Ukrainische Geheimtransporte: 200 kg „Spezialfracht“ rollen über Österreich nach Davos

Rekord-Import von russischem LNG-Gas in die EU + „Energie-Waffenstillstand“, Diesel-Deals und der Frieden in der Ukraine + Deutschland schickt Tornado-Kampfjets zu Atomwaffenübung der NATO + Dänemark: Lehrer sollen Störer mit Zwang aus der Klasse holen dürfen + Bärbel Bas tritt zurück +

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Rekord-Import von russischem LNG-Gas in die EU

Iuliia Mendel, die frühere Mediensprecherin von Wolodymyr Selenskyj, erinnert aktuell die Social-Media-Öffentlichkeit an die Einkaufspolitik der Europäischen Union, die durchaus als irritierend bezeichnet werden könnte.

„Die EU importiert die Rekordmenge von 12,18 Millionen Tonnen an russischem Arktis-LNG in den ersten neun Monaten des Jahres 2026″ (…)

Frau Mendel spricht von einem „double standard“: „Europa verurteile den Krieg und kritisiere den Diesel-Deal Donald Trumps mit Russland, aber bleibe zugleich Russlands wichtigster Abnehmer von LNG-Gas.“ Weiterlesen auf tichyseinblick.de

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„Energie-Waffenstillstand“, Diesel-Deals und der Frieden in der Ukraine

Nach Wut-Tiraden gegen Selenskyj überrumpelt Trump diesen mit einem neuen „Energie-Waffenstillstand“ – und Selenskyj sagt trotzdem sofort zu. Wieder blicken alle auf Moskau, wo sich das gleiche Spiel wie bei vorherigen „Deals“ wiederholt.

„Mit sofortiger Wirkung gilt ein „Energie-Waffenstillstand“ im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Beide Seiten haben zugestimmt. Brechen Sie ihn nicht! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Sache“, verkündete US-Präsident Trump am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social.

Für die Ukraine kam das überraschend: Präsident Selenskyj wusste nichts von einer entsprechenden Vereinbarung, kündigte aber sogleich an, sich an einem solchen „Energie-Waffenstillstand“ zu beteiligen. „Die Ukraine ist bereit, keine Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur zu führen, und wir setzen auf eine entsprechende Bereitschaft Russlands sowie auf die Zustimmung des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika dazu“, sagte er.

Aus Moskau kam seitdem keine öffentliche Reaktion. Stattdessen folgten auch nach Trumps Ankündigung Drohnenangriffe auf ein ukrainisches Kraftwerk in Kiew, die damit eigentlich im Widerspruch zu Trumps „Energie-Waffenstillstand“ mit „sofortiger Wirkung“ stehen. Weiterlesen auf apollo-news.net

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Abschreckung gegen Russland: Deutschland schickt Tornado-Kampfjets zu Atomwaffenübung der NATO

Die Luftwaffe beteiligt sich mit drei Tornado-Jets am Nato-Manöver „Steadfast Noon“. Die Übung gilt als zentrales Signal der nuklearen Abschreckung an Moskau.

Brüssel – Die deutsche Luftwaffe hat drei Kampfflugzeuge zur jährlichen NATO-Atomwaffenübung verlegt. Die Tornados nehmen ab dem 13. Oktober an der Großübung „Steadfast Noon“ teil. Das Manöver gilt als zentrales Instrument der nuklearen Abschreckungsstrategie des Bündnisses gegenüber Russland. Deutschland ist über das Konzept der nuklearen Teilhabe direkt in die Atomstrategie der NATO eingebunden. (…)

Die Übung findet in diesem Jahr schwerpunktmäßig in Italien statt. Insgesamt 17 Nationen nehmen an „Steadfast Noon“ teil. Der Umfang ist mit dem Vorjahr vergleichbar, als rund 2000 Militärs und mehr als 70 Flugzeuge im Einsatz waren. Echte Atomwaffen kommen bei dem Manöver nicht zum Einsatz. Weiterlesen auf merkur.de

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Dänemark: Lehrer sollen Störer mit Zwang aus der Klasse holen dürfen

Schläge, Tritte, Spucken: Eine neue Untersuchung zeigt das Ausmaß der Übergriffe in dänischen Schulen. Jeder dritte Lehrer hat laut Gewerkschaft aus Angst vor Konsequenzen auf körperliches Eingreifen verzichtet. Jetzt will die Regierung Lehrern mehr Befugnisse geben. Doch dagegen gibt es heftigen Widerstand. (…)

Wer den Unterricht massiv lahmlegt, soll künftig auch gegen seinen Willen aus der Klasse gebracht werden können. Dänemarks Regierung will Lehrern erlauben, Schüler in solchen Ausnahmesituationen festzuhalten oder wegzuführen. (…)

Besonders auffällig: In den jüngsten Klassen, von der Vorschulstufe bis zur dritten Klasse, waren drei Viertel betroffen. Die Untersuchung zählt auch Schubsen, Beißen und Spucken zu körperlicher Gewalt. Weiterlesen auf exxpress.at

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Bärbel Bas tritt zurück: Wer will die von den Wählern chronisch abgestrafte SPD übernehmen?

Paukenschlag bei der SPD: Die viel kritisierte deutsche Arbeits- und Sozialministerin und SPD-Bundesvorsitzende Bärbel Bas ist von ihren beiden Ämtern zurückgetreten. Um den Jahreswechsel herum soll die Führungsriege der chronisch kriselnden SPD neu gewählt werden.

Offiziell begründet Bas ihren Rücktritt mit dem Tod ihrer Stieftochter, nach dem sie Zeit für sich brauche. Das wird angesichts der chronischen Krise, in der die 14-Prozent-Partei SPD steckt, hinterfragt. Zugleich beklagte Bärbel Bas auch, dass „die öffentlichen Angriffe auf mich, leider auch aus den Reihen des Koalitionspartners, in dieser für mich persönlich schwierigen Zeit weiter forciert“ worden seien. Weiterlesen auf report24.news

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Ukrainische Geheimtransporte: 200 kg „Spezialfracht“ rollen über Österreich nach Davos

Ukrainische Geheimdiensttransporte rollen ohne Kontrollen und genaue Deklaration quer durch Europa. Nun verlangt Österreich Aufklärung! Es geht um 200 Kilogramm „Spezialfracht“, die ohne Genehmigung über die neutrale Alpenrepublik in die Schweiz verschoben wurde. Ob auf diese Weise geklaute Ukraine-Milliarden auf anonymen Nummernkonten landen?

Die Ukraine hat den Transit von 200 Kilogramm “Spezialfracht” für ihre Delegation in Davos über Österreich beantragt. Laut der Kronen Zeitung fordert die Freiheitliche Partei (FPÖ) Aufklärung über den Inhalt sowie über die Gründe für den Verzicht auf Kontrollen.

Österreich hat eine Erklärung für den Transport von 200 Kilogramm “Spezialfracht” ukrainischer Geheimdienste durch das Land ohne Zollabfertigung und Sicherheitsüberprüfung gefordert. Die oppositionelle Freiheitliche Partei (FPÖ) beabsichtigte laut der Kronen Zeitung, eine neue parlamentarische Anfrage einzubringen.

Demnach stand der Transport im Zusammenhang mit der Teilnahme der ukrainischen Delegation am Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Kiew habe die Genehmigung für die Durchreise eines Kleinbusses des ukrainischen Geheimdienstes, beladen mit 200 Kilogramm Spezialfracht, durch Österreich beantragt. Weiterlesen auf anonymousnews.org

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Klima als Geburtsrisiko: Die UN erfindet eine neue „Bruchlinie“

Der UN-Klimachef Simon Stiell hat in Fidschi eine „neue Bruchlinie in der globalen Klimakrise“ ausgerufen, und die Botschaft ist so dramatisch wie vertraut: Es braucht mehr Geld. (…)

Wer genau hinsieht, erkennt ein bekanntes Muster. Die „neuen Daten“, die hier als Beweis für eine globale Gesundheitskrise präsentiert werden, sind eine Meinungsumfrage. Es wurde nicht gemessen, ob Hitze Frühgeburten verursacht. Es wurde gefragt, ob Ärzte und Hebammen glauben, dass sie es tut. (…)

Klimapolitik ist zu einem Umverteilungsmechanismus geworden, der sich immer neue Begründungen sucht. Erst waren es Meeresspiegel und Korallen. Jetzt ist es die Geburt. Morgen ist es etwas anderes. Weiterlesen auf tkp.at

+++ REALSATIRE +++

Gender-Geschichten – „Elfen arbeiten nicht“

„Elfen arbeiten nicht“ – und genau das zeigt, wohin das führt

Leute sagen in so einem Straßeninterview ganz ungerührt, sie seien Waldelfe, Mondprinzessin, Pflanzenmensch oder Drachenmensch. Auf die Berufsfrage kommt dann „Elfen arbeiten nicht“ oder „geht dich nichts an“.

Wir hatten uns die Wesenhaften immer ganz anders vorgestellt. Wenn es nicht so ernst wäre, müsste man lächeln … — Eva Herman (@EvaHermanEx_ARD) October 12, 2026

+++ VIDEO DES TAGES +++

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