In dieser Woche beginnt vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht der Prozess gegen den früheren ukrainischen Offizier Serhij K. Er soll den Sabotagetrupp angeführt haben, der im September 2022 Sprengsätze an drei Nord-Stream-Leitungen anbracht hatte.
Mittäter an Kriegsverbrechen
Die Bundesanwaltschaft klagt den ukrainischen Offizier unter anderem als Mittäter eines Kriegsverbrechens durch den Angriff auf zivile Objekte an.
Besonders brisant dabei ist jedoch, laut Anklage wurde die Sprengung „im Auftrag staatlicher Stellen der Ukraine“ begangen und von diesen auch gesteuert. Ob Selenskyj oder seine Regierung davon wussten, kann damit allerdings wohl nicht bewiesen werden.
Der Bundesgerichtshof erteilte der Verteidigungslinie bereits im Vorfeld eine Absage. Die Pipelines gelten als zivile Infrastruktur und gelten somit nicht als rechtmäßiges Kriegsziel.
Während deutsche Ermittler einen staatlich gesteuerten Angriff auf Deutschlands Energieversorgung vermuten, zahlt Berlin freilich unbeirrt weiter. Seit 2022 wurden laut Bundesregierung mehr als 43,3 Milliarden Euro zivile Hilfe und rund 57,6 Milliarden Euro Militärhilfe alleine für die Ukraine bereitgestellt.
6 Kommentare zu „Nord-Stream-Prozess – Anklage belastet ukrainische Regierungsstellen Deutsche Milliarden fließen weiter“
verarschen, belügen, betrügen.
vielmehr ist von diesem usraelischen und abstürtzenden
westkonstruckt nichtmehr zu erwarten.
Das Gespenst von Egon Bahr kehrt nach Moskau zurück
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Egon Bahr, der einstige Architekt der Ostpolitik und Bundesminister für besondere Aufgaben in den Kabinetten Brandt und Schmidt, setzte schon 1963 auf Annäherung statt Feindschaft mit der Sowjetunion.
Den Konfrontationskurs des Westens bezeichnete er in seinen späten Lebensjahren als „den Fehler des Jahrhunderts“. Zuletzt würdigte Wladimir Putin das Vermächtnis des deutschen Ausnahmepolitikers.
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https://www.anonymousnews.org/meinung/das-gespenst-von-egon-bahr-kehrt-nach-moskau-zurueck/
Moin
Warum dürfen die Eigentümer und die Betreiber nicht klagen?
Schreibt und spricht denn immer noch der Sieger (die Siegerjustiz) die Gesetze und das recht ???
Das riecht ja förmlich nach betreuten Sturz des Sündenbockes aus dem Bett in der Untersuchungshaftanstalt mit erfolgreicher zervikalen Wirbelfraktur …
mfg
Die LACHNUMMER des JAHRES: dem TÄTER der größten WIRTSCHFTS-SCHÄDIGUNG der DEPPEN-BRD wird garantiert „nichts“ passieren, dass ist nur eine „GERICHTS-VORGAUKELUNG für die BUNDESBÜRGER“ ?
Dementgegen überweist allerdings unser hochwohlgeborener BUNDESKANZLER MERZ, weiter die den BUNDESBÜRGERN „entzogenen“ MILLIARDEN an die UKRAINE, damit die ihren „KRIEG gegen RUSSLAND“ (Es wird wohl auch dabei etwas abfallen, um sich als Ober-Ukrainer zu „sanieren“ ?) weiter
durchzuführen ?
Im Land eigenen Land „vollmundig erzählen“, wir könnten uns u. A. den SOZIALSTAAT nicht mehr leisten, dann auf der anderen Seite die MILLIARDEN
EURO „nutzlos“ an dieses „halbrussische dauerkorrupte LAND“ zu verschenken ???
Mich würde es nicht überraschen, wenn noch heraus kommt, das die Auftraggeber in der deutschen Regierung sitzen!
Während ukrainische Beamte auf goldenen Toiletten sitzen, sammeln deutsche Rentner Pfandflaschen, um zu überleben.