Dank Buntheit: Marokkanischer Messermann auf dem Weihnachtsmarkt in Weimar bedroht Besucher

Fast zeitgleich zum Sturm des Brüsseler Weihnachtsmarktes, UNSER MITTELEUROPA berichtete, kam es auf dem Weihnachtsmarkt in Weimar (Thüringen) nahe der Eisbahn am Theaterplatz zu einem Zwischenfall berichtet philosophia-perennis: Ein 29-Jähriger soll mehrere Besucher belästigt haben. Als ein anderer Besucher den Mann auf das Verhalten ansprach, eskalierte die Situation: Der 29-Jährige zog ein Messer und bedrohte den Besucher Daraufhin griffen mehrere Umstehende ein und drängten den Mann aus dem Bereich des Weihnachtsmarkts.

Die Polizei wurde alarmiert und traf mit einem Großaufgebot ein. Bei der Festnahme setzten Einsatzkräfte Pfefferspray ein. Dabei wurde der Tatverdächtige sowie drei weitere Personen — offenbar Beteiligte oder Unbeteiligte — leicht verletzt. Der 29-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Es handelt sich laut Angaben der Polizei um einen marokkanischen Staatsangehörigen.

Anmerkung: Ein derartiger Vorfall erscheint uns inzwischen als harmlos, da man sich an Schlimmeres aus diesen Personenkreis gewöhnt hat. Aber stellen wir uns vor, ein Rechter würde feiernde Moslems auf deren Fest des Fastenbrechens mit einem Messer bedrohen. Das wäre mit Sicherheit deutschlandweit an vorderster Stelle in der Berichterstattung.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung