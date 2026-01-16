Putin empfängt 32 neue Botschafter und hält Grundsatzrede nach deren Beglaubigung

15.1.2025 – S. Lawrow (li), W. Putin (Mitte), J. Uschakow (re) vor den neu akkreditierten Botschaftern im Kreml | Quelle: Pressebüro Kreml

Wladimir Putin hielt vor 32 neu akkreditierten Botschaftern in der Alexander Halle des Kremls eine Grundsatzrede. Der russische Präsident machte klar, dass Russland das Konzept der multipolaren Weltordnung konsequent weiterverfolgen wird und ganz hinter der UN-Charta steht.

Putin spricht nach Entgegennahme der Beglaubigungen

zu 32 neu akkreditierten Diplomaten in Moskau

Wladimir Putin: Sehr geehrte Damen und Herren!

Zunächst einmal möchte ich Sie zur feierlichen Übergabe der Beglaubigungsschreiben im Kreml herzlich willkommen heißen. Unser Treffen zu Beginn des neuen Jahres findet zu einer Zeit statt, in der wir alle Pläne für die Zukunft schmieden und zugleich hoffen, dass Schwierigkeiten und Widrigkeiten, gegenseitige Klagen und Konflikte der Vergangenheit angehören. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen, Ihren Familien und den Völkern der von Ihnen vertretenen Staaten von ganzem Herzen Wohlstand und Erfolg im kommenden Jahr 2026 zu wünschen!

Ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass internationale Zusammenarbeit einer der Schlüsselfaktoren für eine nachhaltige Entwicklung und den Wohlstand der Menschheit ist. In der heutigen vielschichtigen und vernetzten Welt hängt universelle Stabilität und Sicherheit direkt von der Fähigkeit der Staaten zur konstruktiven Zusammenarbeit ab:

Eine offene und ehrliche Partnerschaft bietet Möglichkeiten zur Lösung von sowohl einfachen, wie schwierigsten Problemen!

Nicht umsonst sagt man: Frieden kommt nicht von alleine – man muss ihn jeden Tag neu schaffen. Frieden erfordert Anstrengungen, Verantwortung und bewusste Entscheidungen. Die Aktualität dieser Aussage ist offensichtlich und ich glaube niemand wird bestreiten, dass sich insbesondere heute:

die Lage auf der internationalen Bühne immer weiter verschlechtert hat,

alte Konflikte verschärft haben,

neue und ernste Spannungsherde entstanden sind!

Dabei werden Diplomatie, Konsensfindung und Kompromisslösungen immer häufiger durch einseitige und zudem sehr gefährliche Aktionen ersetzt. Anstelle des Dialogs zwischen Staaten hört man den Monolog derer, die es aufgrund ihrer Macht für gerechtfertigt halten:

Diktate des Willens zu erlassen,

andere belehren zu müssen,

ihren Befehle zu erteilen!

Dutzende Länder weltweit leiden unter Missachtung ihrer Souveränitätsrechte, sowie Chaos und Gesetzlosigkeit, doch verfügen nicht über die Kraft und Ressourcen, um sich selbst wehren zu können!

Ein vernünftiger Ausweg aus dieser Situation besteht durch:

nachdrücklichere Forderungen von allen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft zur Einhaltung des Völkerrechts,

Schaffung einer neuen und gerechteren multipolaren Weltordnung,

das Recht aller Staaten auf ihr eigenes Wachstumsmodell,

Selbstbestimmung über sein eigenes Schicksal ohne Einfluss von außen,

Bewahrung der eigenen Kultur und Traditionen!

Ich möchte betonen, dass Russland sich den Idealen einer multipolaren Welt aufrichtig verpflichtet fühlt!

Unser Land hat stets eine ausgewogene, konstruktive Außenpolitik verfolgt und wird dies auch weiterhin tun, wobei sowohl unsere nationalen Interessen als auch die objektiven Trends weltweiten Entwicklungen Berücksichtigung finden werden.

Wir sind entschlossen, mit allen Partnern, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind:

wirklich offene und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu pflegen,

die Verbindungen in Politik, Wirtschaft und im humanitären Bereich zu vertiefen,

gemeinsam akuten Herausforderungen und bekannten Bedrohungen entgegenzutreten!

Russland setzt sich für die Stärkung der zentralen Rolle der Vereinten Nationen, die im vergangenen Jahr ihr Jubiläum feierte, zu den Angelegenheiten der Welt, ein!

Vor acht Jahrzehnten nach dem Sieg im Zweiten Weltkrieg gelang es unseren Vätern, Großvätern und Urgroßvätern vereint einen Interessenausgleich zu finden und sich auf grundlegende Regeln und Prinzipien internationaler Verständigung zu einigen und das in der Charta der Vereinten Nationen in seiner Gesamtheit, Vollständigkeit und Wechselbeziehung festhalten zu lassen.

Die Grundsätze dieses grundlegenden Dokuments, wie zur Gleichberechtigung, Achtung der Souveränität, Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten und Beilegung von Streitigkeiten durch Dialog, sind heute aktueller denn je. Vor allem muss davon ausgegangen werden, dass Sicherheit wirklich umfassend, also gleich und unteilbar zu sein und nicht für die einen auf Kosten der Sicherheit anderer zu gehen hat. Dieser Grundsatz ist in grundlegenden völkerrechtlichen Dokumenten verankert worden.

Die Missachtung dieses grundlegenden und entscheidenden Prinzips hat noch nie und wird auch nie zu etwas Gutem führen. Dies hat auch die Krise um die Ukraine deutlich aufgezeigt. Sie war eine direkte Folge der jahrelangen Missachtung der berechtigten Interessen Russlands. Dabei kam es zur gezielten Schaffung von Bedrohungen gegen unsere Sicherheit. Ein Vorrücken des NATO-Bündnisses gegen russische Grenzen, entgegen allen öffentlichen Versprechungen, fand statt. Ich möchte betonen:

Es geschah dies entgegen den uns öffentlich abgegebenen Versprechungen!

Ich möchte daran erinnern, dass Russland wiederholt Initiativen zum Aufbau einer neuen, zuverlässigen und gerechten Architektur der europäischen und globalen Sicherheit vorgelegt hat. Wir schlugen Optionen und rationale Lösungen vor, die Amerika, Europa, Asien und weltweit allen entgegenkämen.

Wir meinen, dass es erstrebenswert wäre, zu einer sachlichen Diskussion darüber zurückzukommen, um die Bedingungen zu etablieren, unter denen eine friedliche Beilegung des Konflikts in der Ukraine erreicht werden könnte – je früher, desto besser!

Es ist genau ein solcher langfristiger und nachhaltiger Friede, den unser Land anstrebt, um die Sicherheit aller und jedes Einzelnen zuverlässig zu gewährleisten. Nicht überall, darunter auch in Kiew und den Hauptstädten ihrer Unterstützer, ist man nicht bereit dazu. Doch wir hoffen, dass sich die Erkenntnis dieser Notwendigkeit früher oder später durchsetzen wird. Solange dies nicht der Fall ist, wird Russland weiterhin konsequent seine Ziele verfolge!

Gleichzeitig möchte ich noch einmal betonen und Sie ersuchen, bei Ihrer Tätigkeit zu berücksichtigen, dass Russland stets offen ist, mit allen internationalen Partnern für den Aufbau gleichberechtigter und für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen im Namen des allgemeinen Wohlstands, des Wohlergehens und der Entwicklung zu sorgen.

Sehr geehrte Damen und Herren!

An der heutigen Zeremonie nehmen die Botschafter von zweiunddreißig Staaten teil, von denen jeder ein aktives Mitglied der Vereinten Nationen ist und zur Lösung dringender Probleme der Weltagenda beiträgt.

Viele von Ihnen vertreten Länder, die strategische Partner und Verbündete Russlands sind und mit denen uns eine Bande der Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung verbindet. Wir arbeiten mit diesen im Rahmen großer internationaler und regionaler Strukturen proaktiv zusammenarbeiten.

Ich bin sicher, dass der brasilianische Botschafter mir zustimmen kann, dass unsere beiden Staaten, die zu den Gründern von BRICS zählen, …

… bezüglich der Schaffung einer wirklich gerechten multipolaren Weltordnung konsequente Partner sind!

Die Zusammenarbeit zwischen Russland und Brasilien entwickelt sich stetig weiter und wird durch neue, für beide Seiten vorteilhafte Projekte in verschiedenen Bereichen ergänzt. Wie Sie wissen, habe ich erst gestern mit Präsident Lula da Silva telefoniert. Dieses Gespräch hat unsere gemeinsame Sichtweise auf globale und regionale Prozesse bestätigt, indem unsere Sichtweisen in vielen Punkten übereinstimmen bzw. sehr nahe beieinander liegen.

Ich möchte betonen, dass Russland und die Republik Kuba wahrlich feste und freundschaftliche Beziehungen verbinden!

Wir haben unseren kubanischen Freunden immer Hilfe und Unterstützung gewährt und werden dies auch weiterhin tun. Wir stehen solidarisch hinter Kubas Entschlossenheit, um ihre Souveränität und Unabhängigkeit mit allen Kräften zu verteidigen.

Die russisch-kubanische Allianz hat sich bewährt und basiert auf der aufrichtigen gegenseitigen Sympathie der Völker beider Länder. Gemeinsam realisieren wir für die kubanische Wirtschaft lebenswichtige Projekte in den Bereichen Energie, Metallurgie, Verkehrsinfrastruktur und Medizin und bauen den kulturellen und humanitären Austausch aus.

Ich möchte betonen, dass Russland seit langem enge und konstruktive Beziehungen und eine gute Zusammenarbeit mit vielen Ländern Lateinamerikas unterhält:

Wir haben die Staaten dieser Region stets mit großem Respekt als gleichberechtigte und unabhängige Partner behandelt!

Dies gilt in vollem Umfang für die hier vertretenen Länder: Kolumbien, Peru und Uruguay. Wir sind der Ansicht, dass wir über alle Möglichkeiten verfügen, um unseren Handel, unsere Investitionen und Wirtschaftsbeziehungen sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Gesundheitswesen und Pharmazie, Bildung und Personalausbildung qualitativ auszubauen.

In diesem Sinne der Partnerschaft und des Vertrauens ist Russland bereit, …

… die Zusammenarbeit mit den Staaten des Nahen Ostens und Nordafrikas weiter zu verstärken!

Eine Schlüsselrolle in dieser Region spielt das mit Russland befreundete Ägypten, wobei die Beziehungen auf unserem „Vertrag über eine umfassende strategische Zusammenarbeit“ basieren. Unsere Länder realisieren groß angelegte gemeinsame Projekte, darunter den Bau des Kernkraftwerks El Dabaa und die Einrichtung einer russischen Industriezone im Gebiet des Suezkanals.

In einem Monat jährt sich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Saudi-Arabien zum 100. Mal!

Die bilaterale Partnerschaft wird erfolgreich ausgebaut und ist umfassender Natur. Es wurde eine enge Zusammenarbeit im Rahmen der „OPEC Plus“ eingerichtet, was tatsächlich zur Stabilität des globalen Ölmarktes beigetragen hat.

Wir begrüßen die Entscheidung des Königreichs, als Gastland am bevorstehenden Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg im Juni teilzunehmen. Wichtig ist auch, dass Saudi-Arabien plant, den internationalen Musikwettbewerb „Intervision“, der auf Initiative unseres Landes wiederbelebt wurde, auszurichten.

Die Beziehungen zum Libanon und Irak entwickeln sich traditionell in einem von gegenseitigem Respekt und positiver Einstellung geprägten Rahmen:

Unser Land setzt sich unverändert für die Einheit, Souveränität und Unabhängigkeit dieser Staaten ein!

Russland und lehnt jede Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten ab!

Wir arbeiten eng mit Pakistan zusammen, einem vollwertigen Mitglied der „Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit“ [SCO] – der größten regionalen Struktur hinsichtlich ihres wirtschaftlichen, technologischen und menschlichen Potenzials. Die russisch-pakistanischen Beziehungen sind für beide Seiten wirklich vorteilhaft.

Afghanistan ist Beobachterstaat bei der SCO. Die russisch-afghanische Zusammenarbeit hat in letzter Zeit eine bemerkenswerte Dynamik entwickelt. Dazu hat die Entscheidung Russlands im vergangenen Jahr beigetragen, die neue Regierung des Landes offiziell anzuerkennen. Wir sind aufrichtig daran interessiert, dass …

… Afghanistan ein geeintes, unabhängiges und friedliches Land ist, frei von Krieg, Terrorismus und Drogenhandel!

Unsere Zusammenarbeit mit Sri Lanka, Bangladesch und der Republik Malediven schreitet sehr effektiv voran. Wir bauen erfolgreich Kontakte in traditionellen Bereichen wie Tourismus, Fischerei, Landwirtschaft und Energiewirtschaft aus. Wir sind entschlossen, die Zusammenarbeit auch in anderen Bereichen von gegenseitigem Interesse auszubauen.

An der heutigen Zeremonie nimmt eine große Gruppe von Botschaftern befreundeter afrikanischer Länder teil:

Somalia, Gabun, Senegal, Ruanda, Mauretanien, Algerien, Ghana und Namibia!

Russland verbindet mit allen Staaten des Kontinents eine echte Partnerschaft, die von gegenseitiger Unterstützung und Hilfe geprägt ist.

Die Grundlagen für diese Beziehungen wurden bereits zu Zeiten des Kampfes der afrikanischen Völker für Freiheit und Unabhängigkeit gelegt. Unser Land hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet:

die Länder Afrikas von kolonialer Unterdrückung zu befreien,

ihre Staatlichkeit zu etablieren,

ihre Volkswirtschaften und den sozialen Bereich zu entwickeln,

ihre Streitkräfte auszubilden und auszurüsten!

Wir sind weiterhin bestrebt, die gegenseitigen politischen, wirtschaftlichen und humanitären Kontakte auszubauen. Wir unterstützen und fördern weiterhin die Afrikaner in ihrem Streben nach Entwicklung und aktiver Teilnahme an internationalen Angelegenheiten.

All diese Fragen wurden auf den russisch-afrikanischen Gipfeltreffen in Sotschi und Sankt Petersburg sowie auf der vor einem Monat in Kairo abgehaltenen Sitzung des Partnerschaftsforums Russland-Afrika auf Außenministerebene ausführlich diskutiert. Wir beginnen mit den Vorbereitungen für die Durchführung des diesjährigen dritten Gipfeltreffens Russland-Afrika.

Leider ist das positive Kapital in unseren Beziehungen zur Republik Korea weitgehend verspielt worden. Dabei hatten unsere Länder früher mit pragmatischen Ansätzen wirklich gute Ergebnisse im Bereich Handel und Wirtschaft erzielt. Wir hoffen auf eine Wiederherstellung der Beziehungen zur Republik Korea.

Mit jedem der hier vertretenen europäischen Staaten …

… Slowenien, Frankreich, Tschechien, Portugal, Norwegen, Schweden, Österreich, der Schweiz und Italien, haben wir tief verwurzelte historische Beziehungen!

Diese Beziehungen sind reich an Beispielen für eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft sowie eine bereichernde kulturelle Zusammenarbeit.

Der derzeitige Stand der bilateralen Beziehungen der genannten Länder zu Russland lässt zu wünschen übrig. Der Dialog und die Kontakte – ich möchte betonen, dass dies keineswegs unsere Schuld ist – sind sowohl auf offizieller als auch auf geschäftlicher und gesellschaftlicher Ebene auf ein Minimum reduziert worden:

Die Zusammenarbeit in wichtigen internationalen und regionalen Fragen ist eingefroren!

Ich möchte annehmen, dass sich die Situation mit der Zeit doch ändern wird und unsere Staaten zu einem normalen, konstruktiven Dialog auf der Grundlage der Achtung nationaler Interessen und der Berücksichtigung legitimer Sicherheitsbedenken zurückkehren werden. Russland war und ist solchen Ansätzen verpflichtet und bereit, das für uns notwendige Niveau der Beziehungen wiederherzustellen.

Insgesamt sind wir, wie bereits mehrfach betont, offen für eine allen Seiten gegenüber vorteilhafte Zusammenarbeit mit allen Ländern ohne Ausnahme. Natürlich sind wir daran interessiert, dass sich die Tätigkeit jedes hier anwesenden Botschafters so effektiv wie möglich gestalten wird.

Sie können sicher sein, meine Damen und Herren, dass alle von Ihnen vorgeschlagenen nützlichen Initiativen die Unterstützung der russischen Führung, der Exekutive, der Unternehmer und der Zivilgesellschaft finden werden.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und alles Gute für Ihre Arbeit!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

Von unserer Redaktion ‚Zeitgeschichte und Globalpolitik‘.

UNSER MITTELEUROPA + kritisch + unabhängig + unparteiisch +

UNSER-MITTELEUROPA-Beiträge unter „Zeitgeschichte und Globalpolitik“ mögen deutschsprachigen Lesern wie auch Historikern als ergänzende Zeitdokumente dienen, nachdem die gängige Massenberichterstattung im deutschen Sprachraum zu politischen Themen oftmals von Tendenzen einer mehr oder weniger lückenhaften Darstellung, wenn nicht immer stärker werdenden Zensurbestrebungen geprägt ist.



