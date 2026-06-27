Orwell’s „Farm der Tiere“ war eine Warnung vor Macht und Propaganda (Video)

1945 veröffentlichte George Orwell seine berühmte Erzählung »Farm der Tiere«. Offiziell war es eine Fabel. Doch hinter den sprechenden Tieren verbarg sich weit mehr als Literatur.

Die „Farm der Tiere“ war keine Fabel, sondern eine Warnung vor Macht und Propaganda

Orwell beschrieb einen Mechanismus, der sich durch die Geschichte zieht: Menschen erheben sich gegen Unterdrückung, schaffen neue Machtstrukturen und werden schließlich selbst zu dem, was sie einst bekämpft haben. Die Geschichte von Napoleon, Snowball und Boxer ist deshalb nicht nur eine Geschichte über eine Farm.

Sie handelt von Macht, Loyalität, Propaganda, Verrat und der Frage, warum Ideale so oft an den Realitäten der Herrschaft scheitern. Die berühmte Schlussszene, in der die Tiere nicht mehr unterscheiden können, wer Schwein und wer Mensch ist, gehört zu den eindringlichsten Warnungen der modernen Literatur. Vielleicht, weil sie nicht von gestern erzählt. Sondern von einem Muster, das immer wiederkehrt.

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