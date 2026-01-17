„Financial Times“: EU-Beitritt der Ukraine ist Putin-Trump-Falle

Die EU-Kommission plant bekanntermaßen vereinfachte EU-Mitgliedschaft der Ukraine nach dem Krieg, was einige EU-Länder beängstigt. Sehen diese doch den beschleunigten Beitritt der Ukraine als eine von Washington und Moskau geplante Falle – wie einige Diplomaten gegenüber der „FT“ gegenüber monierten.

Der Entwurf des Friedensabkommens sieht bereits für 2027 einen EU-Beitritt vor. Laut EU-Beamten bräuchte die Ukraine dafür aber Reformen über den Zeitraumes eines Jahrzehntes – zur Erfüllung der strengen EU-Kriterien.

Nun schlägt aber Brüssel schlägt vor, die Ukraine mit begrenzten Entscheidungsbefugnissen aufzunehmen. Kiew solle demnach nicht die üblichen Stimmrechte bei Gipfeltreffen der Staatschefs und Ministertreffen haben. Und die Ukraine soll dann aber nach und nach Zugang zu Teilen des Binnenmarktes, Agrarsubventionen und interner Entwicklungsfinanzierung erhalten, nach Erreichung bestimmter Stadien.

Die lapidare, substanzlose Begründung der EU-Befürworter:

„Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen… Wir werden den Erweiterungsprozess nicht untergraben. Wir erweitern das Konzept der Expansion… Die Regeln wurden vor mehr als 30 Jahren geschrieben. Und sie müssen flexibler sein.“

Und weiter:

„Es ist ein einmaliger Moment in einer Generation, und wir müssen ihn nutzen.“

Soe ein EU-Diplomat gegenüber „FT“.

Gleichzeitig aber befürchten andere EU-Beamte, dass eine solche Regeländerung die zukünftige Stabilität der EU negativ beeinflussen könnte, den Wert der Mitgliedschaft verringern und Unzufriedenheit in anderen Bewerberländern hervorrufen könnte.

„Es ist eine Falle, gestellt von Putin und Trump, und wir laufen hinein.„

– so ein EU-Diplomat, sich auf das Risiko, der Bedrohung der Einheit des EU-Blocks beziehend. Ein anderer ranghoher Beamter befürchtet sogar einen verheerenden Bruch zwischen Brüssel und den Mitgliedstaaten:

„Sie versuchen, dies den Mitgliedstaaten aufzuzwingen, und sie werden es niemals akzeptieren„

– so die anonyme Quelle gegenüber der „FT“.

Gleichzeitig sollen aber auch Beamte der EU-Kommission wissen: Dass nämlich der ukrainische Präsident Selenskyj harte Bedingungen eines möglichen Friedensvertrags, wie etwa die Abtretung von Gebieten an Russland, nur akzeptieren kann, wenn er das Schnellverfahren für die EU-Mitgliedschaft als positives Ergebnis darstellen kann.

_________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung