Kampf gegen „Rechts treibt weiter neue Blüten“ – Rühmann posthum Ehrenmedaille aberkannt

Erneut muss offenbar in Deutschland ein „klares Zeichen“ gegen den vielstrapazierten Rechtsextremismus gesetzt werden, während der „linke Gesinnungsterror“ auf den Straßen des Landes „tobt“.
Die SPIO siehst sich nunmehr veranlasst, dem deutschen Volksschauspieler Heinz Rühmann, 31 Jahre nach seinem Tod, die Ehrenmedaille abzuerkennen.
„Klares Zeichen gegen Rechts“
Die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO) hatte jüngst erklärt, sie wolle ein „klares Zeichen gegen Rechtsextremismus“ setzen, indem man 14 längst verstorbenen Filmkünstlern ihre Ehrenmedaille, darunter auch Schauspielern wie Heinz Rühmann und Olga Tschechowa, Regisseuren wie Leni Riefenstahl, Funktionären wie dem Berlinale-Erfinder Alfred Bauer, entzieht, wie auch anonymousnews berichten konnte.
Hierbei trifft es sogar Technikpioniere wie August Arnold (ARRI) oder Willi Burth, deren Geräte übrigens von allen Regimen genutzt wurden. Ein Preis, den niemand mehr in Händen hält, wird den Preisträgern posthum wieder abgenommen.
Diese „pseudomoralische“ Handlung spiegelt wohl vielmehr einen völlig verirrten Zeitgeist wider.
Ausgangspunkt dieser „Gesinnungsjustiz-Aktion“ ist eine Studie des Instituts für Zeitgeschichte, die Führungspersonal und Preisträger der SPIO nach „NS-belastet“ und „NS-konform“ aussortiert.
Jahrzehnte also nach der sogenannten Entnazifizierung und danach erfolgten Ehrungen, erfolgt nun dieser symbolische Akt im Sinne des Zeitgeistes. Somit wird demnach, vereinfacht wie es eben „heutzutage“ üblich ist ganz simpel in „NS-konform“ oder eben nicht, unterschieden. Gerade in einem Genre, das bekanntlich auf „Akzeptanz von allem und jeden“ wie vor allem auf „Buntheit“ und Akzeptanz der „Andersartigkeit“ setzt, erhebt man hier den moralischen Zeigefinger, freilich nachhaltig.
Prüfstein der neuen „Simplizität“
Offenbar entpuppt sich hierbei gerade Heinz Rühmann als idealer Prüfstein für diese neue Art der „Simplizität“. War er doch der archetypische „kleine Mann“ des deutschen Films, vom Ufa-Tankstellenjungen über die „Feuerzangenbowle“ bis zum „Hauptmann von Köpenick“. Sein Gesicht überdauerte drei Gesellschaftssysteme, NS-Zeit, junge Bundesrepublik, wie auch das zusammengewachsene Deutschland. Er bereitete in seiner bescheidenen Warmherzigkeit nicht nur den Deutschen seit vier Generationen unendlich viel Freude. Rühmann war zwar kein Mitglied der NSDAP, arrangierte sich aber erkennbar mit dem Regime, profitierte von der Gleichschaltung der Filmindustrie, spielte heitere Rollen, während andere ausgeschaltet, vertrieben oder ermordet worden waren. Zugleich jedoch war seine zweite Frau jüdischer Herkunft, was ihn schließlich in Konflikt mit den Rassegesetzen brachte. Das gehört ebenso zur Biographie wie die posthume „Goldene Kamera“ 1995 als „Größter deutscher Schauspieler des Jahrhunderts“ und seine 13 Bambis.
Auch was die Schauspielerei betrifft ist es jedenfalls ein fataler Fehler die Vergangenheit aus der Sichtweise der Gegenwart beurteilen zu wollen. Andernfalls stünde es wohl an jedwede Geistesgröße der Geschichte der eigenen Nation eliminieren zu können.
„Fall Riefenstahl“
Fraglos anders gelagert ist wohl der „Fall Leni Riefenstahl“. Als eine der faszinierendsten und zugleich belastendsten Figuren der Filmgeschichte, eine Künstlerin von genialer Bildgewalt, deren Werk sich jedoch keineswegs von der Ideologie trennen lässt, der es gedient hatte. Bereits in ihrem Regiedebüt „Das blaue Licht“ zeigte sich ihr außergewöhnliches Gespür für Licht, Rhythmus und mythische Körperinszenierung. 1933 trat sie der NSDAP bei, Hitler ernannte sie persönlich zur „Reichsfilmregisseurin“. „Triumph des Willens“ und „Olympia“ gelten bis heute als Meilensteine der Filmtechnik. Techniken, die das moderne Sport- und Eventfernsehen bis heute prägen.
Als „Mitläuferin“ eingestuft, aber nie richtig verurteilt, durfte sie nicht mehr filmen und drehte erst in den 1970er Jahren bei den Nuba im Sudan wieder und mit über 70 auch als Unterwasserfotografin.
Zweifelsfrei ambivalent sind die Fälle von August Arnold, Alfred Bauer und Olga Tschechowa. Arnold, der Mitbegründer der Weltfirma ARRI, war wie Burth ein Technikpionier. Ein Bastler, Kameramann, Produzent, Erfinder der Arriflex, NSDAP-Mitglied seit 1933, einerseits Nutznießer, andererseits die Verkörperung jener Ingenieurskultur, ohne die der deutsche Film technisch nie den Anschluss gefunden hätte. Alfred Bauer, erster Berlinale-Direktor, war als Jurist und Referent in der Reichsfilmintendanz in den NS-Apparat verstrickt und hat diese Verstrickung im Entnazifizierungsverfahren zu kaschieren versucht. Zugleich verdankt ihm das Festival seine frühen Strukturen und den Aufstieg zur internationalen Institution.
Olga Tschechowa, Emigrantin aus Russland, die die „Grande Dame“ des NS-Kinos, Hitlers Tischnachbarin und Melodramen-Star wurde, zugleich eine Figur zwischen Legende, Gerüchten über Spionagekontakte und Nachkriegstheater. Man kann all das kritisch sehen. Aber wer aus dieser Gemengelage im Jahr 2025 einen einzigen moralischen Schlusspunkt setzt, verwechselt historische Typenbildung mit einem nachgereichten Gesinnungseifer.
Wie es nicht anders sein kann gibt es freilich auch einen Ausnahmefall, den die SPIO wortstark feiert. Hilmar Hoffmann, ehemaliger Frankfurter Kulturdezernent und Präsident des Goethe-Instituts, wurde die Medaille nicht aberkannt, obwohl er als Abiturient 1943 in die NSDAP eingetreten war. Er habe sich nach 1945 aber zeitlebens „wirksam für eine kritische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit eingesetzt und Akzente für eine künstlerische Gegenposition zum nationalsozialistischen Film-Erbe gesetzt“, heißt es dazu seitens SPIO.
Die SPIO kündigt zugleich an, die Ehrenmedaille ganz abzuschaffen und einen neuen Preis zu stiften, der künftig auch und wenig überraschend „zeitgeistig“, „gesellschaftliches Engagement für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“ würdigen soll, demnach also eine Auszeichnung für politisch-moralische Korrektheit. Der moralisch Korrekte ersetzt somit jegliche technische oder künstlerische Leistung der Branche.
Erkennbar ist hierbei somit „als Zeichen der Zeit“, eine klare Verkehrung der historischen Beweislast, nicht mehr der Vorwurf der Täterschaft, sondern der Nachweis der makellosen Gesinnung wird zum „Meilenstein“ posthumer Anerkennung.
Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.
Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.
UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.
POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung
8 Gedanken zu „Kampf gegen „Rechts treibt weiter neue Blüten“ – Rühmann posthum Ehrenmedaille aberkannt“
Für mich sind diese ständig „suchenden“ GESCHICHTSVERLETZER ganz arme SCHWEINE, sie glauben mit dem HERUMWÜHLEN in der deutschen Geschichte etwas daran zu ändern, nein, sie ändern nichts mehr, sondern sind nur – wie man einst dazu sagte – dreckige eklige NESTBESCHMUTZER !
Herrn Heinz Rühmann, dem sicher die Mehrheit der Deutschen als hervorragenden Schauspieler in ERINNERUNG hat und bleibt, einschließlich seiner Frau Herta Feiler, ändert garantiert nichts durch diese roten BANAUSEN ! Die können froh sein, besonders einschließlich ihrer Mütter, nicht mehr erleben zu müssen was Herta Feiler nach dem Krieg geschehen ist, aber das werden diese hirnlosen IDIOTEN wahrscheinlich garnicht wissen ?
Wehrhaft und geschlossen: Das Abendland verteidigen!
.
https://philosophia-perennis.com/2025/10/30/wehrhaft-und-geschlossen-das-abendland-verteidigen/
An die Trottel und Krücken, die jetzt eine posthume Hexenjagd auf einen Toten machen:
IHR habt keinerlei Recht dazu, denn IHR seit Täter in noch viel größerem Maße, als die, die IHR der Täterschaft beschuldigt.
IHR seid geimpft, getestet, habt nach Masken und Maßnahmen geschrieen, Andersdenkende verfolgt!
IHR seid Täter, schlimmere Täter, als seinerzeit, weil IHR nicht einmal mit Waffe und KZ bedroht werdet, selbiges aber für Ungeimpfte fordertet!
IHR seid die schlimmsten Heuchler und Mitläufer, die ein Volk hervorbringen kann und habt keinerlei Recht über längst Verstorbene zu richten und Euch aufzublasen, IHR habt eigentlich überhaupt keine Rechte, schon gar nicht auf Respekt.
IHR seid die unterste Stufe sozialer Rangfolge, die man sich vorstellen kann, denn IHR habt mitgemacht, williger und einfacher, wie jemals in der Geschichte zuvor.
Verpißt Euch einfach in den Keller!
P.S.:
Ich gehe zu 100% davon aus, daß unter denen, die diesen absurden Zirkus veranstalten, niemand ist, der sich dem Bratwurst-Regime widersetzt hat, sondern ausschließlich Mittäter und aktive Täter.
Ich bin nicht einmal ein Rühmann Fan, kritisiere sogar, daß er sich arrangiert hat, statt den Irrsinn zu verlassen. Nur verteufele ich ihn nicht und mich kotzen diese arroganten, belehrigen Moralapostel und Schleimscheißer der neuerlichen Diktatur dermaßen an, daß es kaum noch Worte zu finden gibt, für diese ekelhaften Kreaturen.
System-Angriffe: Müssen wir deshalb AUF1 abschalten…?!
Stefan Magnet spricht Klartext: „Die Lage ist äußerst ernst. Für Europa. Und auch für AUF1.“
„Der Islam ist der eiserne Besen Israels“
.
Rabbi David Touitou
Dem deutschen Volksschauspieler Heinz Rühmann, 31 Jahre nach seinem Tod, die Ehrenmedaille abzuerkennen?
Wenn es nicht so traurig wär, könnte man lachen?
.Eine kranke Führung, welch schöne Erinnerungen kommen mit Heinz Rühmann, die kann uns keiner nehmen
Wenn der Vater mit dem Sohne, ein wundervoller Film mit Oliver Grimm. Lale lu nur der kleine Mond schaut zu
Die Feuerzangenbowle, Pfeiffer mit 3 F,
Die 13 Stühle…….
.
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_R%C3%BChmann
.
Deutschland soll verschwinden, aber es wird diesen Zerstörern nicht gelingen!
.
Nur noch Gewaltfilme, alles ist dunkel, das ist Umerziehung, aber es funktioniert nicht.
Ein wunderbares Land soll ausgelöscht werden!
Putlin nennt das „Entnazifizierung“.
Russenstusser feiern das.
Was Besseres ist Ihren Auftragsgebern wohl nicht eingefallen, so vertrottelter Troll. Im Gegensatz zu ihren geliebten Ukra-Nazis ist Rühmann nicht mit Hakenkreuzbinden und SS-Symbolen herumgelaufen.
Leute wie Sie (bzw. deren Hintermänner) sind umgedrehte Nazis, die jetzt als Charakterschweine auf den westlichen, verlogenen Zug aufgesprungen sind.
Hätte A.H. den Krieg gewonnen, wären Typen Ihresgleichen die widerlichsten Figuren!