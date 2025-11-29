Bundestag beschließt Rekord-Schulden für 2026

Korruptionsermittler durchsuchen Büro von Selenskyjs Stabschef + Russland mokiert Europa: „Danke, aber ihr seid nicht eingeladen“ + RFK Jr. hat eine Botschaft für Pflegekräfte in ganz Amerika + NGOs verlieren massiv an Vertrauen +

Korruptionsermittler durchsuchen Büro von Selenskyjs Stabschef

Ukrainische Ermittler haben das Büro und die Wohnung von Andrij Yermak, dem Stabschef von Präsident Wolodymyr Selenskyj, wegen des Verdachts auf Korruption durchsucht. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit mutmaßlichen Kickbacks beim staatlichen Atomkonzern Energoatom.

Ukrainische Anti-Korruptionsbehörden haben am Freitag das Büro und die Wohnung von Andrij Yermak, dem Leiter des Präsidialamts, durchsucht. Das bestätigten das National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) und die Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office (SAPO) in einer gemeinsamen Erklärung.

Die Maßnahmen stehen nach übereinstimmenden Berichten im Zusammenhang mit einem groß angelegten Ermittlungsverfahren gegen ein mutmaßliches Schmiergeld- und Kickback-System beim staatlichen Atomkonzern Energoatom („Operation Midas“). Die Anti-Korruptionsbehörden prüfen Hinweise, wonach eine organisierte Gruppe über Jahre 10 bis 15 Prozent an illegalen Provisionen für Auftragsvergaben verlangt haben soll. Das mutmaßliche Gesamtvolumen wird auf rund 100 Millionen US-Dollar geschätzt. Mindestens acht Personen wurden in den vergangenen Wochen festgenommen, darunter frühere oder aktuelle Entscheidungsträger im Umfeld staatlicher Energieunternehmen. Weiterlesen auf apollo-news.net

Russland mokiert Europa: „Danke, aber ihr seid nicht eingeladen“

Russland nutzt die Verhandlungen um Frieden in der Ukraine erneut, um seine Macht gegenüber Europa zu demonstrieren. Aus dem Kreml heißt es sinngemäß, die EU habe am Verhandlungstisch für einen möglichen Frieden keinen Platz. Entscheidend seien nur Russland, die Ukraine und die USA.

Der Kreml ignoriert die europäischen Bemühungen um einen Friedensplans und stellt die Gespräche als Drei-Mächte-Spiel dar, in dem Europa höchstens Zuschauer ist. Unterstrichen wird das von dem Treffen in Abu Dhabi. Bei dem Vertreter Russlands, der USA und der Ukraine vor Ort waren – unter völliger Abwesenheit Europas.

Während Russland militärische Fakten schaffe, ringe die EU um gemeinsame Positionen, lange Papiere und komplizierte Verfahren. Die Kritik trifft besonders Deutschland, Frankreich und Brüssel, denen fehlender politischer Einfluss und zu wenig sicherheitspolitisches Gewicht vorgeworfen werden.

Via Tageskompass

RFK Jr. hat eine Botschaft für Pflegekräfte in ganz Amerika

„KI kann die Pflege verändern, aber sie wird niemals Mitgefühl ersetzen können. Sie wird niemals das menschliche Element ersetzen können.“

RFK Jr. has a message for caregivers across America. “AI can change caregiving, but it will never replace compassion. It will never replace the human element.” “We will champion innovation, but we will never forget that the power of caregiving comes from the human heart… from… pic.twitter.com/mTFUiwGQN2 — MAHA Action (@MAHA_Action) November 24, 2025

„Wir werden uns für Innovation einsetzen, aber wir werden niemals vergessen, dass die Kraft der Pflege aus dem menschlichen Herzen kommt … aus den Händen, die stützen, den Stimmen, die trösten, der Liebe, die stärkt, und den Seelen, die uns mit dem Rest der Menschheit verbinden.“

„An alle Pflegekräfte in Amerika: Ihr seid nicht unsichtbar. Ihr seid unverzichtbar.“

„Das HHS steht hinter euch. Wir ehren euch. Wir werden weiter für euch kämpfen.“

„Gemeinsam werden wir Familien stärken, Würde wiederherstellen und sicherstellen, dass jede Pflegekraft und jeder Patient den Respekt und die Unterstützung erhält, die sie verdienen.“

Bundestag beschließt Rekord-Schulden für 2026

Berlin – Er ist der Finanz-Fahrplan für Deutschland: Mit den Stimmen von Union und SPD hat der Bundestag heute den Bundeshaushalt 2026 beschlossen.

Von 574 abgegebenen Stimmen entfielen 322 Stimmen auf Ja, 252 auf Nein. Ungewöhnlich: Der Haushalt wird an vielen Stellen mit Krediten finanziert – nur während der Corona-Pandemie nahm eine Regierung noch mehr Schulden auf.

Insgesamt will der Bund 524,5 Milliarden Euro ausgeben. Das sind 21,5 Milliarden mehr als dieses Jahr. Fast 100 Milliarden Euro davon werden über Kredite finanziert, dazu kommen rund 83 Milliarden Euro an weiteren Schulden über die sogenannten Sondervermögen für die Bundeswehr sowie für Infrastruktur und Klimaschutz.

Weiterlesen auf bild.de

„Ohne demokratische Kontrolle“: NGOs verlieren massiv an Vertrauen

NGOs verlieren massiv an Vertrauen – und das innerhalb nur eines Jahres. Für OGM-Chef Wolfgang Bachmayer ist das kein Zufall: Der gesamte Sektor werde von politischen Ambitionen, mangelnder demokratischer Kontrolle und intransparenten Strukturen geprägt – Entwicklungen, die das Vertrauen der Bevölkerung zunehmend erodieren lassen.

Der Druck auf NGOs nimmt immer mehr zu – und laut OGM-Chef Wolfgang Bachmayer ist das kein Zufall. Neben Skandalen, wie denen bei den SOS-Kinderdörfern, spiele auch die politische Debatte eine große Rolle. NGOs würden zunehmend als Großlobbyisten und Machtfaktor ohne demokratische Legitimation wahrgenommen. Dass sie dennoch hohe Vertrauenswerte aufweisen, sei „erstaunlich“, so Bachmayer – vor allem angesichts ihrer „geringen Transparenz“ und der Tatsache, dass viele von ihnen längst Teil einer weltweiten Milliardenindustrie sind. Ihre Einnahmen kommen nicht nur von Spendern, sondern „in höherem Maße“ aus staatlichen Förderungen und Geldern von Sponsoren mit klaren wirtschaftlichen Interessen.

Weiterlesen auf exxpress.at

Polizeieinsatz in Wohnung von Hans-Georg Maaßen

Der Jurist und Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen berichtet über einen nachmittäglichen Kontrollbesuch einer Mitarbeiterin “der Waffenbehörde mit drei Polizeibeamten in voller Einsatzuniform und Schutzwesten”. Maaßen bezeichnet den Vorgang als “rechtsstaatswidrig und inakzeptabel”.

Der langjährige CDU-Politiker Hans-Georg Maaßen, der Ende Januar 2024 aus der Partei austrat, berichtet auf X über seine Wahrnehmung einer polizeilichen Maßnahme von vor zwei Tagen. So heißt es:

“Vorgestern Nachmittag war eine Mitarbeiterin der Waffenbehörde mit drei Polizeibeamten in voller Einsatzuniform und Schutzwesten zu einer unangekündigten Kontrolle meines Waffenschranks bei mir zuhause. (Die letzte Kontrolle war erst vor einem Jahr, damals nur die Sachbearbeiterin der Waffenbehörde und einer ihrer Kollegen.)”

Weiterlesen auf anonymousnews.org

Die tödliche Allianz aus Linksfaschisten und Islamofaschisten

Ein unheilvolles Bündnis aus radikalen Linken und Islamisten bedroht unsere Freiheit. Wie im Iran vor 50 Jahren könnte diese Allianz Europa in eine Theokratie stürzen. Der vor den Mullahs geflüchtete iranische Athlet Kasra Mehdipournejad schlägt Alarm.

Kasra Mehdipournejad, ein iranischer Taekwondo-Sportler, der vor dem Mullah-Regime floh und bei den Olympischen Spielen in Paris für das Flüchtlingsteam antrat, lebt seit acht Jahren in Deutschland. Vor wenigen Wochen wurde er Opfer einer Hetzkampagne. Er hatte eine pro-Hamas-Aktivistin privat gefragt, warum sie schweige, wenn die Hamas nach Waffenstillständen Gazani tötet. Als Antwort postete sie einen Screenshot, markierte ihn und warf ihn ihren Millionen Followern zum Fraß vor. Sogar sein Sportverein wurde attackiert, er als „Faschist“ diffamiert.(…)

Auch in Europa bildet sich eine gefährliche Allianz. Radikale Linke und Islamisten vereinen sich im Hass auf unsere westliche Gesellschaft – auf Demokratie, Freiheit und unsere liberale, hedonistische Lebensweise. Mehdipournejad warnt explizit: „Genau dieses Bündnis aus radikalen Linken und Islamisten hat vor 50 Jahren den Iran übernommen und ist jetzt auf dem Weg nach Europa – eine Bedrohung für unsere Demokratie!“

Weiterlesen auf report24.news

