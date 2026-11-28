Polnisches Militär schließt 300-Millionen-Dollar-Vertrag mit Palantir zur Nutzung von KI ab + Systematische Entmenschlichung: Taliban-Anordnung ersetzt Frauennamen durch „Oma“ + Fachkräftemangel: Andrea Nahles will ausgewanderte Deutsche zurückholen + Alice Weidel ist sich sicher: Das AfD-Verbotsverfahren kommt schon nächstes Jahr

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Polnisches Militär schließt 300-Millionen-Dollar-Vertrag mit Palantir zur Nutzung von KI ab

Polen plant, im Rahmen eines Programms namens „Saturn“ die „Maven Smart Systems“ von Palantir für seine Streitkräfte zu erwerben.

Die KI-Plattform führt Daten aus verschiedenen Quellen zusammen, um die Zielerfassung, die Gefechtsführung sowie die Logistik zu verbessern. Ukrainische Streitkräfte setzen die Plattform bereits ein, um russische Drohnen abzuwehren und Angriffe tief im Hinterland zu planen.

Das System lässt sich mit Sensoren und Führungsinstrumenten verknüpfen und integriert Bilder, Dokumente sowie Informationen von Drohnen und Radaranlagen. Im Rahmen der geplanten Vereinbarung würden die polnischen Streitkräfte die vollständige Kontrolle über ihre Daten behalten.

Die ukrainischen Streitkräfte nutzen Maven, um russische Drohnen abzuwehren und Angriffe in der Tiefe des gegnerischen Raums zu planen. Auch US-amerikanische und NATO-Streitkräfte setzen das System ein. Via disclose.tv

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Systematische Entmenschlichung: Taliban-Anordnung ersetzt Frauennamen durch „Oma“

Ein neues Strafgesetzbuch von Jänner 2026 erlaubt Ehemännern körperliche Bestrafung, solange keine offenen Wunden oder Brüche entstehen. Bei schweren Verletzungen droht maximal 15 Tage Haft – und die Frau muss die Verletzungen einem männlichen Richter vorzeigen (meist in Begleitung eines männlichen Vormunds).

Berichten zufolge werden Frauen in Afghanistan derzeit ihrer Namen beraubt, wobei die Taliban diese durch Bezeichnungen wie „Oma“ und sogar „Ziege“ ersetzen.

Medizinisches Personal in der Provinz Balkh wurde angewiesen, Frauen als „bibi“ – was „Oma“ bedeutet – zu bezeichnen, selbst beim Ausstellen von Rezepten. Afghanische Aktivisten berichten, dass Taliban-Funktionäre Frauen zudem als „Ziegen“ und „Kühe“ bezeichnet haben, während sie in offiziellen Dokumenten manchmal ausschließlich als Ehefrau oder Tochter eines Mannes geführt werden.

Hinzu kommt ein Strafgesetzbuch, das die Taliban Anfang dieses Jahres eingeführt haben und das Ehemännern erlaubt, ihre Ehefrauen körperlich zu bestrafen, sowie Vorschriften, die Kinderheirat offiziell anerkennen. Frauen werden in Afghanistan nun in einer regelrechten Vergewaltigungskultur systematisch entmenschlicht; wird die Welt etwas dagegen unternehmen? Quelle X

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Gates-finanziertes Laborfleisch startet US-Massenproduktion

Die Zulassung kam von jenen Behörden, deren frühere Mitarbeiter die Dossiers selbst geschrieben haben. Die Ökobilanz ist verheerend, die Langzeitdaten zur Gesundheit fehlen vollständig – und die Erfahrung mit hoch verarbeiteter Nahrung liefert bereits eine ziemlich katastrophale Antwort. (…)

Bei den mRNA-Spritzen hieß das „sicher und wirksam“. Bei hoch verarbeiteten Lebensmitteln heißt es „allgemein als sicher anerkannt“. Bei Laborfleisch heißt es jetzt „von FDA und USDA freigegeben“. Dass dieselben Medien, die Lockdowns für Ungeimpfte bejubelt haben, nun Laborfleisch bewerben, ist keine Überraschung – es ist dasselbe Geschäftsmodell mit einer anderen Produktkategorie. (…)

Zusammen ergibt es ein Muster: Der Anteil hochverarbeiteter Kalorien an der Ernährung ist in den letzten Jahrzehnten explodiert, parallel zu den chronischen Erkrankungen. Wer jetzt ein weiteres hochverarbeitetes Produkt mit gentechnisch veränderten Zelllinien in die Massenproduktion schickt und die Bewertung dem Hersteller überlässt, wiederholt exakt die Politik, die bei Transfetten, bei Zucker und bei den Ernährungsrichtlinien der 1980er Jahre durchexerziert hat – mit dem Unterschied, dass diesmal die Zellen leben. Via tkp.at

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Fachkräftemangel: Andrea Nahles will ausgewanderte Deutsche zurückholen

Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit, mahnt mehr qualifizierte Zuwanderung an. „Es gehen zu viele, und es kommen zu wenig qualifizierte Fachkräfte rein.“ Jetzt will sie ausgewanderte Deutsche zurückholen. (…)

„Die können schon mal Deutsch. Und die Sprachbarriere ist bei der Zuwanderung bisher unser größtes Hindernis“, sagte Nahles der Funke Mediengruppe. Das zweitgrößte Hindernis seien langwierige Anerkennungs- und Qualifikationsverfahren. „Auch das wäre bei rückkehrenden deutschen Fachkräften natürlich einfacher.“ (…)

„Der Kipppunkt ist erreicht. Erstmals haben wir keinen Aufwuchs bei den derzeit rund 34 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten“, sagte Nahles. In fünf Jahren würden der demografische Wandel und der dadurch verschärfte Fachkräftemangel das größte Problem auf dem deutschen Arbeitsmarkt sein. Zugleich habe jeder Fünfte bis zum Alter von 35 Jahren keine Ausbildung. Weiterlesen auf welt.de

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Alice Weidel ist sich sicher: Das AfD-Verbotsverfahren kommt schon nächstes Jahr

„Man will sich der politischen Konkurrenz einfach entledigen. Wir bereiten uns darauf vor und wir werden sehen, was kommt.“

Das wird ein absoluter Skandal.

BREAKING NEWS! Alice Weidel ist sich sicher:

Das AfD-Verbotsverfahren kommt schon nächstes Jahr! „Man will sich der politischen Konkurrenz einfach entledigen. Wir bereiten uns darauf vor und wir werden sehen, was kommt.“ Das wird ein absoluter Skandal. BITTE VERBREITEN. https://t.co/W9gDQBOMoT — Heimatgefühl (@HeimatliebeDE) November 27, 2026

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Hohe Energie- und Personalkosten treiben DRK Karlsruhe in die Insolvenz – 630 Jobs betroffen

Steigende Betriebskosten zwingen das DRK Karlsruhe in die Insolvenz. Der Fall zeigt die finanziellen Probleme der Notfallversorgung (…)

Die wirtschaftliche Krise erreicht mit dem DRK Karlsruhe einen besonders sensiblen Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge. Während Industriebetriebe ihre Produktion drosseln können, muss der Rettungsdienst jederzeit einsatzbereit bleiben. Via blackout-news.de

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Klimapolitik und Steuern: Autofahrern droht der nächste Preisschock

Deutschlands Autofahrern droht zum Jahreswechsel eine politisch verursachte Verteuerung von Benzin und Diesel um bis zu 24 Cent pro Liter. Nicht nur, dass der Tankrabatt ausläuft – Union und SPD haben im April auch noch die klimapolitischen Vorgaben für die Mineralölwirtschaft verschärft. Neue Berechnungen zeigen unterdessen, wie wenig der geplante Spritpreisdeckel den Autofahrern bringt.

Was die Bundesregierung den Autofahrern seit Oktober gnädigerweise an der Zapfsäule zugesteht, nimmt sie ihnen mit Beginn des neuen Jahres wieder weg. Am 31. Dezember endet die befristete Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel. Allein dadurch droht ein Preisanstieg von rund 17 Cent pro Liter. Doch damit nicht genug: Auch die Klimapolitik der Merz-Regierung sorgt für zusätzliche Kosten.

Zum 1. Januar steigt die sogenannte Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) von 12 auf 17,5 Prozent. Weiterlesen auf report24.news

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