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Die Luft- und Weltraumstreitkräfte der iranischen Revolutionsgarden haben mit der Produktion von drei neuen Drohnentypen begonnen. Das berichtet die iranische Nachrichtenagentur Tasnim.

Zu den neuen Systemen zählen der Quadrokopter „Saye“ („Schatten“) für die Luft- und Drohnenabwehr, eine kleine autonom fliegende Loitering-Munition namens „Ghasedak“ („Löwenzahn“) sowie eine Miniatur-Loitering-Munition, die der US-amerikanischen Switchblade 300 ähnelt.

Laut Tasnim sollen die Systeme taktische Einheiten am Boden unterstützen und kleine Drohnen auf kurze Distanz abwehren.

Zuvor hatte Konteradmiral Habibollah Sayyari, Stabschef und stellvertretender Oberbefehlshaber der iranischen Armee, erklärt, der Gegner werde die Wirkung der neuen Luftabwehrsysteme, die Iran derzeit aufbaut, bald in der Praxis sehen. Die Auswertung jüngster Konflikte habe Teheran dazu veranlasst, seine Verteidigungsprioritäten zu überdenken und die Luftabwehr stärker auszubauen.

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