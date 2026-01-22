Trumps Rede in Davos – Videos auf Englisch und in deutscher synchronisierter Fassung

21.01.2026: Donald Trump in Davos. | Bild: screenshot YouTube

Anlässlich des World Economic Forums in Davos hielt US-Präsident Donald Trump eine über eine Stunde lange Rede. Hören Sie hier seine Ausführungen zur nationalen und internationalen Politik, zur Wirtschaft und selbstverständlich auch zum Konflikt mit der EU rund um Grönland.

Das war die Rede von Donald Trump am WEF 2026 in Davos

Mit deutscher Synchronisation:

Englische Originalfassung:



POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

