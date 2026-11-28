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Die polnische Polizei hat im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Schmierereien an Warschauer Denkmälern sechs Personen festgenommen. Unter ihnen sind ein polnischer und fünf ukrainische Staatsbürger.

Betroffen waren das Denkmal für die Opfer der Massaker in Wolhynien, die in Polen als Völkermord eingestuft werden, das Denkmal für die Helden des Warschauer Ghettos und das Denkmal für die Soldaten der 1. Armee der Polnischen Streitkräfte. Auf die Denkmäler wurde mit roter Farbe „Ruhm der UPA“ geschrieben. Zudem wurden Aufkleber mit QR-Codes angebracht, die zu Material über die Ukrainische Aufständische Armee führten.

Den Ermittlern zufolge wurden die Schriftzüge in der Nacht vom 13. auf den 14. November angebracht. Den Ausführenden seien dafür 1.000 Złoty (rund 245 US-Dollar) versprochen worden. Aufträge und Anweisungen seien über einen Messenger-Dienst übermittelt worden. Die Organisatoren hätten auch in Wrocław nach Personen gesucht, die ähnliche Schriftzüge an Gedenkstätten für die Opfer der Massaker in Wolhynien anbringen sollten.

Dem 32-jährigen Polen wird vorgeworfen, im Auftrag eines ausländischen Nachrichtendienstes gegen Polen tätig geworden zu sein, ein Denkmal geschändet und Betrug begangen zu haben. Zwei Ukrainern im Alter von 24 und 31 Jahren legen die Ermittler die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, die Organisation der Mitwirkung an Aktivitäten eines ausländischen Nachrichtendienstes und die Schändung eines Denkmals zur Last. Das Gericht lehnte die beantragte Untersuchungshaft ab. Die beiden Männer wurden daraufhin abgeschoben.

Ein 16-jähriger Ukrainer, dem die Schändung eines Denkmals und Betrug vorgeworfen werden, wurde für drei Monate in eine Jugendeinrichtung eingewiesen. Ein 19-Jähriger blieb unter Polizeiaufsicht auf freiem Fuß. Ihm wird die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Gegen einen weiteren Ukrainer wurde in einem Betrugsverfahren eine dreimonatige Untersuchungshaft angeordnet. Laut Polizei war er an den Schmierereien nicht beteiligt. Die Ermittler waren bei den Betrugsermittlungen auf die Gruppe gestoßen.

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