit dem Ende des Kalten Krieges.

Die Gesamtausgaben des Bundes liegen bei mehr als 556 Milliarden Euro. Für den Haushalt stimmten 317 Abgeordnete, 260 votierten dagegen. Es gab keine Enthaltungen. Die Koalitionspartner CDU/CSU und SPD hatten bis zuletzt über einzelne Bestimmungen gestritten. Die Neuverschuldung dürfte 2027 bei rund 210 Milliarden Euro liegen.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius räumte am 27. November ein, dass die Ukraine-Hilfe in Deutschland auf Unmut stößt.

„Das belastet die Menschen, das kostet viel Geld, das bereitet Sorgen“, sagte er.

Die Unterstützung betreffe inzwischen auch die Stabilität Europas, betonte Pistorius.

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