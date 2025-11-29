Hat der Tiefe Staat Bidens Dekrete von einem Autopen unterschreiben lassen? (Video)

Die überwiegende Mehrheit der Biden-Dekrete könnte ohne dessen Zustimmung genehmigt worden sein. Donald Trump erhebt via „Truth Social“ schwere Vorwürfe gegen seinen Vorgänger: Wenn diese stimmen sollten, wären sie freilich nur ein weiterer Beweis für die Existenz eines Tiefen US-Staates, welcher sich einer – über den größten Teil seiner Amtszeit – amtsunfähig-senil agierenden Präsidenten-Marionette bedient hatte.

Aus diesem Verdacht heraus hebt nun der amtierende US-Präsident Trump alle jene Exekutivanordnungen seines Vorgängers Biden auf, welche nicht dessen eigene händische, sondern eine vorab, mittels eines Gerätes, aufgezeichnete Unterschrift enthalten. Laut Trump werde die Verwendung des sogenannten Autopen-Signaturmusters die Frage auf, ob der US-Präsident tatsächlich die Verabschiedung der jeweiligen Gesetzgebung genehmigt hat:

„Sie haben ihm das Präsidentenamt aus der Hand genommen.“

– so Trump. Dessen Anschuldigungen wiegen schwer: Biden wäre von seinem unmittelbaren Gefolge kontrolliert und dessen Entscheidungen oft an seiner Stelle getroffen worden.

„Joe Biden hatte nichts mit dem automatischen Verfahren zu tun, und wenn er das Gegenteil behauptet, werden wir ihn wegen Meineids anklagen.“

– so Trump weiter.

Biden persifliert „Presidental Walk of Fame”

In einer noch nie dagewesenen Provokation hatte Trump bereist im Vorfeld seinen Vorgänger lächerlich gemacht: Eine neue eröffnete „Presidential Walk of Fame“ entlang der Westflügel-Kolonnade des Weißen Hauses, zeigt die Porträts aller US-Präsidenten in vergoldeten Rahmen, mit einer Ausnahme: Statt des Porträts von Joe Biden ist stattdessen ein Bild eines Autopen mit Bidens Unterschrift zu sehen.

_____________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung