Studie des RKI: Berlin, Hauptstadt der Geschlechtskrankheiten

Harari beim WEF: „Es kommt eine neue Migrationswelle. Diesmal Millionen von AI-Robotern.“ + Dänische Insel Bornholm komplett von Stromversorgung abgeschnitten + Bösartiges Multikulti-Experiment in Amsterdam: Vergewaltigungen im Dienste der Integration? + Linke Gewalt gegen Rechte: Dreimal so viele Übergriffe wie umgekehrt + lllegale Einreise: mit 28 Identitäten im Fahndungssystem +

+++

Harari beim WEF: „Es kommt eine neue Migrationswelle. Diesmal Millionen von AI-Robotern.“

Yuval Noah Harari hat soeben seine erste Rede am WEF 2026 in Davos beendet.

Die neue Invasion wäre die „Künstliche Intelligenz“ der Computer. „AI-Invasion“. Millionenfach. Sie kommen nicht über See oder überqueren eine Grenze. Sie werden alles erobern. Die „künstliche Intelligenz“ wird alles erobern, eigene Konzerne und eigene Religionen gründen.

Natürlich sieht Yuval Noah Harari auch sehr gute Seiten daran. Er sieht als überzeugter Transhumanist selbstverständlich „Chancen“ für sich und seinesgleichen.

Via Stefan Magnet

+++

Dänische Insel Bornholm komplett von Stromversorgung abgeschnitten – fast 20.000 Haushalte ohne Strom

„Ganz Bornholm hat keinen Strom mehr“ – das erklärte die Pressesprecherin des Energieversorgers Trefors gegenüber TV 2.

Demnach wurde ein Unterseekabel so beschädigt, dass kein Strom mehr auf der dänischen Ostseeinsel ankommt. Beinahe 19.000 Haushalte sind von dem Ausfall betroffen. Auch Wasserversorgung, Heizungen und Telekommunikation sind mittelbar betroffen. (…)

Die örtliche Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und steht in Kontakt mit zuständigen Stellen auf nationaler Ebene. In den letzten Jahren kam es immer wieder zu scheinbar zufälligen Schäden an Unterseekabeln in der Ostsee durch Schiffe mit Verbindungen nach Russland und China. Ob es sich damals oder diesmal um mutwillige Beschädigungen handelt, ist derzeit offen.“

Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Bösartiges Multikulti-Experiment in Amsterdam: Vergewaltigungen im Dienste der Integration?

In den Niederlanden wurde ein “Integrationsprojekt” mit Asylmigranten und Studenten gestartet. Es wurde zum Desaster. Vergewaltigungen, Gewaltdrohungen und unzählige Konflikte inklusive. Ein weiteres gescheitertes multikulturelles Gesellschaftsexperiment.

In Amsterdam zwang der Staat junge Studenten, mit sogenannten “Schutzsuchenden” Tür an Tür zu leben – im Namen der „Integration“, versteht sich. Das Ergebnis war kein multikulturelles Miteinander, sondern eine Katastrophe. 125 Studenten und 125 Flüchtlinge wurden absichtlich zusammengelegt, um das “Buddy”-Prinzip zu erproben und Integration zu beschleunigen.

Stattdessen begann eine Spirale aus Übergriffen, Gewalt und Einschüchterung. Studenten berichteten von sexuellen Belästigungen, von Verfolgung, von Bedrohungen mit Messern und schließlich von Vergewaltigungen. Besonders perfide ist der Umstand, dass Hilfe verweigert wurde, obwohl Meldungen vorlagen. Behörden hörten zu, notierten, erklärten sich für machtlos – und taten nichts.

Weiterlesen auf report24.news

+++

Linke Gewalt gegen Rechte: Dreimal so viele Übergriffe wie umgekehrt

Politisch motivierte Gewaltdelikte werden in Deutschland deutlich häufiger von Linken gegen Rechte verübt als umgekehrt. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der AfD hervor. Die Zahlen belegen einen massiven Anstieg der linken Gewalt gegen das rechte Spektrum.

606 gegen 182: Das Zahlenverhältnis

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 606 Gewaltdelikte dem Phänomenbereich „PMK-links“ mit dem Unterthemenfeld „gegen rechts“ zugeordnet, wie das Online-Portal Nius berichtet. Im umgekehrten Fall – „PMK-rechts“ mit dem Unterthemenfeld „gegen links“ – registrierten die Behörden 182 Gewalttaten. Damit wurden mehr als dreimal so viele Gewaltdelikte von links gegen rechts erfasst wie von rechts gegen links.

Weiterlesen auf exxtra24.at

+++

lllegale Einreise: Mit 28 Identitäten im Fahndungssystem

Gewalt, Terror und Messerangriffe lassen auch im neuen Jahr nicht auf sich warten. Auch mehrfache Gewalttäter werden oft nicht abgeschoben – im Heimatland könnten sie schließlich Gewalt erfahren.

Am 6. Dezember 2025 nahm die Bundespolizei am Aachener Hauptbahnhof einen 37-jährigen libanesischen Staatsangehörigen fest, der bereits mit 28 verschiedenen Aliasnamen im Fahndungssystem der Polizei eingetragen war.

Ausreisepflichtig – mit 28 Identitäten

Der Mann reiste ohne gültigen Schengen-Aufenthaltstitel in einem Regionalzug aus Belgien ein, obwohl gegen ihn ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland bestand. Als er festgenommen wurde, wies er sich mit einem italienischen Aufenthaltstitel und einem libanesischen Reisepass aus.

Weiterlesen auf anonymousnew.org

+++

Studie des Robert-Koch-Instituts: Berlin, Hauptstadt der Geschlechtskrankheiten

Die Zahlen beweisen es: Berlin ist nicht nur die Hauptstadt Deutschlands, es ist auch die Hauptstadt der Geschlechtskrankheiten.

Laut einer Studie des Erotikportals Erobella führen gleich vier Berliner Bezirke das Ranking an, wie die Berliner Zeitung berichtet. Die Untersuchung stützt sich auf Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) für das Jahr 2025. Es ist das erste bundesweite STD-Ranking. STD steht für „Sexually Transmitted Diseases“ (sexuell übertragbare Erkrankungen). Die Studie untersucht die Verbreitung von Syphilis, HIV und Gonorrhoe in 58 Städten bundesweit.(…)

Berlin ist Hotspot für Syphilis

Das RKI meldete zuletzt Rekordzahlen bei Syphilis: Mit 9.519 bestätigten Fällen im Jahr 2024 erreichte Deutschland einen neuen Höchststand. Innerhalb eines Jahres stieg die Rate erneut um 3,9 Prozent. Bei den Gonorrhoe-Infektionen, auch Tripper genannt, ist Berlin erneut überproportional vertreten und belegt fünf Plätze im Top-Ten-Ranking.

Weiterlesen auf nius.de

+++

Volksbetrug: Massenhafte Einbürgerung von Syrer führt zu „sinkenden“ Zahlen syrischer Migranten in Deutschland

Mit dem Stichtag 30. November 2025 lebten 940.401 Syrer in Deutschland, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht. Das sind 33.600 weniger als ein Jahr zuvor. Damals waren im Ausländerzentralregister (AZR) rund 974.000 syrische Staatsbürger gespeichert.

Allerdings ist die Zahl nicht durch Ausreisen zurückgegangen, sondern durch Einbürgerungen. Deutschland gab 2024, im aktuellsten Jahr der offiziellen Statistik, 83.150 Syrern die Staatsangehörigkeit. 2023 waren es 75.000. In diesen beiden Jahren erhielten also knapp 160.000 Migranten aus dem arabischen Land den deutschen Pass.

Nimmt man nur die Herkunft und nicht die Staatsbürgerschaft, leben heute rund 125.000 Syrer mehr in Deutschland. Mit finanzieller Unterstützung staatlicher Stellen gingen von Januar bis November 2025 lediglich 3.707 Syrer freiwillig zurück in ihr Heimatland.

Via KenJebsen

+++ WIR VERGESSEN NICHT +++

Heute vor vier Jahren: Österreichisches Parlament beschließt Impfpflicht

Rückblick mit Schrecken! Am 20. Januar 2022 beschloss der österreichische Nationalrat mit großer Mehrheit die Impfpflicht für die Corona-mRNA-Injektion. Die FPÖ-Fraktion stimmte geschlossen gegen das Gesetz. Ausgesprochen und in die Wege geleitet wurde das Zwangsgesetz bereits am 19. November 2021 durch den damaligen Kurzzeit-Kanzler Alexander Schallenberg.

„Aufgestachelt von diesen radikalen Impfgegnern, von fadenscheinigen Fake News, haben sich leider zu viele unter uns nicht impfen lassen“,

so die Begründung des damaligen Kurzzeit-Kanzlers Schallenberg, der aus einer der ältesten Freimaurer-Familien Österreichs entstammt.

Effektiv in Kraft getreten ist das Impfpflicht-Gesetz dann am 5. Februar 2022. Nur 33 Tage nach Inkrafttreten des Zwangsgesetzes wurde es aufgrund des massiven Widerstands der Bevölkerung ausgesetzt und am 23. Juni 2022 gänzlich außer Kraft gesetzt.

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung