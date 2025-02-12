Betrugsverdacht: Ex-EU-Vizepräsidentin Mogherini festgenommen

fünf Jahre bekleidete Federica Mogherini (52) das Amt der EU-Außenbeauftragten. (Archivbild) © John THYS / AFP

Nach Eva Kaili 2022 ist jetzt Federica Mogherini, die ehemalige EU-Außenbeauftragte, die nächste Ex-Vizepräsidentin, die wegen Korruptionsverdachts festgenommen wurde. Konkret handelt es sich diesmal dabei um den Verdacht des Missbrauchs von EU-Geldern.

Von REDAKTION | Mogherini ist in diplomatischen Kreisen keine Unbekannte, verfügt über gute Beziehungen und war in führenden politischen Funktionen tätig, unter anderem als italienische Außenministerin unter Matteo Renzi. Daher ist anzunehmen, dass die ehrenwerte Dame, wie Kaili, von deren Aktivitäten man nichts mehr hört, nicht allzu lange inhaftiert sein wird.

Mogherini war von 2014 bis 2019 die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik. Derzeit ist sie Rektorin des Europakollegs, der Institution, in der die Unregelmäßigkeiten stattgefunden haben sollen. Wie die Europäische Staatsanwaltschaft mitteilte, wurden neben der Italienerin noch zwei weitere Personen festgenommen. Dies berichten die Nachrichtenagentur AFP und örtliche Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise.

Die von der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) geleiteten Ermittlungen betreffen den Verdacht auf Betrug und mögliche Begünstigung bei der Ausschreibung eines bestimmten Ausbildungsprogramms. Die belgische Bundespolizei führte Durchsuchungen im Hauptquartier des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) in Brüssel, in mehreren Gebäuden des Europakollegs in Brügge sowie in Privatwohnungen durch. Vor den Durchsuchungen wegen Betrugsverdachts sei die Immunität mehrerer Verdächtiger aufgehoben worden.

***

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung