Abschied vom Klima-Wahn – Warum die Klima-Hysterie plötzlich heruntergefahren wird

UNSER MITTELEUROPA & AI

Seit kurzem weicht die hysterische Panikmache vor dem drohenden Weltuntergang wegen des „Klimas“ nüchterner Betrachtung.

Viele fragen sich: Warum der plötzlich Propagandawandel? Wurden aus Vollidioten plötzlich bloß „normale“ Idioten? Oder haben die Manipulatoren plötzlich von den „Klimaleugnern“ gelernt? Nichts von dem trifft zu, man hat sich nur den neuen Gegebenheiten angepasst und die lauten wie folgt:

Der Kampf gegen Putin geht vor und

die Umverteilung von Geld von unten nach oben – also hin zu Konzernen – wird nach der Klima-CO²-Abzocke und der Corona-Milliarden-Abzocke jetzt über die Aufrüstung bewerkstelligt.

Kriegstreiberei und Klima-Hysterie nicht kompatibel

Den Strategen in der Politik und den Manipulatoren der „Lügenpresse“ ist offenbar klar geworden, dass Aufrüstung und eine Verlängerung des Ukrainekriegs nicht mit der Klimahysterie vereinbar sind. Nicht ohne Grund zeigte UNSER MITTELEUROPA in unzähligen Berichten, wie „Wenn der Klimaschutz Pause macht“, auf, dass die Umweltverwüstung (Stichwort: brennende Öllager und Raffinerien) trotz „Erderhitzung“ bzw. zuletzt „Erdverkochung“ in Kauf genommen werden muss, um die lieben Ukrainer gegen die bösen Russen obsiegen zu lassen.

Die Devise lautet jetzt: Na ja, die kilometerhohen, pechschwarzen Rauchwolken, die jetzt kriegsbedingt die Atmosphäre verpesten, können wohl nicht so schlimm sein – sonst würde die westliche Wertegemeinschaft der Ukraine nicht genau die logistische Unterstützung bieten, die diese Umweltverbrechen überhaupt erst ermöglicht.

Diese Doppelmoral (Klima-Hysterie und Kriegsverlängerung) ist demnach wohl nicht mehr kommunizierbar und man fürchtete, dass womöglich der gehirngewaschenste Klima-Hysteriker zu denken beginnen könnte. Unzählige Artikel zu diesem Thema die UNSER MITTELEUROPA in den letzten Jahren dazu veröffentlichte, haben uns zwar die Zustimmung unserer intelligenten Leserschaft gebracht im übrigen jedoch Sperren z.B. auf facebook oder übelste Bewerfungen als „Klimaleugner“ in den Lügenmedien eingehandelt.

Jetzt Klimawahn light

Um das Thema CO²-Abgabe am Köcheln zu halten, ohne ganz so blöd dazustehen, ist jetzt nicht mehr vom drohenden Weltuntergang die Rede. Vor dem Hintergrund der aktuellen sommerlichen Hitze werden stattdessen die üblichen Klima-Lügen von „Rekordhitze“ etc. verbreitet, die wir hier nicht im Detail aufführen wollen. Aber das gab es schon vor 50 Jahren. (siehe Bild unten). Inzwischen konnten wir uns aussuchen, ob wir ertrinken, erfrieren oder in einer Wüste verkochen:

Die „Wissenschaft“ klärt auf

Damit auch den bisher Manipulierten die nüchterne Betrachtung einleuchtet, beruft man sich medial jetzt auf die Kurskorrektur des Weltklimarats (IPCC), der ja zurückgerudert ist. UNSER MITTELEUROPA berichtete.

Hier ein Beispiel eines Artikels auf krone.at, in dem der „Krone“-Wissenschaftsexperte Christian Mähr erklärt, wie es dazu kommen konnte. Darin wird das erklärt, was seriöse Medien wie UNSER MITTELEUROPA schon seit Jahren vermitteln: dass kein Weltuntergang bevorstünde. Allerdings kommt auch ein Seitenhieb auf Normaldenkende oder gebildete Leute nicht ganz ohne aus. Der Artikel schließt mit folgendem Absatz:

„Hoffnung auf Comeback der Seriosität –

Dass der Weltklimarat dieses „Weltuntergangsszenario“ nun beerdigt hat, spricht für das Gremium und lässt darauf hoffen, dass in die Klimadebatte wieder wissenschaftliche Seriosität einkehrt. Denn all das Dramatisieren und Schwingen mit der Moralkeule hat letztlich auch dazu geführt, dass die Fronten mittlerweile verhärtet sind und viele Menschen als absurde Abwehrreaktion den Klimawandel komplett leugnen. Und das kann unser Planet überhaupt nicht brauchen.“

Herr Mähr, wir brauchen nicht auf ein „Comeback der Seriosität“ zu hoffen, denn bei uns war diese stets zu finden. Den Seitenhieb auf die vielen Menschen, die „als absurde Abwehrreaktion den Klimawandel komplett leugnen“, hätten Sie sich sparen können. „Leugnen“ bedeutet, etwas zu behaupten, obwohl man es besser weiß. Das machen nicht Personen, die sehr wohl wissen, dass sich das Klima ständig ändert – nur die von den Mainstreammedien vorgegaukelten Ursachen werden angezweifelt. Wenn jemand Tatsachen rund um den Klimawandel leugnete, dann war es die Berichterstattung in Medien wie die „Krone“.

Es gehört schon eine gehörige Portion Frechheit dazu, jetzt diejenigen, die den Lügen rund um den Klimawandel nicht auf den Leim gegangen sind, jetzt als Deppen und Lügner hinzustellen. Die Fronten sind keineswegs „verhärtet“, sondern es hat sich lediglich eine „Verschwörungstheorie“ als wahr herausgestellt. Zwischen Wahrheit und Lüge gibt es keine „Fronten“, sondern nur Anstand gegen bestochene Unredlichkeit. Letztere zerbröselt gerade einmal mehr.

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